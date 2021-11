Ligue des Champions : PSG, Real, Liverpool... Le programme et les résultats

Ligue des Champions UEFA. Suite de la quatrième journée de la Ligue des champions ce mercredi avec le déplacement du PSG sur la pelouse de Leipzig alors que le Real affronte le Shakhtar dès 18h45. Le programme des matchs et le classement des groupes.

12:00 - Solskjaer compare Ronaldo à Jordan Homme providentiel de Manchester, le Portugais a tout simplement été comparé à la légende Michael Jordan par son coach. "Cristiano Ronaldo ? C'est un leader et son rôle, c'est de marquer. Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous. Le soutien des fans ? Beaucoup de gens me soutiennent et c'est très important pour moi comme pour l'équipe. Ils savent que tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'équipe, j'apprécie."

11:30 - Lewandowski, "meilleur attaquant au monde" pour son coach Julian Nagelsmann, l'entraîneur des Bavarois, a été plein de louanges envers son buteur Robert Lewandowski, auteur d'un triplé face aux Lisboètes et d'une passe décisive : "Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts ce soir mais, bien sûr, il a montré sa force de caractère et il cherche tout le temps à marquer. Il est et restera pour longtemps encore le meilleur attaquant du monde".

11:07 - Le Bayern s'est amusé Vainqueur 4-0 il y a quinze jours, le Bayern s'est encore amusé face à Benfica en disposant des Portugais 5-2. Les Allemands sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec 8 points d'avance sur son adversaire du soir.

10:45 - Lopetegui : "C'est une mauvaise nuit, pour tout le monde" Sauf pour Lille ! Battu à domicile, Séville loupe une occasion en or de prendre le large au classement et se retrouve désormais à la dernière position. "Le bilan du match est négatif. On a perdu trois points, on s'est compliqué le chemin vers la qualification (pour les 8es de finale). Ce n'est pas impossible, mais ce sera compliqué. Il y a l'action du possible penalty, puis le penalty, et à partir de là, on s'est perdus. On a manqué de contrôle, de sérénité, on a laissé le match nous échapper. En seconde période, on était très nerveux, trop dans la précipitation. Je suis le responsable de notre seconde période. C'est une mauvaise nuit, pour tout le monde."

10:20 - Manchester dit encore merci à Ronaldo Et Ronaldo sauva Manchester. De retour à United depuis le début de la saison, CR7 écrit de nouveau sa légende en Angleterre. Une nouvelle fois, c'est le Portugais qui sauve les Mancuniens d'un revers. Mené au score à deux reprises, le Ballon d'Or a égalisé à deux reprises avec un dernier but, une nouvelle fois inscrit dans le temps additionnel de la rencontre.

09:40 - Vidéo : le but d'Ikoné Voici, dans les conditions du direct, le but de la victoire signé Jonathan Ikoné après une merveille d'action collective de la part des Dogues. ???? ET LE LOSC QUI PASSE DEVANT SÉVILLE ! Ikoné à la conclusion d'une action rondement menée par les Lillois ! Lille 2, Séville 1. Les Dogues sont en train de réaliser un énorme coup en Andalousie ! pic.twitter.com/9hrvAJ9D1A — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2021

09:10 - La satisfaction de José Fonte "La qualité est toujours là. On n'a pas oublié que nous sommes champions de France en titre et on a beaucoup de qualités. Malheureusement nous n'avions pas été consistants. Il faut être solides comme aujourd'hui, sans laisser d'espaces entre les lignes. En défendant bien, on aura toujours des occasions pour être proches de la victoire" a analysé le capitaine du LOSC.

08:40 - Ikoné : "On va se donner les moyens de se qualifier" Buteur et homme providentiel, Ikoné croit à la qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions. "C'est exceptionnel, on attendait cette victoire avec impatience. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On va se donner les moyens de se qualifier. On a montré qu'on avait faim. Nous n'avons rien lâché malgré l'ouverture du score. Depuis le départ on croyait en la qualification et maintenant cela se confirme un peu plus."

08:15 - "Un exploit" L'entraîneur de Lille n'a pas manqué de féliciter son équipe après cette victoire. "On peut dire que c'est un exploit car Séville est intraitable chez lui. Seuls Dortmund et Liverpool sont venus gagner ici récemment en Ligue des champions. On a répondu présent dans ce qu'on voulait faire, et pour une fois, on a ce facteur chance qui bascule de notre côté."

08:03 - Lille renversant, peut encore croire à la qualification Il ne fallait surtout pas perdre et Lille l'a parfaitement compris. Dos au mur dans cette Ligue des champions, le champion de France en titre avait un déplacement périlleux sur la pelouse de Séville. Dominé au début du match et rapidement mené au score sur un but de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos, le LOSC a su renverser la tendance. C'est Jonathan David qui a relancé les Dogues sur penalty avant que Jonathan Ikoné ne donne la victoire aux Lillois quelques minutes plus tard.

