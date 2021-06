"Euro 2021 : l'Italie peine face à l'Autriche, le programme des huitièmes"

EURO 2021. L'Italie sont tenus en échec face à l'Autriche dans ce second huitième de finale du jour. Le match entre le Pays de Galles et le Danemark s'est achevé ce samedi 26 juin 2021 sur le score de 4 à 0 pour les Danois. Tous les résultats et les dernières infos sur l'Euro en direct.

Calendrier de l'Euro 2021

Calendrier des 8e de finale

Résultats des 8e de finale

Diffusion TV L'essentiel ACTUELLEMENT. L'Italie de Roberto Mancini affronte l'Autriche pour une place en quart de finale de l'Euro 2020. Le direct .

DERNIERS RESULTATS. Les 8e de finale de l'Euro 2021 de football ont commencé ce samedi 26 juin. Un peu plus tôt, les Danois se sont largement imposés 4-0 face au Pays de Galle avec un doublé de Kasper Dolberg. Après deux journées de pause, les équipes qualifiées vont reprendre du service avec huit matchs étalés jusqu'à mardi.

Les 8e de finale de l'Euro 2021 de football ont commencé ce samedi 26 juin. Un peu plus tôt, les Danois se sont largement imposés 4-0 face au Pays de Galle avec un doublé de Kasper Dolberg. Après deux journées de pause, les équipes qualifiées vont reprendre du service avec huit matchs étalés jusqu'à mardi. AU PROGRAMME. La France entre dans cette phase finale de l'Euro 2021 lundi, face à la Suisse. En cas de victoire, ils affronteront le gagnant du match Croatie - Espagne qui se joue lui aussi lundi.

AU PROGRAMME. La France entre dans cette phase finale de l'Euro 2021 lundi, face à la Suisse. En cas de victoire, ils affronteront le gagnant du match Croatie - Espagne qui se joue lui aussi lundi. TABLEAU. Découvrez ci-dessous le calendrier et le tableau de l'Euro 2021, avec la date, l'heure et la chaîne de diffusion de chaque match.

