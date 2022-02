Ligue des Champions UEFA : Neymar et Benzema de retour ? Le programme des matchs

Ligue des Champions UEFA. Retour de la Ligue des champions ce mardi avec le début des huitièmes de finale. Au programme : un choc Paris Saint-Germain - Real Madrid.

[Mis à jour le 14 février à 11h10] La saison du Paris Saint-Germain prend une autre tournure ce mardi 15 février. Principal objectif du PSG depuis le début de l'ère QSI, la Ligue des Champions fait son retour ce mardi. En recevant le Real Madrid pour les huitièmes de finale, les hommes de Mauricio Pochettino ont déjà rendez-vous avec leur destin. Les Parisiens ne sont jamais parvenus à faire mieux qu'une finale lors du "Final 8" en 2020. Eliminés l'an dernier par Manchester City, les Parisiens ont souvent affronté le Real Madrid en Ligue des Champions ces dernières saisons (six fois depuis 2013). La dernière en date est la double confrontation en phases de groupe où après un match nul 2-2 à Madrid, les joueurs du PSG s'étaient imposés (3-0) au Parc des Princes et espèrent réaliser le même exploit ce mardi.

Pour y parvenir, Mauricio Pochettino pourra s'appuyer sur ses stars, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marquinhos et espère retrouver Neymar, blessé depuis fin novembre à la cheville gauche, mais qui devrait être de retour dans le groupe, mais trop juste pour être titulaire. Du côté madrilène, Karim Benzema, capitaine des Merengue et absent depuis plusieurs semaines, devrait être présent au Parc des Princes pour le huitième de finale aller puisqu'il fait parti du groupe, tout comme Ferland Mendy.

Les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Matchs aller

Mardi 15 février

PSG - Real Madrid à 21h

Sporting - Manchester City à 21h

Mercredi 16 février

Salzbourg - Bayern Munich à 21h

Inter - Liverpool à 21h

Mardi 22 février

Chelsea - Lille à 21h

Villarreal - Juventus à 21h

Mercredi 23 février

Atlético - Manchester United

Benfica - Ajax Amsterdam

Matchs retour

Mardi 8 mars

Bayern Munich - Salzbourg à 21h

Liverpool - Inter à 21h

Mercredi 9 mars

Real - PSG à 21h

Manchester City - Sporting à 21h

Mardi 15 mars

Manchester United - Atlético à 21h

Ajax - Benfica

Mercredi 16 mars

Juventus - Villarreal

Lille - Chelsea

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester City 12 6 4 2 0 18 10 8 2 PSG 11 6 3 1 2 13 8 5 3 Leipzig 7 6 2 3 1 15 14 1 4 Bruges 4 6 1 4 1 6 20 -14 Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Liverpool 18 6 6 0 0 17 6 11 2 Atlético 7 6 2 3 1 7 8 -1 3 Porto 5 6 1 3 2 4 11 -7 4 Milan AC 4 6 1 4 1 6 9 -3 Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ajax 18 6 6 0 0 20 5 15 2 Sporting Portugal 9 6 3 3 0 14 12 2 3 Dortmund 9 6 3 3 0 10 11 -1 4 Besiktas 0 6 0 6 0 3 19 -16 Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Real Madrid 15 6 5 1 0 14 3 11 2 Inter 10 6 3 2 1 8 5 3 3 Tiraspol 7 6 2 3 1 7 11 -4 4 Shakhtar 2 6 0 4 2 2 12 -10 Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Bayern 18 6 6 0 0 22 3 19 2 Benfica 8 6 2 2 2 7 9 -2 3 Barcelone 7 6 2 3 1 2 9 -7 4 Dynamo Kiev 1 6 0 5 1 1 11 -10 Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester United 11 6 3 1 2 11 8 3 2 Villarreal 10 6 3 2 1 12 9 3 3 Atalanta 6 6 1 2 3 12 13 -1 4 Young Boys 5 6 1 3 2 7 12 -5 Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 11 6 3 1 2 7 4 3 2 Salzbourg 10 6 3 2 1 8 6 2 3 Séville 6 6 1 2 3 5 5 0 4 Wolfsburg 5 6 1 3 2 5 10 -5 Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Juventus 15 6 5 1 0 10 6 4 2 Chelsea 13 6 4 1 1 13 4 9 3 Zénith 5 6 1 3 2 10 10 0 4 Malmö 1 6 0 5 1 1 14 -13

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022.