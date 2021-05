Euro 2021 : dates et calendrier, groupe de la France... Toutes les infos

EURO 2021. Le championnat d'Europe de Foot approche à grand pas, la liste de Didier Deschamps donnant le coup d'envoi de la dernière ligne droite ce 18 mai. Pour rappel, la France affrontera la Hongrie, l'Allemagne et le Portugal dans le groupe F. Dates de la compétition, calendrier des matchs, composition des poules… Toutes les infos.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 14h57] Le 11 juin prochain marquera le début de l'Euro 2021 de foot, un an après sa date initiale en raison de la pandémie du coronavirus. Une longue disette pour les fans du ballon rond, nostalgiques de la Coupe du monde 2018 et du titre de champion du monde de l'équipe de France. Depuis plusieurs mois déjà, nous connaissons l'ensemble des qualifiés pour la phase de poules de l'Euro et notamment les adversaires des Bleus. Dans un groupe très relevé avec le Portugal, champion d'Europe en titre, l'Allemagne, et la Hongrie, la France ne part pas forcément ultra favorite dans cet Euro mais vise tout de même le doublé comme à la belle époque de 1998/2000.

Depuis la qualification de la sélection hongroise, l'équipe de France connaît son calendrier précis lors de la phase de poules de l'Euro avec le lieu et la date de chaque match. Les Bleus débuteront face à l'Allemagne avant d'affronter la Hongrie puis le Portugal. Le programme des matchs de la France dans le groupe F :

Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich

Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest

Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest

Face à l'ampleur de la crise sanitaire mondiale, l'UEFA avait décidé, le 17 mars 2020, après un conseil exceptionnel, de reporter l'Euro 2020 de football à l'été 2021. Rappelons que ce Championnat d'Europe des nations devait avoir lieu dans douze villes de douze pays différents : Londres (Angleterre), Bakou (Azerbaïdjan), Copenhague (Danemark), Munich (Allemagne), Budapest (Hongrie), Rome (Italie), Amsterdam (Pays-Bas), Dublin (République d'Irlande), Bucarest (Roumanie), Saint-Pétersbourg (Russie), Glasgow (Écosse), Bilbao (Espagne). L'UEFA avait précisé au mois de mai que trois de ces villes, sans les désigner, n'étaient plus certaines de pouvoir accueillir le tournoi, avant de finalement annoncer, le 17 juin 2020 : "Les douze villes hôtes initiales ont été confirmées comme sites du tournoi final, qui se jouera à l'été 2021, et, par conséquent, le calendrier des matches a aussi été approuvé". L'évolution de la situation sanitaire a finalement conduit l'UEFA à écarter Bilbao et Dublin, qui ne présentaient pas suffisamment de garanties sur l'accueil des spectateurs, et à intégrer une nouvelle ville-hôte, qui sera Séville (Espagne).

Les nouvelles dates de la phase finale de celui que l'on continuera à appeler officiellement "Euro 2020" ont néanmoins été fixées : la compétition est programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) aura lieu du 11 juin au 23 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les 8e de finale, les 26, 27, 28 et 29 juin. Les quarts de finale auront lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputeront les 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley.

Les groupes de la phase finale de cet Euro de football finalement disputé en 2021 ont été constitués le 30 novembre 2019, à l'occasion du tirage au sort, et complétés à l'issue des barrages. L'équipe de France a hérité d'une poule particulièrement relevée.

La composition du groupe A : Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles

La composition du groupe B : Belgique, Russie, Danemark, Finlande

La composition du groupe C : Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord

La composition du groupe D : Angleterre, Croatie, République tchèque, Ecosse

La composition du groupe E : Espagne, Pologne, Suède, Slovaquie

La composition du groupe F : Allemagne, France, Portugal, Hongrie

En France, la diffusion TV des matchs de la phase finale de l'Euro sera assurée par TF1 (douze matchs) et M6 (onze matchs dont la finale) et par beIN Sports (disponible sur abonnement), qui proposera la retransmission l'intégralité de la compétition. Toutes les rencontres des Bleus seront proposées sur une chaîne en clair (TF1 ou M6).