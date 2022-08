"Ligue des Champions 2022-2023 : PSG, OM... Dates et calendrier complet des matchs"

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA. Dans quelques jours, le 6 septembre, la Ligue des champions fera son grand retour, voici le calendrier complet des matchs.

La petite musique de la Ligue des champions et les belles soirées européennes sont bientôt de retour ! À partir du 6 septembre, la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions débute. Cette année, deux clubs français seront à suivre avec le PSG. Dans un groupe abordable, mais relevé, les Parisiens entameront leur campagne par un choc face aux Italiens de la Juventus Turin, l'occasion de revoir Angel Di Maria au Parc des princes.

Pour Marseille, ce sera également du lourd pour cette toute première journée avec un déplacement périlleux sur la pelouse des Spurs de Tottenham d'un certain Harry Kane ou encore du capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris. Parmi les autres rencontres de cette première journée, Manchester City se déplace à Séville, Naples reçoit Liverpool ou encore le Bayern Munich se déplace à l'Inter Milan.

JOURNEE 1

MARDI 6 SEPTEMBRE

(18h45) Dinamo Zagreb (CRO) - Chelsea (ENG)

(18h45) Borussia Dortmund (GER) - FC Copenhague (DEN)

FC Salzbourg (AUT) - AC Milan (ITA)

Celtic Glasgow (SCO) - Real Madrid (ESP)

RB Leipzig (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Séville FC (ESP) - Manchester City (ENG)

Paris SG (FRA) - Juventus Turin (ITA)

Benfica (POR) - Maccabi Haïfa (ISR)

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

(18h45) Ajax Amsterdam (NED) - Glasgow Rangers (SCO)

(18h45) Eintracht Francfort (GER) - Sporting Portugal (POR)

Naples (ITA) - Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP) - FC Porto (POR)

Club Bruges (BEL) - Bayer Leverkusen (GER)

FC Barcelone (ESP) - Viktoria Plzen (CZE)

Inter Milan (ITA) - Bayern Munich (GER)

Tottenham (ENG) - Marseille (FRA

JOURNEE 2

MARDI 13 SEPTEMBRE

(18h45) Viktoria Plzen - Inter Milan

(18h45) Sporting Portugal - Tottenham

Liverpool - Ajax Amsterdam

Glasgow Rangers - Naples

FC Porto - Club Bruges

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

Bayern Munich - FC Barcelone

Marseille - Eintracht Francfort

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

(18h45) AC Milan - Dinamo Zagreb

(18h45) Shakhtar Donetsk - Celtic Glasgow

Chelsea - FC Salzbourg

Real Madrid - RB Leipzig (GER)

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Copenhague - Séville FC

Juventus - Benfica

Maccabi Haïfa - Paris SG

JOURNEE 3

MARDI 4 OCTOBRE

(18h45) Bayern Munich - Viktoria Plzen

(18h45) Marseille - Sporting Portugal

Liverpool - Glasgow Rangers

Ajax Amsterdam - Naples

FC Porto - Bayer Leverkusen

Club Bruges - Atlético Madrid

Inter Milan - FC Barcelone

Eintracht Francfort - Tottenham

MERCREDI 5 OCTOBRE

(18h45) FC Salzbourg - Dinamo Zagreb

(18h45) RB Leipzig - Celtic Glasgow

Chelsea - AC Milan

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

Manchester City - FC Copenhague

Séville FC - Borussia Dortmund

Juventus - Maccabi Haïfa

Benfica - Paris SG

JOURNEE 4

MARDI 11 OCTOBRE

(18h45) FC Copenhague - Manchester City

(18h45) Maccabi Haïfa - Juventus

Dinamo Zagreb - FC Salzbourg

AC Milan - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Celtic Glasgow - RB Leipzig

