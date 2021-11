DIRECT. Ligue des Champions UEFA : évolution du score à Milan, résultats et classement en live

Ligue des Champions UEFA. Les choses s'animent du côté du Giuseppe Meazza où le Milan AC reçoit le FC Porto ce mercredi 3 novembre 2021, dans cette saison de Ligue des Champions UEFA. Le point sur les résultats et le classement à jour.

20:07 - Milan AC - Porto : ⚽ Egalisation du Milan AC (1-1) ! Voilà un but qui change la physionomie du match : le Milan AC revient au score à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Pierre Kalulu qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Giuseppe Meazza ! Milan AC - Porto en direct

20:02 - Real Madrid - Shakhtar : ⚽ Nouveau but signé Karim Benzema à Madrid (2-1) ! Le Real Madrid reprend l'ascendant dans ce Real Madrid - Shakhtar ! C'est Karim Benzema qui parvient à remettre ses coéquipiers sur les bons rails à la 61e minute de jeu. Nous en sommes à 2 à 1 dans cette 2e mi-temps au Santiago Bernabeu. Real Madrid - Shakhtar en direct

19:51 - Milan AC - Porto : Début de la 2e mi-temps La 2e mi-temps démarre entre le Milan AC et le FC Porto, à Milan, où Clément Turpin signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. Milan AC - Porto en direct

19:45 - Real Madrid - Shakhtar : Début de la 2e période C’est reparti entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk, à Madrid, où Benoit Bastien siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1. Real Madrid - Shakhtar en direct

19:33 - Milan AC - Porto : Les joueurs rentrent au vestiaire au Giuseppe Meazza Le Milan AC domine territorialement mais de manière stérile : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est certes à l’avantage du Milan AC (51% contre 49% pour le FC Porto), mais c’est le FC Porto qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (5 contre 1) et qui mène au score (0-1). Milan AC - Porto en direct

19:30 - Real Madrid - Shakhtar : La pause est sifflée à Madrid Le Real Madrid domine légèrement mais de manière stérile : à la pause, la possession de balle est ainsi à l’avantage du Real Madrid (52% contre 48% pour le Shakhtar Donetsk), mais ce sont les Ukrainiens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 3 tirs cadrés pour le Real Madrid contre 4 tirs cadrés pour le Shakhtar Donetsk. Et ils tiennent le choc au tableau d’affichage (1-1). Real Madrid - Shakhtar en direct

19:24 - Real Madrid - Shakhtar : ⚽ Fernando égalise à Madrid (1-1) ! Le match est relancé : le Shakhtar Donetsk revient au score à la 39e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. C'est Fernando qui a remis les compteurs à zéro. Le score passe à 1 à 1 au Santiago Bernabeu ! Real Madrid - Shakhtar en direct

18:59 - Real Madrid - Shakhtar : ⚽ Ouverture du score pour le Real Madrid (1-0) ! Le premier but de ce match est signé Karim Benzema à la 14e minute de jeu dans cette 1e période ! Le duel tourne à l'avantage du Real Madrid au Santiago Bernabeu. Les Ukrainiens sont obligés de réagir. Real Madrid - Shakhtar en direct

18:51 - Milan AC - Porto : ⚽ Luis Diaz offre son premier but au FC Porto (0-1) ! Le FC Porto ouvre le score à la 6e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Et c'est Luis Diaz qui lance les hostilités ! 0 à 1 dans ce Milan AC - Porto au Giuseppe Meazza. Milan AC - Porto en direct

18:45 - Milan AC - Porto : ⏱️ C'est parti pour le match entre le Milan AC et le FC Porto ! C’est parti à Milan, où Clément Turpin donne le coup d’envoi de Milan AC - Porto. Milan AC - Porto en direct

18:45 - Real Madrid - Shakhtar : ⏱️ Début du match à Madrid ! Le match débute à Madrid, où Benoit Bastien donne le coup d’envoi de Real Madrid - Shakhtar. Real Madrid - Shakhtar en direct

18:20 - Suarez espère exploiter les faiblesses de Liverpool Dans une interview accordée au site de l'UEFA, Luis Suarez analyse le match retour de l'Atlético de Madrid face aux Reds de Liverpool. "Bien sûr, chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Nous savons à quel point Liverpool est bon en contre-attaque lorsqu'il transmet le ballon à ses attaquants rapides. Nous savons qu'ils ont quelques faiblesses que nous pourrions exploiter et nous devrions les exploiter à nouveau lors du prochain match. Nous devons faire attention car, en plus d'utiliser ces forces, ils ont un joueur supplémentaire, à savoir le public d'Anfield, et cela nous rend les choses plus difficiles."

