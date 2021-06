"Euro 2021 : la France s'impose face à l'Allemagne, les dernières infos"

21:26 - Un homme entre dans le stade en parachute !

C'est une scène plutôt surréaliste qui s'est déroulée à Munich, au début de la rencontre France - Allemagne, ce mardi. Un homme a fait irruption dans le stade... en parachute ! C'est le journaliste Max Merrill qui a relayé l'étrange vidéo, sur Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! <a href="https://twitter.com/hashtag/GERFRA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GERFRA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EURO2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EURO2020</a> <a href="https://t.co/PJ49WYdFM9">pic.twitter.com/PJ49WYdFM9</a></p>— Max Merrill (@MaxMerrill_) <a href="https://twitter.com/MaxMerrill_/status/1404876755685552131?ref_src=twsrc%5Etfw">June 15, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>