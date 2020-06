Foot. Mercato : des départs surprise à l'OM ? Les dernières infos

MERCATO - Malgré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'OM, en proie à des difficultés financières, pourrait profiter de ce mercato d'été pour vendre certains éléments contre leur gré. Valère Germain, Maxime Lopez ou encore Dario Benedetto font l'objet de rumeurs ces derniers jours.

Valère Germain sur les tablettes de trois clubs Un autre attaquant de l'OM est convoité durant ce mercato puisque, selon France Football, Valère Germain (30 ans), qui arrivera en fin de contrat en 2021 intéresse au moins trois clubs : la formation allemande de Mayence, les Espagnols du Real Valladolid (Espagne) et et l'équipe américaine d'Orlando City. Le principal intéressé a toutefois fait savoir à plusieurs reprises, comme son coéquipier Dario Benedetto, qu'il souhaitait rester à Marseille pour jouer la Ligue des champions. Aura-t-il réellement son mot à dire si une belle proposition financière arrive sur le bureau des décideurs phocéens ? Dario Benedetto (OM) convoité en Italie Selon le média italien Radio Marte, Dario Benedetto, arrivé à Marseille l'été dernier, intéresserait les dirigeants de Naples pour un transfert dans les prochaines semaines. Le club italien, qui pourrait perdre Arek Milik, José Callejon et Dries Mertens, cherche en effet à se renforcer sur le plan offensif et aurait pris des renseignements sur l'attaquant de l'OM. Il s'agira toutefois de convaincre à la fois les dirigeants phocéens, même si ces derniers ont besoin de renflouer les caisses durant ce mercato, mais aussi le joueur argentin, qui a donné satisfaction sous le maillot marseillais pour sa première saison, et qui a clamé son souhait, il y a quelques semaines, de rester à l'OM et de disputer la C1.

Le point sur le mercato par club

Le Paris-Saint-Germain a l'habitude d'être actif sur le terrain du mercato mais devrait se montrer plus prudent cet été, compte tenu du contexte économique global. Le club parisien a tout de même réalisé une première opération intéressante en levant l'option d'achat de l'attaquant argentin Mauro Icardi, prêté la saison dernière par l'Intermilan, en déboursant environ 60 millions d'euros. Le PSG suit d'autres pistes au poste de gardien de but n°2 (Reina, Donnarumma), à celui de défenseur latéral, à droite (De Sciglio, Marusic, Hakimi) comme à gauche (Tagliafico, Telles), à celui de milieu de terrain (Bennacer, Pellegrini) et à celui d'avant-centre (Aubameyang, Mertens...), puisque Edinson Cavani, en fin de contrat, devrait émigrer sous d'autre cieux. Par ailleurs, un nouveau défenseur central pourrait être engagé puisque le club a décidé de ne ps conserver Thiago Silva, qui arrive en fin de contrat.

Dans le sens des arrivées, l'une des priorités du mercato de l'Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, est le recrutement d'un attaquant d'envergure. Les dirigeants de l'OM ont semble-t-il jeté leur dévolu sur Mbaye Niang mais si l'attaquant sénégalais, qui est encore sous contrat avec le Stade rennais, serait séduit par l'idée de rejoindre le club olympien, le plus dur reste à faire dans ce dossier : trouver un terrain d'entente financier avec les décideurs du club breton.

Dans le sens des départs, le marché sera également animé à Marseille puisque l'OM a besoin d'argent, et donc de vendre. Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, qui disposent de belles valeurs marchandes, ne seront ainsi sans doute pas retenus en cas d'offre convaincante. Cela pourrait également être le cas d'éléments en manque de temps de jeu comme Valère Germain ou Maxime Lopez.

Pour ce mercato d'été, l'OL et son nouveau responsable du recrutement, Bruno Cheyrou, se sont fixés plusieurs priorités. Ce dernier a confirmé récemment que les Gones chercheraient à attirer un nouveau défenseur central (les noms de Mamadou Sakho, Samuel Gigot et Maxence Lacroix sont notamment murmurés), mais aussi qu'ils chercheraient à favoriser l'émergence de jeunes joueurs talentueux, issus du centre de formation. "Comme je l'ai expliqué à Juninho (le directeur sportif) ou au président Aulas, je ne suis pas là afin de recruter pour recruter, a récemment indiqué Cheyrou sur l'antenne d'OL TV. Si on a une génération 2002 ou 2004 hyper talentueuse d'où sortent 6 ou 7 joueurs, bien sûr que je voudrais qu'elle soit valorisée". Par ailleurs, Lyon a levé l'option d'acaht de l'attaquant Karl Toko-Ekambi, et pourra également compter sur le buteur Tino Kadewera, recruté l'hiver dernier puis prêté dans la foulée au Havre, dans son club formateur.

Au rayon des départs, le milieu de terrain Houssem Aouar et l'attaquant Moussa Dembélé semblent être les principaux candidats à un transfert, dans la mesure où le produit de leurs ventes pourrait permettre à Lyon de se renforcer sur le plan quantitatif.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans les autres clubs français, la tendance devrait également être a dégraissage pour tenter d'amortir la perte financière de la saison, stoppée en mars. Du côté des recrutements, il s'agira sans doute de réaliser des "bons coups" en se tournant notamment vers le marché franco-français, en étant à l'affût des joueurs en fin de contrats et des éléments prometteurs issus de la Ligue 2. Quelques clubs se sont déjà activés, avec notamment l'arrivée du défenseur Jean-Charles Castelleto (25 ans, fin de contrat à Brest) dans les rangs du FC Nantes, celle du milieu de terrain Jean-Philippe Krasso (Epinal) à l'AS Saint-Etienne, ou encore le recrutement définitif de Kevin N'Doram (Monaco) par le FC Metz.