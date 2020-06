FOOT. Mercato : le marché ouvre en France, l'OM vise Niang

MERCATO - Le marché d'été des transferts du football ouvre ce lundi 8 juin en France. Le point sur la situation à l'OM, au PSG, à Lille, à Lyon... et les dernières infos sur les transferts dans tous les clubs de Ligue 1.

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 15h24] Le mercato du foot français s'ouvre aujourd'hui dans un contexte très particulier, la saison de Ligue 1 ayant été stoppée prématurément en raison des risque liés à la propagation du coronavirus. Les joueurs, qui n'ont plus foulé la pelouse depuis la mi-mars, attendent, pour certains d'entre eux, d'être fixés sur leur sort, tandis que de nombreux clubs vont se retrouver dans la quasi-obligation de vendre pour amortir le choc financier provoqué par l'arrêt de la compétition. Le marché des transferts s'annonce malgré tout animé même si les sommes mises en jeu pourraient être moins importantes que les années passées. Comme d'habitude, ce sont les éventuelles arrivées dans les grosses écuries de l'Hexagone qui font le plus parler, à l'image du possible transfert de Mbaye Niang, l'attaquant de Rennes, à Marseille. L'intérêt entre l'OM et l'attaquant sénégalais semble réciproque mais le club breton ne serait pas enclin céder son buteur, sous contrat jusqu'en 2023, à moins de 20 millions d'euros. Les clubs de Ligue 1 devraient avoir environ trois mois pour faire leurs emplettes, même si aucune date de fin de mercato n'a encore été fixée. La LFP (Ligue de football professionnel) a précisé début juin : "Un prochain Conseil d'Administration fixera l'ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes". Découvrez ci-dessous les enjeux du mercato dans les principaux clubs de Ligue 1.

Le Paris-Saint-Germain a l'habitude d'être actif sur le terrain du mercato mais devrait se montrer plus prudent cet été, compte tenu du contexte économique global. Le club parisien a tout de même réalisé une première opération intéressante en levant l'option d'achat de l'attaquant argentin Mauro Icardi, prêté la saison dernière par l'Intermilan, en déboursant environ 60 millions d'euros. Le PSG suit d'autres pistes au poste de gardien de but n°2 (Reina, Donnarumma), à celui de défenseur latéral, à droite (De Sciglio, Marusic, Hakimi) comme à gauche (Tagliafico, Telles), à celui de milieu de terrain (Bennacer, Pellegrini) et à celui d'avant-centre (Aubameyang, Mertens...), puisque Edinson Cavani, en fin de contrat, devrait émigrer sous d'autre cieux.

Dans le sens des arrivées, l'une des priorités du mercato de l'Olympique de Marseille, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, est le recrutement d'un attaquant d'envergure. Les dirigeants de l'OM ont semble-t-il jeté leur dévolu sur Mbaye Niang mais si l'attaquant sénégalais, qui est encore sous contrat avec le Stade rennais, serait séduit par l'idée de rejoindre le club olympien, le plus dur reste à faire dans ce dossier : trouver un terrain d'entente financier avec les décideurs du club breton.

Dans le sens des départs, le marché sera également animé à Marseille puisque l'OM a besoin d'argent, et donc de vendre. Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, qui disposent de belles valeurs marchandes, ne seront ainsi sans doute pas retenus en cas d'offre convaincante.

Pour ce mercato d'été, l'OL et son nouveau responsable du recrutement, Bruno Cheyrou, se sont fixés plusieurs priorités. Ce dernier a confirmé récemment que les Gones chercheraient à attirer un nouveau défenseur central (les noms de Mamadou Sakho, Samuel Gigot et Maxence Lacroix sont notamment murmurés), mais aussi qu'ils chercheraient à favoriser l'émergence de jeunes joueurs talentueux, issus du centre de formation. "Comme je l'ai expliqué à Juninho (le directeur sportif) ou au président Aulas, je ne suis pas là afin de recruter pour recruter, a récemment indiqué Cheyrou sur l'antenne d'OL TV. Si on a une génération 2002 ou 2004 hyper talentueuse d'où sortent 6 ou 7 joueurs, bien sûr que je voudrais qu'elle soit valorisée". Par ailleurs, Lyon a levé l'option d'acaht de l'attaquant Karl Toko-Ekambi, et pourra également compter sur le buteur Tino Kadewera, recruté l'hiver dernier puis prêté dans la foulée au Havre, dans son club formateur.

Au rayon des départs, le milieu de terrain Houssem Aouar et l'attaquant Moussa Dembélé semblent être les principaux candidats à un transfert, dans la mesure où le produit de leurs ventes pourrait permettre à Lyon de se renforcer sur le plan quantitatif.

Dans les autres clubs français, la tendance devrait également être a dégraissage pour tenter d'amortir la perte financière de la saison, stoppée en mars. Du côté des recrutements, il s'agira sans doute de réaliser des "bons coups" en se tournant notamment vers le marché franco-français, en étant à l'affût des joueurs en fin de contrats et des éléments prometteurs issus de la Ligue 2. Quelques clubs se sont déjà activés, avec notamment l'arrivée du défenseur Jean-Charles Castelleto (25 ans, fin de contrat à Brest) dans les rangs du FC Nantes, celle du milieu de terrain Jean-Philippe Krasso (Epinal) à l'AS Saint-Etienne, ou encore le recrutement définitif de Kevin N'Doram (Monaco) par le FC Metz.