DIRECT. Ligue des Champions UEFA : le Bayern atomise Salzbourg, Liverpool passe, les résultats

En conférence de presse avant ce huitième de finale de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a posé les bases du match de ce mercredi soir. "Bien sûr que ça nous a touché parce que nous sommes une équipe qui a beaucoup d'orgueil (à propos du match aller). Nous sommes tous convaincus qu'on peut lutter contre le meilleur PSG. Nous avons vu le meilleur PSG à l'aller et nous verrons le meilleur Real demain."

08:45 - Le grand rendez-vous Réal Madrid - PSG

C'est certainement le match de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Réal Madrid accueille le PSG et va devoir attaquer s'il veut combler son retard qu'il a pris après le match aller. En effet, les Merengue ont subi les foudres de l'attaquant français Kylian Mbappé. Ce dernier a inscrit le seul but de la rencontre dans les derniers instants du match. Mais cette courte avance ne suffit pas encore à rassurer complètement le PSG. D'autant plus que les Parisiens ont du mal depuis quelques matchs hors de leur base en Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino n'ont remporté aucun de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur (2 nuls, 2 défaites).