02/11/21 - 22:56 - Atalanta - Manchester United : ⌛ Atalanta et Manchester United n'ont pas réussi à se départager (2-2) L'Atalanta Bergame a résisté tant bien que mal : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche en faveur du Manchester United FC (49%-51%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 4 pour Atalanta Bergame, mais nous en restons à 2-2 (2-2). Atalanta - Manchester United en direct

02/11/21 - 22:55 - Séville - Lille : ⌛ Fin de la rencontre à Séville (1-2) ! Le FC Séville a bien mal mené son affaire. Après ce duel, la possession de balle s’établit certes en sa faveur (55% contre 45%), mais c’est le Lille OSC qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (3 contre 2) et surtout qui termine avec l’avantage à la marque (1-2). Séville - Lille en direct

02/11/21 - 22:53 - Atalanta - Manchester United : Il y a bien but selon la VAR ! Après avoir fait appel à la VAR, Slavko Vincic rend sa décision définitive : et il offre un but pour le Manchester United FC ! ! Atalanta - Manchester United en direct

02/11/21 - 22:52 - Dynamo Kiev - Barça : ⌛ Ukrainiens et Barcelonais en ont fini au Complexe National Olympique (0-1) Si le FC Barcelone termine le match avec l’avantage au score (0-1) et plutôt la maîtrise du ballon (40%-60%), le FC Dynamo Kiev aurait pu espérer mieux dans cette rencontre au vu d’autres statistiques. Les Ukrainiens ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (4) et auraient pu renverser la rencontre avec un peu plus de réalisme. Dynamo Kiev - Barça en direct

02/11/21 - 22:52 - Atalanta - Manchester United : Arbitrage vidéo en cours Se dirige-t-on vers un but ou non ? Slavko Vincic a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo. Atalanta - Manchester United en direct

02/11/21 - 22:52 - Atalanta - Manchester United : ⚽ But : le Manchester United FC égalise (2-2) ! Cristiano Ronaldo trouve l'ouverture et remet les deux équipes à égalité à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Pour les Bergamasques, tout est à refaire. Le score est de 2 à 2 au Gewiss Stadium ! Atalanta - Manchester United en direct

02/11/21 - 22:51 - Villarreal - Young Boys : ⌛ Fin du match à Villarreal (2-0) ! L’avantage final au score (2-0) du Villarreal CF est plutôt logique au regard des chiffres disponibles à l’issue de cette rencontre. Les Espagnols ont en effet un petit avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 2 pour Young Boys Berne). Villarreal - Young Boys en direct

02/11/21 - 22:51 - Bayern - Benfica : ⌛ Carton du Bayern Munich au Football Arena Munich (5-2) Les statistiques témoignent de la domination du Bayern Munich : après ce duel, la possession de balle est légèrement en sa faveur (58% contre 42% pour Benfica Lisbonne). Le Bayern Munich s’est également créé le plus d'occasions sérieuses avec 12 tirs cadrés contre 2 tirs cadrés pour le Benfica Lisbonne et l’emporte donc plutôt logiquement (5-2) dans cette partie. Bayern - Benfica en direct

02/11/21 - 22:48 - Juventus - Zénith : ⌛ le FK Zénith St Pétersbourg perd à Turin (4-2) L’avantage final au score (4-2) de la Juventus Turin est plutôt logique au regard des chiffres proposées au terme de ce match. Les Turinois ont en effet un léger ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (10 tirs contre 3 pour FK Zénith St Pétersbourg). Juventus - Zénith en direct

02/11/21 - 22:47 - Juventus - Zénith : ⚽ But : le FK Zénith St Pétersbourg réduit son retard (4-2) ! Sardar Azmoun réduit l'écart pour le FK Zénith St Pétersbourg dans ce duel contre la Juventus Turin. On joue la 90e minute de jeu dans cette 2e période. Les compteurs affichent 4 à 2 au Allianz Stadium. Juventus - Zénith en direct

02/11/21 - 22:45 - Villarreal - Young Boys : ⚽ Arnaut Danjuma double la mise pour le Villarreal CF (2-0) ! Et le Villarreal CF double son écart au Stade de la Céramique ! Un deuxième but inscrit par Arnaut Danjuma à la 89e minute dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 2 à 0 dans ce Villarreal - Young Boys. Villarreal - Young Boys en direct

02/11/21 - 22:43 - Bayern - Benfica : ⚽ Nouveau but au Football Arena Munich pour le Bayern Munich (5-2) ! Le tableau d'affichage passe à 5-2 dans ce Bayern - Benfica ! Robert Lewandowski trompe de nouveau la défense adverse à la 84e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Lisboètes ! Bayern - Benfica en direct

02/11/21 - 22:38 - Juventus - Zénith : ⚽ Alvaro Morata inscrit un nouveau but pour la Juventus Turin (4-1) ! Nouveau but signé Alvaro Morata à la 82e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Les Turinois décollent et mènent désormais de 3 buts sur leurs adversaires au Allianz Stadium ! Le FK Zénith St Pétersbourg sombre dans ce match de Ligue des Champions UEFA. Juventus - Zénith en direct

02/11/21 - 22:32 - Bayern - Benfica : ⚽ Darwin Núñez réduit l'écart au Football Arena Munich (4-2) ! Darwin Núñez fait trembler les filets et réduit le score à la 74e minute de jeu dans cette 2e période ! Mais les Munichois font toujours la course en tête. Bayern - Benfica en direct