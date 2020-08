Ligue des champions : le PSG dans le doute, le calendrier complet

LIGUE DES CHAMPIONS 2020. Ce vendredi 7 août, l'OL tentera de se qualifier en quart de finale de la C1 contre la Juventus. Déjà qualifié, le PSG est en proie au doute alors que deux de ses cadres sont blessés et incertains face à l'Atalanta.

[Mis à jour le 6 août 2020 à 17h45] Mercredi 12 août, en quart de finale de la Champions League, le PSG retrouvera le club italien de l'Atalanta. Sur la pelouse du troisième de Série A, Thomas Tuchel, entraîneur du club parisien, risque de ne pas pouvoir compter sur ses cadres Marco Verratti et Kylian Mbappé. Ce dernier - blessé à la cheville contre l'ASSE en finale de la Coupe de France - "travaille beaucoup avec les kinés, presque 24 heures par jour", a souri l'entraîneur du PSG. "On a décidé de faire le point samedi avec le docteur pour savoir s'il est possible qu'il soit sur le banc face à l'Atalanta. Mais je n'en attends pas trop…", a-t-il concédé en conférence de presse.

Concernant Marco Verratti, touché à l'entraînement au mollet, Thomas Tuchel demeure dans l'expectative. "On doit maintenant attendre [la gravité de la blessure]. Je ne sais pas exactement le diagnostic, mais nous sommes inquiets", a expliqué le coach. Toutefois, selon des informations de RMC-BFMTV, le milieu italien "pourrait déclarer forfait" pour le quart de finale.

Thomas Tuchel a également déploré : "Il y a beaucoup de choses que l'on doit attendre, car il nous manque déjà Tanguy Kouassi, Edinson Cavani et Thomas Meunier [NDLR : en fin de contrat le 30 juin dernier]. C'étaient des joueurs qui étaient très fiables pour nous pendant cette campagne de Ligue des champions. Ces trois joueurs nous manquent et en plus plusieurs autres sont blessés."

L'Olympique Lyonnais au complet contre la Juventus

En déplacement sur la pelouse de la Juventus (Italie), l'Olympique Lyonnais tentera de se qualifier en quart de finale de la Champions League, ce vendredi 7 août. Vainqueur 1-0 au match aller, la victoire ne sera pas nécessaire pour espérer retrouver le Real ou Manchester City. Le club lyonnais, 14ème de Ligue 1, pourra compter sur son effectif au complet : Lopes, Tatarusanu - Rafael, Tete, Marcelo, Denayer, Andersen, Marçal, Koné, Dubois, Diomandé, Bard - Thiago Mendes, Caqueret, Jean Lucas, Aouar, Reine-Adélaïde, Guimaraes - Traoré, Dembélé, Toko Ekambi, Depay, Cornet, Cherki.

À en croire, un sondage de YouGov pour l'Observatoire du Sport Business, 35% des Français voient "La Vieille Dame" s'imposer. 12% estiment que l'OL va l'emporter et 7% imaginent un match nul.

Quarts de finale : Atalanta Bergame - PSG ; Leipzig - Atlético Madrid ; Naples ou Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich ; Juventus Turin ou Lyon - Real Madrid ou Manchester City

C'est le PSG qui ouvrira le bal des quarts de finale de la Ligue des champions le 12 août prochain. Les dates des 8e de finale retour ont également été communiquées après le tirage au sort. Voici le calendrier complet (coup d'envoi à 21h pour tous les matchs) :

Vendredi 7 août - Huitième de finale retour : Juventus - Lyon et Manchester City - Real Madrid

Samedi 8 août - Huitième de finale retour : Bayern Munich - Chelsea et FC Barcelone - Naples

12 août - Quart de finale : Atalanta Bergame - PSG

13 août - Quart de finale : RB Leipzig - Atlético de Madrid

14 août - Quart de finale : Naples ou FC Barcelone - Chelsea ou Bayern Munich

15 août - Quart de finale : Real Madrid ou Manchester City - Lyon ou Juventus Turin

18 et 19 août : Demi-finales

23 août : Finale

Avant la mise entre parenthèses de la compétition en mars, quatre huitièmes de finale avaient eu le temps de se conclure, avec notamment l'élimination surprise de Liverpool, champion d'Europe en titre, et la qualification du PSG. Le rappel des résultats des 8e de finale (en gras les qualifiés) :

Borussia Dortmund - PSG , match aller : 2-1 ; match retour : 0-2

, match aller : 2-1 ; match retour : 0-2 Atlético Madrid - Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2

- Liverpool, match aller : 1-0 ; match retour : 3-2 Atalanta Bergame - FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3

- FC Valence, match aller : 4-1 ; match retour : 4-3 Tottenham - Leipzig , match aller : 0-1 ; match retour : 0-3

, match aller : 0-1 ; match retour : 0-3 Naples - FC Barcelone, match aller : 1-1 ; match retour initialement prévu le mercredi 18 mars (reporté en août)

Chelsea - Bayern Munich, match aller : 0-3 ; match retour initialement prévu le mercredi 18 mars (reporté en août)

Real Madrid - Manchester City, match aller : 1-2 ; match retour initialement prévu le mercredi 17 mars (reporté en août)

Lyon - Juventus Turin, match aller : 1-0, match retour initialement prévu le mardi 17 mars (reporté en août)

C'est RMC Sport, disponible sur abonnement payant, qui assure depuis deux ans la retransmission des matchs de Ligue des champions dans l'Hexagone à la télévision. C'est ce diffuseur qui proposera la fin de cette saison 2019-2020 en août (la fin des 8e de finale puis le Final 8). En revanche, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, ce sont Canal+ et beIN Sports qui récupéreront les droits de diffusion TV.