Le match de Ligue Europa ce jeudi soir entre Marseille et Levski Sofia a dégénéré.

Une victoire sur le terrain, mais une boucherie dans les tribunes, voila le résumé du match de Ligue Europa ce jeudi 26 novembre à Marseille. La rencontre a basculé une dizaine de minutes avant le coup d'envoi, lorsque plusieurs dizaines de supporters marseillais ont quitté précipitamment le Virage Sud pour se diriger vers la tribune Jean-Bouin. Un groupe de supporters bulgares, installés dans cette tribune latérale et non dans le parcage qui leur était réservé, s'est alors retrouvé pris pour cible. Ce mouvement de foule a rapidement dégénéré en affrontements violents.

Les Bulgares ont tenté de fuir en direction du parcage où se trouvaient environ 500 fidèles du Levski, dont des ultras, pour échapper aux violences. Mais la situation s'est envenimée avec des jets de projectiles et de fumigènes entre les deux camps, piégeant un petit groupe de supporters bulgares coincés entre les fans marseillais et la paroi du parcage adverse. Ce groupe, venu avec la délégation officielle du club et installé en zone dite VIP, n'aurait pas hésité à multiplier les provocations selon les éléments recueillis. Un supporter bulgare a notamment été filmé en train d'effectuer un salut nazi...

Peu après le coup d'envoi, des dizaines de supporters de l'OM ont regagné le Virage Sud, laissant le parcage bulgare sous la surveillance d'un important cordon de CRS. Des montées de tension sporadiques ont continué d'émailler la rencontre entre les deux groupes de supporters. Selon un premier bilan communiqué par la préfecture, onze personnes, toutes bulgares, ont été blessées dans ces affrontements. Cinq d'entre elles ont dû être évacuées à l'hôpital pour un traumatisme oculaire, un traumatisme crânien et une luxation d'épaule, tandis que six autres ont été soignées sur place pour des plaies. À ce stade, aucune interpellation n'a été rapportée par les autorités.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille https://t.co/eMyLq2mbZg https://t.co/Xmg3egLNvx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 27, 2026

La condamnation de Macron et des autorités bulgares

Ces violences ont provoqué de vives réactions de la classe politique bulgare. La présidente bulgare Iliana Iotova a réagi sur Facebook, parlant d'images "effroyables" à Marseille et de violence "inadmissible". "Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances des agressions et traduire leurs auteurs en justice, tandis que l'UEFA doit vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade. Nous sommes prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à nos compatriotes !". En France, le président Emmanuel Macron a également condamné "avec la plus grande fermeté" les "actes de violence visant des supporters bulgares".

Quelles sanctions ?

Une enquête a été immédiatement ouverte avec une procédure disciplinaire. Les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité des faits que l'UEFA constate. L'instance continentale pourrait s'orienter vers de lourdes sanctions à l'encontre de l'OM et du Levski Sofia en raison des différents problèmes constatés avec usages d'armes blanches, blessés, interventions des CRS dans l'enceinte… En novembre 2025, après des incidents pour la réception de l'Atalanta en Ligue des champions, l'OM avait écopé d'amendes et la partie basse du virage Sud (l'espace du Commando Ultra 84) avait été sanctionnée d'une fermeture avec un sursis de deux ans. Marseille ne devrait pas subir l'exclusion de la compétition, mais une très lourde sanction est attendue.

Les sanctions possibles :