Ligue des Champions UEFA : le naufrage du PSG, City qualifié, les résultats

Ligue des Champions UEFA. Pas encore l'année du PSG. Battus 3-1, les Parisiens laissent le Real Madrid et Manchester City rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions.

"RE-MON-TA-DA", ce sont les termes employés par le Real Madrid sur les réseaux sociaux après ce renversement de situation incroyable signé Karim Benzema qui plonge le PSG dans de très mauvais souvenirs. Dos au mur en étant mené 1-0 sur sa pelouse avec un but de Mbappé, le Real a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce au triplé de l'attaquant français. En quart de finale, le Real Madrid pourrait retrouver Manchester City. Vainqueurs 5-0 à l'aller, les Citizens n'ont pas réussi à s'imposer à domicile face au Sporting Portugal et concèdent le match nul 0-0. Au terme de cette première semaine des matchs retours des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real, Manchester City, le Bayern Munich et Liverpool sont qualifiés.

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.

Alors que les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions débutent ce mardi 8 mars et se terminent le 16 mars prochain, Robert Lewandowski, attaquant polonais du Bayern, est actuellement le meilleur buteur de la compétition devant l'Ivorien Sébastien Haller et l'Egyptien Mohamed Salah. Le classement :