Ligue des champions UEFA : le Bayern en danger ? Le programme des matchs

11:15 - Les Reds de Liverpool doivent assurer leur qualification

Après un match aller rythmé qui a tourné à l'avantage de Liverpool, les Reds de Jürgen Klopp doivent maintenant terminer le travail face à l'Inter Milan s'ils veulent rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Mais dans cette compétition, tout peut arriver et rien n'est joué d'avance. Si cet avantage de deux buts est confortable, l'Inter n'a pas démérité à l'aller et a su se montrer dangereux sur les cages d'Alisson. Les Italiens vont devoir prendre des risques et, par conséquent, laisser des espaces à leur adversaire. La dernière confrontation entre les deux équipes dans cette Ligue des champions a eu lieu en 2008 à ce même stade de la compétition. Les Reds s'étaient imposés 2-0 grâce à des buts de Kuyt et de Gerrard.