"Ligue des champions : l'heure du tirage, qui pour le PSG en 1/4 de finale ?"

LIGUE DES CHAMPIONS 2020 - Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Champions League. est prévu ce vendredi au siège de l'UEFA. De quel adversaire peuvent hériter le PSG et Lyon ? Le point sur les qualifiés, les modalités de diffusion TV et le calendrier de la compétition.

[Mis à jour le 9 juillet 2020 à 20h49] Près de quatre mois après la fin des premiers huitièmes de finale, la Ligue des champions de football fait son retour dans l'actualité, ce vendredi 10 juillet 2020, avec le tirage au sort très attendu des quarts de finale de la compétition, qui sera effectué depuis le siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse. Pour le moment seule la moitié des qualifiés sont connus puisque les quatre derniers 8e de finale n'avaient pas pu se disputer en mars et trouveront leur épilogue au début du mois d'août, avant le Final 8 à Lisbonne (voir le calendrier). Il s'agit de l'Atlético Madrid, de l'Atalanta Bergame, du RB Leipzig et du PSG, qui s'était défait du Borussia Dortmund au tour précédent. Le Paris Saint-Germain pourrait être rejoint en quart de finale par l'Olympique lyonnais, si les Gones confirment sur le terrain de la Juventus Turin, leur bon résultat du match aller (victoire 1-0 à Lyon). Les trois autres billets seront attribués aux vainqueurs des confrontations entre Naples et Barcelone, entre Chelsea et le Bayern Munich et entre le Real Madrid et Manchester City. En revanche, Liverppol, champion d'Europe en titre, manquera à l'appel puisqu'il a été éliminé en 8e de finale par l'Atlético Madrid. A noter que le tirage au sort est intégral, sans tête de série, ce qui signifie que n'importe quel affrontement est possible, y compris entre clubs d'un même pays ou issus d'une même poule de qualification.

Les qualifiés : PSG, Atlético Madrid, Atalanta Bergame, RB Leipzig, Lyon ou Juventus, Naples ou Barcelone, Chelsea ou Bayern Munich, Real Madrid ou Manchester City

La date retenue pour ce tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions est donc ce vendredi 10 juillet 2020. La cérémonie se déroulera à partir de 12 heures, à Nyon (Suisse). Après quelques prises de parole des responsables de l'UEFA, le tirage proprement dit devrait démarrer aux alentours de 12h10 et se terminer 15 minutes plus tard. Il sera suivi du tirage au sort de l'Europa League. A noter que l'on procédera également au tirage au sort des demi-finales et à celui de la finale (pour savoir qui est l'équipe qui jouera "à domicile" sur le plan administratif).

Ce tirage au sort des quarts de finale de la Champions League bénéficiera d'une diffusion à la TV sur les chaînes d'informations sportives (la chaîne L'Equipe, Infosport...), en streaming vidéo sur le site de l'UEFA, et en live commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page à l'heure de la cérémonie). En ce qui concerne les matchs, c'est RMC Sport (disponible sur abonnement payant), en France, qui assurera ue nouvelle fois la retransmission de la fin de cette saison 2019-2020.

Le calendrier de reprise de la Ligue des champions 2019-2020 de football, très attendu après plusieurs mois d'interruption en raison de la crise du coronavirus, a été communiqué le 17 juin dernier par l'UEFA : la compétition se terminera bien au mois d'août. A partir des quarts de finale, les confrontations aller-retour habituellement au menu laisseront la place à des duels sur un seul match. Toutes ces rencontres doivent se disputer à Lisbonne, la ville choisie pour accueillir ce "Final 8". Les quatre derniers huitièmes de finale retour seront d'abord au programme le 7 et le 8 août (dont Juventus - Lyon, à Turin). Le calendrier de reprise :