17:45 - L'Ajax peut se qualifier ce soir L'Ajax Amsterdam est l'une des rares équipes à pouvoir se qualifier dès ce soir en cas de victoire sur la pelouse de Dortmund. Mais en cas de victoire des Allemands et d'une défaite du Sporting dans l'autre match, les deux équipes pourraient tout de même s'ouvrir une voie royale vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

17:00 - Quels matchs débutent à 18h45 ? Deux belles affiches sont au programme de la 4e journée de la Ligue des champions dès 18h45. Le Real reçoit les Ukrainiens du Shakthar avec pour but de reprendre la première place du groupe devant l'étonnant équipe du Sheriff qui affronte l'Inter plus tard dans la soirée et le Milan AC espère inscrire ses premiers points dans cette Ligue des champions 2022 face aux Portugais du FC Porto.

16:10 - Le 3-5-2 privilégié par Pochettino ? Mis en place face à Lille puis Leipzig, le technicien argentin explique que le 3-5-2 reste une véritable option tactique. "Les systèmes sont des points de départs. Ce sont des dessins. Je préfère parler d'animations. Cette flexibilité demande de la compréhension. On espère que cette compréhension de jeu viendra rapidement. Jouer avec 3 est toujours une option."

15:30 - Wijnaldum ne voit pas de grosses différences avec ou sans Messi Le Néerlandais, qui vit des débuts compliqués avec le PSG, évoque l'absence de Messi ce soir. "N'importe quelle équipe avec Messi est plus forte avec que sans lui. Mais pour lui aussi c'est une nouvelle équipe, les différences avec ou sans lui ne sont pas si importantes. Il vient d'arriver, il doit s'adapter à l'équipe.

14:58 - Varane blessé et forfait pour les Bleus ? Le défenseur de Manchester United est sorti en cours de match et pourrait être forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. "A première vue, il a senti quelque chose au niveau des ischio-jambiers, après une course. Il ne voulait pas prendre de risque, a indiqué en conférence de presse l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre. La première évaluation ne paraît pas très bonne, mais on verra demain, on croise les doigts."

14:30 - Ronaldo : "Nous y avons cru jusqu'à la fin" Auteur d'un doublé, Ronaldo s'est félicité de la force de caractère de son équipe. "Nous y avons cru jusqu'à la fin. J'ai aidé mon équipe à obtenir un point. Nous n'abandonnons jamais, c'est un bon résultat pour nous, je pense. On doit progresser, nous avons des joueurs différents, un système différent, nous devons nous adapter les uns aux autres. Cela va prendre du temps, nous devons faire mieux. Au début, c'était difficile, nous savions que l'Atalanta allait faire un gros pressing. Ils ont un coach fantastique. Quand je jouais à la Juventus, c'était toujours difficile de jouer contre cette équipe. Nous avons été un peu chanceux à la fin mais c'est le football."

13:50 - Le Barça se relance C'était un match piège sur la pelouse de Kiev et les Catalans ne sont pas tombés dedans. En cris depuis plusieurs semaines, le Barça a réussi à prendre les trois points grâce à sa victoire 1-0 sur un but d'Ansu Fati. Au classement, les coéquipiers de Dembélé qui a fait son retour, prennent la 2e place de la poule derrière l'intouchable Bayern.

13:09 - Une simple étape de plus pour l'entraîneur du Bayern "Dans l'ensemble, c'était un match incroyablement bon de notre part, meilleur que ceux des dernières semaines. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale, c'est une bonne première étape. Mais maintenant, les matches à élimination directe vont arriver, vous devez être dans votre match, une fois de plus. Nous avons très bien entamé la saison de Ligue des champions et ce soir fut l'un de nos meilleurs matches. Nous aurions pu éviter le second but qui venait d'un coup franc non justifié. J'espère que nous pourrons aller loin dans la compétition" a analysé Julian Nagelsmann.

12:36 - Un groupe F très serré Après le match nul des Anglais sur la pelouse de l'Atalanta et la victoire de Villarreal 2-0 face à Berne, le groupe F est extrêmement indécis dans cette Ligue des champions. Avec 7 points, Manchester est en tête à égalité avec Villarreal alors que les Italiens sont juste derrière à 5 points. Les Young Boys de Berne peuvent également continuer de croire à la qualification avec 3 points au compteur.

12:00 - Solskjaer compare Ronaldo à Jordan Homme providentiel de Manchester, le Portugais a tout simplement été comparé à la légende Michael Jordan par son coach. "Cristiano Ronaldo ? C'est un leader et son rôle, c'est de marquer. Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous. Le soutien des fans ? Beaucoup de gens me soutiennent et c'est très important pour moi comme pour l'équipe. Ils savent que tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'équipe, j'apprécie."

11:30 - Lewandowski, "meilleur attaquant au monde" pour son coach Julian Nagelsmann, l'entraîneur des Bavarois, a été plein de louanges envers son buteur Robert Lewandowski, auteur d'un triplé face aux Lisboètes et d'une passe décisive : "Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts ce soir mais, bien sûr, il a montré sa force de caractère et il cherche tout le temps à marquer. Il est et restera pour longtemps encore le meilleur attaquant du monde".

11:07 - Le Bayern s'est amusé Vainqueur 4-0 il y a quinze jours, le Bayern s'est encore amusé face à Benfica en disposant des Portugais 5-2. Les Allemands sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec 8 points d'avance sur son adversaire du soir.