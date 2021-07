"Euro 2021 : l'Italie championne, les classements, les temps forts... Ce qu'il faut retenir"

EURO 2021. Le Championnat d'Europe de football 2020 se déroulait du 11 juin au 11 juillet 2021. Après un parcours sans faute, c'est l'Italie qui a remporté la finale face à l'Angleterre à Wembley, lors de la séance de pénaltys. Retour sur les temps forts de la compétition.

L'UEFA Euro 2020 de football s'est en réalité déroulé du 11 juin au 11 juillet 2021, à la suite d'un report lié à la pandémie de coronavirus. C'est l'Italie qui a été sacrée championne d'Europe, face à l'Angleterre, le 11 juillet à Wembley. La Nazionale aura offert un beau spectacle tout au long de cet Euro 2021. Les Italiens ont survolé la phase de poules, l'emportant 3 buts à 0 lors du match d'ouverture de cet Euro face à la Turquie puis écrasant la Suisse sur le même score. Les hommes de Mancini rencontreront un peu plus de difficultés dans le dernier match de la poule A, face au Pays-de-Galles, mais remporteront haut la main leur ticket pour les huitièmes. Suivront deux autres matchs compliqués de cet Euro pour les Azzurri face à l'Autriche (2-1) et la Belgique (2-1) lors desquels c'est surtout le collectif italien qui va marquer les esprits. La demi-finale d'anthologie face à l'Espagne (1-1, 4-2 aux t.a.b.) viendra confirmer la renaissance de la Squadra Azzurra.

L'Italie est donc finalement devenue Championne d'Europe de football en remportant la finale face à l'Angleterre, le 11 juillet 2021, dans un stade de Wembley meurtri. Il aura fallu aller au bout de la nuit, jusqu'à la séance de pénaltys, pour départager les deux finalistes. Pourtant ce sont les Anglais qui avaient le mieux démarré dans cette rencontre. Dès la 2e minute de jeu, Luke Shaw a ouvert le score d'une magnifique reprise de volée, permettant au Anglais de mener 1-0 à la mi-temps. Dominateurs, les Italiens ont fini par être récompensés de leurs efforts et ont égalisé sur corner grâce à Léonardo Bonucci (67ème). Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps additionnel. La Squadra Azzurra a finalement remporté une renversante séance de tirs au but (3-2) et s'est offert son deuxième titre européen de son histoire après celui obtenu en 1968. L'Angleterre qui disputait la première finale de l'Euro de son histoire, à domicile à Londres, n'est donc pas parvenue à remporter son premier trophée européen. Voir le résumé d'Italie-Angleterre.

En remportant la finale, les Italiens ont terminé cet Euro 2021 en étant invaincus 34 matchs d'affilée. Ils ont ainsi dépassé le précédent record d'invincibilité (31 matchs) de la Squadra Azzurra qui n'avait pas été battu depuis 82 ans (Vittorio Pozzo était l'entraineur de l'Italie pendant ces quatre ans, sans défaite, entre octobre 1935 et juillet 1939). Elle a même enregistré dans le même temps sa 17ème victoire consécutive dans le Championnat d'Europe de l'UEFA. C'est un nouveau record dans la compétition.

Triste fin d'aventure pour l'équipe de France. Les champions du monde en titre ont été sortis de cet Euro 2021 dès le 28 juin, en 8e de finale, face à la Suisse et ce malgré un trio de rêve à l'avant, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Les Bleus étaient d'abord sortis en tête du groupe F, surnommé "le groupe de la mort", après une victoire prometteuse face à l'Allemagne (1-0) et deux nuls contre la Hongrie et le Portugal (1-1 et 2-2). Au terme d'un huitième de finale totalement fou (3-3), les Suisses ont éliminé l'équipe de France lors de la séance de pénaltys (5-4) après un tir au but manqué par Kylian Mbappé. La France a quitté rapidement la compétition, le management et les choix tactiques de Deschamps ont été remis en cause, il apparaît aussi que l'ambiance était loin d'être idyllique chez les Bleus. Aussi bien sur le terrain entre Paul Pogba et Adrien Rabiot qu'en tribune entre la mère d'Adrien Rabiot et les clans Pogba et Mbappé.

Que retenir de cet Euro 2021 de football ?

