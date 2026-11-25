PSG - AS Rome : Luis Enrique ne va pas "se mettre à pleurer", heure et chaîne TV
Le PSG cherche à continuer son parcours parfait en Ligue des champions face à l'AS Rome ce mercredi à 21 heures au Parc des Princes, lors de la 5e journée de la phase de poules. Une rencontre à suivre les chaînes du groupe Canal+.
15:32 - Comment regarder PSG - AS Rome
Ce match entre le PSG et l'AS Rome, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur Canal+, une chaîne pour laquelle il faut souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Romains, à partir de 21h ce mercredi 25 novembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.
Le match PSG - AS Rome, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, a été fixé le mercredi 25 novembre 2026, à 21 heures. Comme c’est le cas pour tous les matchs de Ligue des champions cette saison, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Nice - PSG : la rencontre a été programmée par Canal+.