Borussia Dortmund - Séville FC

Paris SG - Benfica

MERCREDI 12 OCTOBRE

(18h45) Naples - Ajax Amsterdam

(18h45) Atlético Madrid - Club Bruges

Glasgow Rangers - Liverpool

Bayer Leverkusen - FC Porto

FC Barcelone - Inter Milan

Viktoria Plzen - Bayern Munich

Tottenham - Eintracht Francfort

Sporting Portugal - Marseille

JOURNEE 5

MARDI 25 OCTOBRE

(18h45) FC Salzbourg - Chelsea

(18h45) Séville FC - FC Copenhague

Dinamo Zagreb - AC Milan

Celtic Glasgow - Shakhtar Donetsk

RB Leipzig - Real Madrid

Borussia Dortmund - Manchester City

Paris SG - Maccabi Haïfa

Benfica - Juventus

MERCREDI 27 OCTOBRE

(18h45) Club Bruges - FC Porto

(18h45) Inter Milan - Viktoria Plzen

Naples - Glasgow Rangers

Ajax Amsterdam - Liverpool

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

FC Barcelone - Bayern Munich

Tottenham - Sporting Portugal

Eintracht Francfort - Marseille

JOURNEE 6

MARDI 1ER NOVEMBRE

(18h45) FC Porto - Atlético Madrid

(18h45) Bayer Leverkusen - Club Bruges

Liverpool - Naples

Glasgow Rangers - Ajax Amsterdam

Bayern Munich - Inter Milan

Viktoria Plzen - FC Barcelone

Sporting Portugal - Eintracht Francfort

Marseille - Tottenham

MERCREDI 2 NOVEMBRE

(18h45) Real Madrid - Celtic Glasgow

(18h45) Shakhtar Donetsk - RB Leipzig

Chelsea - Dinamo Zagreb

AC Milan - FC Salzbourg

Manchester City - Séville FC

FC Copenhague - Borussia Dortmund

Juventus - Paris SG

Maccabi Haïfa - Benfica

Voici la composition complète des 8 groupes de la Ligue des champions 2022-2023, selon le tirage au sort réalisé au siège de l'UEFA le 25 août 2022 :

Groupe A : Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers

Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers Groupe B : Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges

Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges Groupe C : Bayern Munich, Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

Bayern Munich, Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen Groupe D : Francfort, Tottenham, Sporting Lisbonne, OM

Francfort, Tottenham, Sporting Lisbonne, Groupe E : Milan AC, Chelsea, Salzbourg, Zagreb

Milan AC, Chelsea, Salzbourg, Zagreb Groupe F : Real Madrid, Leipzig, Donetsk, Celtic Glasgow

Real Madrid, Leipzig, Donetsk, Celtic Glasgow Groupe G : Manchester City, Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague

Manchester City, Séville, Borussia Dortmund, FC Copenhague Groupe H : PSG, Juventus, Benfica Lisbonne, Maccabi Haïfa

Si nous ne connaissons pas encore le détail des matchs à l'heure où nous écrivons ces lignes, on connait déjà le calendrier des différentes journées de cette Ligue des champions version 2022-2023. Après le coup d'envoi les 6 et 7 septembre, l'UEFA a donné rendez-vous aux amateurs de football les 13 et 14 septembre pour la suite de la compétition, avant trois autres journées en octobre et la fin de la phase de poules en novembre.

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute donc du mardi 6 septembre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 14 février 2023 au mercredi 17 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

Journée 1: 6-7 septembre 2022

Journée 2: 13-14 septembre 2022

Journée 3: 4-5 octobre 2022

Journée 4: 11-12 octobre 2022

Journée 5: 25-26 octobre 2022

Journée 6: 1-2 novembre 2022

Phase finale

Huitièmes de finale : 14-15-21-22 février et 7-8-14-15 mars 2023

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023

L'UEFA voulait une réforme de la Ligue des champions, cette dernière a été actée ce mardi 10 mai pour la saison 2024 / 2025. Pour faire simple, la phase de groupes sera remplacée par un mini championnat avec 36 équipes au total contre 32 actuellement. Chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus qu'avec le format actuel. Par la suite, les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour les phases finales, et les clubs classés entre la 9e et la 24e place s'affronteront en matchs aller/retour dans des barrages pour compléter le tableau final.

Grâce à cette réforme, la France obtient une 3e place qualificative directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions puisqu'elle est actuellement la 5e nation européenne. Cette réforme gonfle également le nombre de matchs puisque à partir de 2024, 225 matchs seront programmés au lieu de 125 actuellement. Dans l'Equipe mercredi 11 mai, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a justifié ce changement. " Ce n'est pas parce que quelque chose marche bien qu'il ne faut plus jamais rien changer , a-t-il expliqué. Il faut toujours essayer d'améliorer. […] Croyez moi, ce n'est pas fait pour les grands clubs. […] Ce sera beaucoup plus intéressant. Dans la formule actuelle, en phase de groupes, on sait quels clubs vont se qualifier après deux ou trois matches."

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.