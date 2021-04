Ligue des champions : la finale 2021 sera forcément inédite, le PSG veut récidiver

LIGUE DES CHAMPIONS 2021. Le tableau des demi-finales cette Champions League de foot laisse apparaître une certitude : la finale, fixée à la date du 29 mai prochain, mettra aux prises deux équipes qui ne se sont jamais affrontées à ce stade de la compétition. Le PSG espère y accéder pour la deuxième année consécutive. Calendrier, diffusion TV… Le point avant les demi-finales.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 16h25] Ce sont quatre clubs aux pedigrees bien différents qui se présentent cette semaine en demi-finale de l'édition 2020-2021 de la Ligue des champions. Le premier duel entre le Real Madrid et Chelsea (match aller ce mardi) voit ainsi s'opposer deux formations rompues aux sprint finaux du printemps européen : le club espagnol a déjà atteint à 30 reprises ce stade de la compétition en Coupe d'Europe et possède même le record de victoires en finale de C1 (13 succès), tandis que l'équipe londonienne, une seule fois sacré (en 2012), en est à sa huitième participation au dernier carré et avait également atteint la finale en 2008. En ce qui concerne la deuxième demi-finale entre le PSG et Manchester City, les meilleures performances en Ligue des champions sont à aller chercher dans l'historique récent des deux clubs. Les Parisiens avaient en effet disputé l'an passé leur deuxième demi-finale de C1, avant de jouer leur toute première finale (perdue face au Bayern), tandis que Manchester City n'a jamais réussi à dépasser les demi-finales, atteintes à une seule reprise (en 2016). La finale, dont l'affiche sera forcément inédite quelle que soit l'affiche (Real - PSG, Real City, Chelsea - PSG ou Chelsea - City) sacrera-t-elle un lauréat déjà installé au palmarès ou un vainqueur inédit ? Réponse le 15 mai prochain à Istanbul.

Après la phase de groupes qui s'est disputée du 20 octobre au 9 décembre 2020, le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA : les 8e de finale ont eu lieu les 16-17 et 23-24 février (aller), puis les 9-10 et 16-17 mars 2021 (retour), les quarts de finale les 6-7 avril (aller) et 13-14 avril (retour), tandis que les demi-finales sont programmées les 27-28 avril (aller) et les 4-5 mai (retour). La grande finale est prévue le samedi 29 mai 2021, au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie. Le calendrier des demi-finales :

Demi-finales aller

Mardi 27 avril (21h) : Real Madrid - Chelsea

Mercredi 28 avril (21h) : PSG - Manchester City

Quarts de finale retour

Mardi 4 mai (21h) : Manchester City - PSG

Mercredi 5 mai (21h) : Chelsea - Real Madrid

Après l'arrêt de Téléfoot (groupe Mediapro), la retransmission de la deuxième partie de cette Ligue des champions 2020-2021 de football est proposée uniquement sur RMC Sport, qui assure depuis deux ans la diffusion TV de la compétition dans l'Hexagone. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV. Les deux demi-finales aller de la semaine seront proposées sur la chaîne RMC Sport 1. La finale de la compétition continuera, elle, à bénéficier d'une retransmission en clair, prévue cette année sur TF1, qui serait également tenter de se positionner pour diffuser la demi-finale du PSG.

Quarts de finale Demi-finales Finale PSG - Bayern Munich PSG - Manchester City Le samedi 29 mai 2021, à Istanbul (Turquie) Manchester City - Dortmund Liverpool - Real Madrid Real Madrid - Chelsea Chelsea - Porto

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les quarts de finale de cette Champions League de football ont souri au début du mois d'avril à Manchester City, au Real Madrid, à Chelsea et au Paris-Saint-Germain, qui avaient tous fait la différence dès le match aller. Les résultats (en gras les qualifiés) :