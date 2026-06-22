Sa femme, une condamnation, sa timidité... Les secrets de Lionel Messi
Avec sept buts inscrits lors du Mondial 2022, Lionel Messi a dépassé la barre des 13 réalisations en Coupe du monde sous le maillot argentin, surpassant ainsi le record de Gabriel Batistuta, qui en comptait 12. Cette performance historique au Qatar lui a permis de s'ériger en meilleur buteur de l'Albiceleste dans la compétition reine du football. Un record de plus à ajouter à une carrière déjà chargée en distinctions.
© Rebecca Blackwell/AP/SIPA (publiée le 16/06/2026)