"DIRECT. Ligue des Champions 2022-2023 : l'OM veut sa première victoire, résultats et calendrier"

Ligue des Champions. La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions se déroule mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022. Marseille doit faire un bon résultat contre Francfort, ce mardi. Découvrez les résultats, le calendrier et le classement de la phase de poules.

La deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions se déroule mardi 13 et mercredi 14 septembre 2022. L'OM reçoit l'Eintracht Francfort mardi tandis que le PSG affrontera le Maccabi Haïfa en Israël mercredi. Parmi les affiches notables, le match entre le Bayern et le Barça, celui entre Liverpool et l'Ajax ou encore le duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Découvrez tous les résultats et scores en live.

En direct

13:00 - OM-Tudor: "J’espère que ce sera une belle fête" Bien conscient des risques qui entourent le match entre l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort, ce mardi à l'occasion de la 2e journée de la Ligue des champions, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor mise sur la retenue et la responsabilité des supporters phocéens pour que tout se passe bien dans les rues de Marseille et au stade Vélodrome: "J’invite vraiment les supporters à ce que ce soit une fête du football, un exemple de soutien, a expliqué le coach croate en conférence de presse, lundi. C’est important parce que ce match sera suivi à travers le monde, pas seulement en France. Il faut vraiment que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer qu’ils sont de bons supporters. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. Je suis sûr que tout se passera bien. J’espère que ce sera une belle fête pour les familles, le public en général, et surtout qu’on pourra obtenir un bon résultat."

12:15 - Un match qui inquiète les autorités Après les graves incidents lors du match entre Nice et Cologne jeudi dernier, les autorités françaises sont inquiètes avant le match entre l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort ce mardi soir en Ligue des champions (21 heures). La police a déjà procédé à huit interpellations lundi soir, dans un climat tendu dans les rues de Marseille. Le dispositif de sécurité a été revu à la hausse avec plus de 1000 policiers et gendarmes mobilisés pour toute la journée à Marseille (contre 600 initialement prévus). Outre les 3300 supporters présents dans le parcage visiteur du Vélodrome, plus de 5000 Allemands sans ticket sont attendus dans la cité phocéenne. Avec tous les risques que cela comporte.

11:30 - OM-Guendouzi: "Un match très important" Présent lundi en conférence de presse avant la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort ce mardi en conférence de presse, le milieu de terrain de l'OM Mattéo Guendouzi est revenu sur les certitudes de son équipe avant ce rendez-vous décisif contre les Allemands, après la défaite contre Tottenham lors de la première journée: "Il n'y a pas de pression, on sait ce qu'on doit faire demain (mardi, ndlr). Malgré le mauvais résultat, ce premier match à Tottenham nous a donné beaucoup de confiance, il y a eu plein de bonnes choses qu'on a revues et analysées à la vidéo, on a réussi à mettre en difficulté cette équipe, qui est l'une des formations les plus fortes d'Europe. Ce sera un match très important, mais pas primordial non plus pour la suite, on ne sera pas qualifiés pour la suite si on gagne, ni éliminés si on le perd."

10:45 - L'OM se doit de réagir contre Francfort Après sa défaite sur la pelouse de Tottenham lors de la première journée de la Ligue des champions (2-0) la semaine passée, l'Olympique de Marseille n'a presque déjà plus le choix face à l'Eintracht Francfort, qui s'est incliné de son côté face au Sporting (0-3), ce mardi lors de la deuxième journée (21h). Un succès mettrait déjà les Marseillais en bonne voie pour terminer au pire à la troisième place de ce groupe D, qualificative pour la Ligue Europa. Et permettrait aux joueurs d'Igor Tudor de ne pas hypothéquer leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.