22:24 - L'Italie sauvée par la VAR ! Le but d'Arnautovic refusé après assistance vidéo ! On a bien cru que l'Autriche allait créer une énorme sensation face à l'Italie ! Sur une tête d'Alaba dans la surface reprise par Arnautovic, le géant Autrichien avait trompé Donnarruma ! Un but finalement logiquement signalé en position de hors-jeu et donc annulé. 22:20 - Ça coince toujours pour l'Italie face à l'Autriche Les Italiens n'y arrivent pas ! Un peu moins dominateurs dans cette seconde période, l'Italie est en manque de solution face à l'Autriche qui veut créer le danger en contre. Cela peut se débloquer avec le banc, qui sait ? En tout cas, on vient de passer l'heure de jeu et cela fait toujours 0-0. 22:10 - Wijnaldum portera un brassard arc-en-ciel face aux Tchèques Demain, dimanche, les Pays-Bas affrontent la République Tchèque à 18 heures pour le 3e match des huitièmes de finale de cet Euro. Pour l'occasion, Georginio Wijnaldum a décidé de porter un brassard aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT. "Nous sommes contre toute forme d'exclusion et de discrimination. De cette façon, nous espérons soutenir tous ceux qui se sentent discriminés partout dans le monde", avait expliqué le néo parisien. 22:02 - Italie - Autriche : Début de la 2e mi-temps. Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Londres. Le score est de 0-0. Suivre Italie - Autriche en direct 21:55 - L'Italie ultra dominatrice Sur la lancée de son très bon début d'Euro 2020, l'Italie domine outrageusement ! Les Italiens ont effectué 12 tirs dont 2 cadrés alors que l'Autriche n'a tiré qu'une seule fois au but. Il ne manque plus que la précision pour les hommes de Mancini. 21:47 - Italie - Autriche : C'est la pause à Londres entre Italie et Autriche L'Italie a dominé l'Autriche mais de manière stérile : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est ainsi en faveur de l'Italie mais toujours 0-0. Suivre Italie - Autriche en direct 21:40 - Akanji (Suisse) : "Nous croyons en notre tactique" Manuel Akanji, le défenseur central de la Suisse a, lui, été interrogé sur le match contre la France ce lundi. Il se veut optimiste et mise sur le collectif. "Si nous défendons unis, si nous jouons l'un pour l'autre, il est possible de défendre contre eux. Oui, nous devons être à notre meilleur niveau, nous croyons en notre tactique et j'espère que ça va marcher". 21:32 - Le poteau pour Immobile Dans un match assez fermé mais toujours dominé par l'Italie, Ciro Immobile vient de trouver l'équerre de Daniel Bachmann sur une frappe soudaine ! Quelle occasion pour l'Italie. Toujours 0-0 à Londres où il ne reste qu'un quart d'heure de jeu dans cette première mi-temps. 21:28 - Kimpembe sur Mbappé : "Marquer ne sera pas un problème pour lui" S'il a loué les grandes qualités de l'Italie, Presnel Kimpembe a été interrogé en conférence de presse sur le mutisme de Kylian Mbappé face au but en ce début d'Euro. Son coéquipier au PSG ne s'inquiète pas."La compétition n'est pas encore finie. Marquer, cela ne sera pas un problème pour lui. il est au service de l'équipe et cela ne va pas tarder. Il s'est créé des occasions et c'est le plus important". 21:20 - L'Italie domine l'Autriche à Wembley Dans un stade acquis à la cause des Italiens, la Squadra Azzurra est dominatrice avec un très bon Marco Verratti dans ces premières 20 minutes de jeu. L'Autriche tente de priver de ballons les Italiens mais le pressing des hommes de Mancini fonctionne bien. 21:11 - Que 1500 supporters français pour France - Suisse France - Suisse se jouera en Roumanie, à l'Arena National de Bucarest. Si les Bleus ont pu avoir le soutien de 2500 jusqu'à 7000 supporters contre le Portugal, ils ne seront que 1500 contre la Suisse. La raison ? Le prix des vols qui a augmenté drastiquement à l'approche de la rencontre. Et puis, en raison des conditions sanitaires, que 13.000 spectateurs auront le droit d'assister à la rencontre. 21:00 - Italie - Autriche : ⏱️ Coup d'envoi au Stade de Wembley entre l'Italie et l'Autriche ! La rencontre est lancée à Londres, où Anthony Taylor siffle le coup d’envoi de Italie - Autriche. Suivre Italie - Autriche en direct 20:51 - Verratti : "On se sent bien" Dans une interview accordé à nos confrères de BeIn Sport, Marco Verratti a évoqué le réussite de l'Italie. "On est contents de notre style de jeu, on se sent bien, tout le monde connaît parfaitement son rôle. Il n'y a pas beaucoup de temps pour mettre le style mais le joueur et le coach voient tous le football de la même façon. Ça facilite les choses". 20:42 - L'Autriche ne gagne plus contre l'Italie Si l'Italie de Roberto Mancini fait partie des outsiders pour cet Euro 2020, elle est clairement favorite pour cette affrontement avec l'Autriche. Au cours des 13 dernières rencontres, l'Italie a connu la victoire à 10 reprises pour 3 match nuls. 20:35 - Mancini a trouvé la recette Depuis qu'il a repris la Squadra Azzura, Roberto Mancini impressionne. En 30 matchs, le sélectionneur italien n'a jamais connu la défaite. Le bilan est même plutôt flatteur : 25 victoires pour 5 match nuls. LIRE PLUS

Les dates de la phase finale de celui que l'on continue à appeler officiellement "UEFA Euro 2020" avaient été fixées l'an passé, après le report pour raisons sanitaires : la compétition a donc été programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) a eu lieu du 11 juin au 23 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputent les 8e de finale, jusqu'au mardi 29 juin. Les quarts de finale auront lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputeront les 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley. Le calendrier complet en PDF.

Samedi 26 juin, 18h : Pays de Galles - Danemark, à Amsterdam

Samedi 26 juin, 21 h : Italie - Autriche, à Londres

Dimanche 27 juin, 18h : Pays-Bas - République Tchèque, à Budapest

Dimanche 27 juin, 21h : Belgique - Portugal, à Séville

Lundi 28 juin, 18h : Croatie - Espagne, à Copenhague

Lundi 28 juin, 21h : France - Suisse, à Bucarest

Mardi 27 juin, 18 h : Angleterre - Allemagne, à Londres

Mardi 27 juin, 21h : Suède - Ukraine, à Glasgow

Suivez sur cette page, tout au long de cet UEFA Euro 2020, les résultats des matchs de la compétition. Après la phase de groupes, place aux 8e de finale, avant les quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Pays de Galles - Danemark : 0-4

Italie - Autriche : 0-0 *en cours

En France, la diffusion TV des matchs de la phase finale de l'Euro est assurée par TF1 (douze matchs) et M6 (onze matchs dont la finale) et par beIN Sports (disponible sur abonnement), qui propose la retransmission l'intégralité de la compétition. Toutes les rencontres des Bleus sont proposées sur une chaîne en clair (TF1 ou M6). Ce sera également le cas pour les demi-finales et la finale, même dans l'hypothèse où les Bleus n'y participent pas.