Dans le reste de la compétition. Cet Euro a aussi été illuminé par l'aventure des équipes "surprises". Le Danemark s'est montré renversant après un grave accident cardiaque de son milieu de terrain Christian Eriksen lors du premier match des Danois face à la Finlande. Les "Dynamites danoises" se sont finalement qualifiés en huitièmes lors de la dernière journée de phase de groupes. Leur solidité défensive et solidarité collective leur a permis d'atteindre les demi-finales, lors desquelles les Danois se sont inclinés face à l'Angleterre en prolongation (2-1). L'Ukraine est aussi l'une des belles sensations de cet Euro 2021, les hommes d'Andreï Chevtchenko ont réussi à se qualifier pour la première fois de leur histoire en huitièmes de finale puis en quarts de finale (défaite 4-0 face à l'Angleterre). Ils ont pu compter sur Zinchenko, Yarmolenko et Yaremchuk. La République tchèque, emmenée par un étonnant Patrik Schick a réalisé une superbe aventure. Troisièmes de leur groupe, les Tchèques ont battu en huitièmes les Pays-Bas (2-0) avant de s'incliner de peu contre le Danemark (2-1) en quarts de finale. Ce sont des équipes prometteuses à suivre attentivement pour les prochaines échéances internationales.

L'évènement marquant de l'Euro. C'est une histoire dramatique qui se finit bien dans cet Euro 2020. Lors du premier match du Danemark contre la Finlande le 12 juin , pour la première journée du groupe B, le milieu de terrain danois Christian Eriksen s'est écroulé sur la pelouse. Alors qu'il était victime d'un arrêt cardiaque, les médecins, les joueurs et l'arbitre ont tout de suite réagi pour tenter de la réanimer. Des gestes qui lui auront sauvé la vie. Le joueur de l'Inter Milan s'est fait poser un défibrillateur sous-cutané à l'hôpital. De nombreux hommages lui ont été adressés durant la compétition. Il a d'ailleurs été invité à assister à la finale de l'Euro 2020 le 11 juillet.

Les joueurs de l'Euro 2021. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma, héros des séances de pénaltys en demi-finale et en finale, a été désigné meilleur joueur de la compétition. Cristiano Ronaldo a terminé meilleur buteur avec 5 buts alors que son équipe s'est arrêtée en huitièmes de finale.

Lire aussi

Vous avez pu suivre sur cette page, tout au long de cet UEFA Euro 2020, les résultats des matchs de la compétition. Voici les scores de la phase finale :

FINALE

Italie - Angleterre : 1-1 (3-2 aux tirs au but)

DEMI-FINALES

Italie - Espagne : 1-1 (4-3 aux tirs au but)

Angleterre - Danemark : 2-1 (après-prolongations)

QUARTS DE FINALE

Suisse - Espagne : 1-1 (1-3 aux tirs au but)

Belgique - Italie : 1-2

Danemark - République tchèque : 2-1

- République tchèque : 2-1 Ukraine - Angleterre : 0-4

Il n'y a pas de classement à proprement parler de cet Euro 2021. Si on peut considérer que l'Italie termine première de la compétition et l'Angleterre deuxième, il n'y a pas eu de match pour la troisième place pour départager les demi-finalistes espagnols et danois. Le classement Fifa devrait bien évidemment être chamboulé à l'issue de la compétition, mais restent de cet Euro 2021 les classements de chaque groupe que nous vous proposons de retrouver ci-dessous :

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Italie 9 3 3 0 0 7 0 7 2 Pays de Galles 4 3 1 1 1 3 2 1 3 Suisse 4 3 1 1 1 4 5 -1 4 Turquie 0 3 0 3 0 1 8 -7

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Belgique 9 3 3 0 0 7 1 6 2 Danemark 3 3 1 2 0 5 4 1 3 Finlande 3 3 1 2 0 1 3 -2 4 Russie 3 3 1 2 0 2 7 -5

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Pays-Bas 9 3 3 0 0 8 2 6 2 Autriche 6 3 2 1 0 4 3 1 3 Ukraine 3 3 1 2 0 4 5 -1 4 Macédoine 0 3 0 3 0 2 8 -6

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Angleterre 7 3 2 0 1 2 0 2 2 Croatie 4 3 1 1 1 4 3 1 3 République Tchèque 4 3 1 1 1 3 2 1 4 Écosse 1 3 0 2 1 1 5 -4

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Suède 7 3 2 0 1 4 2 2 2 Espagne 5 3 1 0 2 6 1 5 3 Slovaquie 3 3 1 2 0 2 7 -5 4 Pologne 1 3 0 2 1 4 6 -2