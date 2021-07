"Euro 2021 : une finale Italie-Angleterre, programme et résultats"

EURO 2021. Le match entre l'Angleterre et le Danemark s'est achevé ce mercredi 7 juillet 2021 sur le score de 2 à 1. C'est donc l'Angleterre, pourtant poussée en prolongations, qui affrontera l'Italie lors de la finale de l'Euro qui se déroulera dimanche 11 juillet à Londres. Tous les résultats et les dernières infos sur l'Euro en direct.

Calendrier de l'Euro 2021

Tableau de la phase finale

Résultats des matchs

Diffusion TV L'essentiel DERNIERS RESULTATS. Le Danemark et l'Angleterre se sont affrontés sur la pelouse du stade londonien de Wembley ce mercredi 7 juillet, en demi-finale de l'Euro 2021. Poussée en prolongations par des Danois accrocheurs, c'est finalement l'Angleterre qui obtient son ticket pour la finale de la compétition. Elle affrontera l'Italie, qui était la première nation à se qualifier mardi, après sa demi-finale contre l'Espagne (1 - 1 ; t.a.b 4 - 2). C'est une première pour les anglais qui n'avaient jamais atteint ce stade de la compétition. L'équipe danoise avait pourtant ouvert le score avec un but de Mikkel Damsgaard à la 30e. Simon Kjaer avait ensuite offert, à la 39e, un point à l'Angleterre en marquant un but contre son camp. Pendant près d'une heure, les deux équipes ont tenté de marquer un second but, sans succès. Il faudra attendre les prolongations et le but d'Harry Kane, qui s'y reprendra à deux fois sur penalty, pour voir l'Angleterre de prendre l'avantage sur les Danois à la fin de la première période et de gagner ce match (2-1). Les résultats

La finale de la compétition se déroulera dimanche 11 juillet 2021 au stade de Wembley à Londres. Pour le moment, seule l'Italie s'est qualifiée et affrontera le Danemark ou l'Angleterre. Le dernier match de cet Euro 2021 débutera à 21h. L'ACTU. Scores, temps forts de la compétition sur le terrain et en dehors, déclarations des joueurs et des entraîneurs, analyses... Suivez l'actualité de l'Euro 2021 en direct

Euro 2021 : l'actu en direct

Euro 2021 : en savoir plus

Les dates de la phase finale de celui que l'on continue à appeler officiellement "UEFA Euro 2020" avaient été fixées l'an passé, après le report pour raisons sanitaires : la compétition a donc été programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) a eu lieu du 11 juin au 23 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputaient les 8e de finale, jusqu'au mardi 29 juin. Les quarts de finale ont eu lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputaient ces 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley. Le calendrier complet en PDF.

Suivez sur cette page, tout au long de cet UEFA Euro 2020, les résultats des matchs de la compétition. Les scores des quarts de finale et des demi-finales :

DEMI-FINALES

Italie - Espagne : 1-1 (4-3 aux tirs au but)

- Espagne : 1-1 (4-3 aux tirs au but) Angleterre - Danemark : 2-1 (après-prolongations)

- Danemark : 2-1 (après-prolongations) QUARTS DE FINALE

Suisse - Espagne : 1-1 (1-3 aux tirs au but)

: 1-1 (1-3 aux tirs au but) Belgique - Italie : 1-2

: 1-2 Danemark - République tchèque : 2-1

- République tchèque : 2-1 Ukraine - Angleterre : 0-4

En France, la diffusion TV des matchs de la phase finale de l'Euro est assurée par TF1 (douze matchs) et M6 (onze matchs dont la finale) et par beIN Sports (disponible sur abonnement), qui propose la retransmission l'intégralité de la compétition. Toutes les rencontres des Bleus sont proposées sur une chaîne en clair (TF1 ou M6). Ce sera également le cas pour les demi-finales et la finale, même si les Bleus n'y participeront pas.