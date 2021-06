"Euro 2021 : l'Italie rejoint le Danemark en quarts, le programme et résultats des huitièmes"

EURO 2021. Après un match fou, l'Italie s'est qualifié pour les quarts face à l'Autriche. Plus tôt, le Pays de Galles s'est incliné face au Danemark sur le score de 4 à 0. Le programme, tous les résultats et les dernières infos sur l'Euro en direct.

26/06/21 - 23:59 - Le programme de ce lundi 27 juin Après ces deux très bons Danemark - Pays de Galles et Italie - Autriche, on joue deux autres matchs dans ces huitièmes de finale ce lundi. À 18 heures, les Pays-Bas affrontent la République Tchèque et, à 21 heures, le choc entre la Belgique et le Portugal ! On a hâte !

26/06/21 - 23:55 - Spinazzola, homme du match Italie - Autriche Infatigable arrière gauche de l'Italie, Leonardo Spinazzola a été élu homme du match par l'UEFA ! Il a contribué de par ses multiples appels à déstabiliser la défense autrichienne. [#EURO2020] Leonardo Spinazzola a été élu homme du match de cet #ITAAUT pic.twitter.com/7uGx9lb90s — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 26, 2021

26/06/21 - 23:50 - Mancini : "L’Autriche a cette capacité à te faire déjouer" Roberto Mancini a réagi à cette victoire de son équipe. Le sélectionneur de l'Italie n'est pas tellement surpris par ce scénario. “Je savais que ça allait être difficile a-t-il confié au micro de Sky Italia. L’Autriche a cette capacité à te faire déjouer. On a eu une baisse d’intensité en deuxième mi-temps. La première, on avait dominé mais on aurait dû être plus précis dans le dernier geste. On était fatigués mais on a su souffrir”. Roberto Mancini à Sky : “Je savais que ça allait être difficile. L’Autriche a cette capacité à te faire déjouer, on a eu une baisse d’intensité en deuxième MT. La première, on avait dominé. On aurait dû être plus précis dans le dernier geste” — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 26, 2021

26/06/21 - 23:41 - Quel adversaire pour l'Italie et le Danemark ? Les Danois joueront leur quart de finale face au vainqueur de Pays-Bas - République Tchèque. Quant aux Italiens, ce sera un gros poisson puisque ils affronteront le vainqueur de Belgique - Portugal !

26/06/21 - 23:37 - L'Italie deuxième qualifiée ! Après le Danemark tout à l'heure, l'Italie est donc la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro 2020 ! Ce fut dur mais la Squadra Azzurra est venue à bout de l'Autriche 2 buts à 1.

26/06/21 - 23:33 - Italie - Autriche : ⌛ Fin du match (2-1) ! La supériorité de l'Italie se retrouve dans les chiffres : après ces 90 minutes, la possession de balle est en sa faveur (55% contre 45% pour Autriche). L'Italie s’est également créé le plus de situations sérieuses avec 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour l'Autriche et s’impose donc plutôt logiquement (2-1) dans cette partie. Suivre Italie - Autriche en direct

26/06/21 - 23:26 - Italie - Autriche : ⚽ But pour l'Autriche (2-1) ! But en faveur de l'Autriche, signé Alessandro Schöpf, à la 114e minute de jeu dans cette 2e période. Suivre Italie - Autriche en direct

26/06/21 - 23:25 - Plus de monde que prévu pour France - Suisse ! C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Lundi soir contre la Suisse, les Bleus joueront dans un stade un peu plus plein que prévu. La jauge a été revue à la hausse. "Nous pouvons confirmer que la capacité de l'Arena nationale de Bucarest a été augmentée jusqu'à environ 50 %. La capacité d'accueil sera d'environ 25 000 places, a communiqué l'UEFA à l'AFP. Les places additionnelles ont été mises en vente sous conditions strictes, seulement à des gens entièrement vaccinésé

26/06/21 - 23:17 - L'Italie a un pied en quarts Que ça aura été dur mais l'Italie est donc à un quart d'heure d'un quart de finale. Les Italiens mènent 2-0 à Wembley et les Autrichiens semblent avoir pris un gros coup sur la tête.

26/06/21 - 23:17 - Italie - Autriche : C'est parti pour la 2e mi-temps des prolongations ! Après une courte pause et un changement de côté, c'est reparti au Stade de Wembley pour la 2e période des prolongations entre l'Italie et l'Autriche. Le score en est donc à 2 à 0. Les deux adversaires n'ont plus que que quelques instants pour se mettre d'accord et se qualifier. Suivre Italie - Autriche en direct

26/06/21 - 23:13 - Italie - Autriche : ⚽ But pour l'Italie (2-0) ! But en faveur de l'Italie, signé Matteo Pessina, à la 105e minute de jeu dans cette 1e période. Suivre Italie - Autriche en direct

26/06/21 - 23:08 - Quel enchaînement de Chiesa sur le but Que ce but était loin d'être fait ! Sur un centre au second poteau, Chiesa a contrôlé le ballon de la tête dans la surface pour le taper ensuite au sol avec ses crampons puis de le reprendre de volée avant qu'il ne rebondisse une seconde fois ! C'est un très beau geste qui permet, donc, à l'Italie de mener 1-0 face à l'Autriche.

26/06/21 - 23:03 - Italie - Autriche : ⚽ But pour l'Italie (1-0) ! But pour l'Italie, signé Federico Chiesa, à la 95e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Suivre Italie - Autriche en direct

26/06/21 - 22:55 - La prolongation entre l'Italie et l'Autriche ! Il y a 0-0 à la fin des 90 minutes entre l'Italie et l'Autriche. Ça sera donc une prolongation de deux périodes de 15 minutes... ensuite il pourrait y avoir une séance de tirs au but !