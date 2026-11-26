L'animateur pourrait reprendre un club de Ligue 1 et un nom revient avec insistance.

L'information circule depuis plusieurs jours, Cyril Hanouna va-t-il s'impliquer dans un club de Ligue 1 ? Après des rumeurs sur son intéret pour Guingamp, provoquant la colère des supporters un vrai refus avec plusieurs pétitions, l'animateur de W9 a communiqué, expliquant qu'il n'était pas interessé par le club breton, expliquant avoir été contacté par ses dirigeants, mais uniquement, selon lui, dans l'optique de lui trouver d'éventuels investisseurs.

Mais depuis, l'animateur de W9 continue d'alimenter le mystère autour de son possible retour dans le football français. Cyril Hanouna a précisé mercredi soir, lors de son émission, qu'il disposait en réalité de trois pistes distinctes. Nice-Matin a d'ailleurs révélé que Cyril Hanouna avait fait partie l'an dernier d'un groupe d'investisseurs intéressé par l'OGC Nice, aux côtés de "protagonistes de la télé-réalité". Ces échanges n'auraient toutefois jamais dépassé le stade de "simples discussions", précise le quotidien. Le club azuréen, propriété du groupe Ineos, est officiellement en vente depuis 2025, ce qui alimente les spéculations sur une possible reprise par l'animateur... Le groupe détenu par Jim Ratcliffe a mandaté la banque Lazard pour tenter de trouver un repreneur, avec comme objectif une vente autour des 100 millions d'euros.

Deschamps en soutien ?

Au-delà des pistes, c'est surtout un nom qui retient l'attention dans ce projet, celui de Didier Deschamps. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, resté sans poste depuis la fin de son aventure avec les Bleus à la Coupe du monde 2026, est clairement désigné par Cyril Hanouna comme son choix rêvé pour occuper un rôle de manager général. "Si un jour, je reprends un club de Ligue 1, je prendrai un vrai mec qui connaît le foot, mon rêve serait de nommer manager général, Didier Deschamps", a-t-il déclaré, assumant pleinement ce fantasme sportif. Il a toutefois insisté sur le fait que ce projet dépendait entièrement de la présence à ses côtés d'une figure de ce calibre pour s'occuper du volet sportif. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient notamment dans le cadre de plusieurs parties de padel depuis plusieurs années.