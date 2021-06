"Euro 2021 : les dates de la compétition et le programme des Bleus"

EURO 2021. Le championnat d'Europe des nations 2021 débute dans moins de dix jours, le 11 juin prochain. Le calendrier des matchs de l'équipe de France s'ouvre quant à lui le 15, avec rien de moins qu'un match face à l'Allemagne. Voici ce qu'il faut savoir sur cet Euro 2021...

L'actu du 2 juin, quel calendrier pour l'équipe de France après le Pays de Galles ? La campagne de l'Euro 2021 est réellement lancée ce mercredi soir avec le match des Bleus face au Pays de Galles, à Nice. Une rencontre de préparation transformée en véritable événement par le retour de Karim Benzema, cinq ans et sept mois après sa dernière sélection. "On ne va pas lui demander au bout d'une semaine de faire la même chose en équipe de France" qu'au Real Madrid, a nuancé le capitaine Hugo Lloris. "Mais il a cette aura naturelle sur le terrain qui va aider l'équipe", a déclaré le Niçois d'origine, ce mardi devant la presse. Habitués ces derniers mois au Stade de France, les Bleus s'expatrient sur la Côte d'Azur à deux semaines de la compétition européenne et le calendrier fait bien les choses: c'est à l'Allianz Riviera, hôte de la rencontre, que Benzema a disputé ses dernières minutes sous le maillot tricolore, en octobre 2015. Depuis cette large victoire en amical contre l'Arménie (4-0), où il avait inscrit ses 26e et 27e buts internationaux, l'avant-centre du Real Madrid a grandi loin de la sélection, mis à l'écart par Didier Deschamps après l'irruption de l'affaire du chantage à la "sextape" dont a été victime son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Mais le sélectionneur a pris tout le monde à contrepied en se réconciliant avec son ancien buteur, rappelé avant l'Euro (11 juin-11 juillet). Et la première semaine de préparation des Bleus, à Clairefontaine (Yvelines), a principalement tourné autour de la réintégration de l'ex-banni. "Je comprends que c'est un sujet qui occupe les discussions mais pour lui, pour moi et pour le groupe, c'est un non-événement", a temporisé Deschamps en conférence de presse d'avant match, se félicitant néanmoins d'avoir à disposition un attaquant avec "plein de vie et d'envie". Les Bleus "version Benzema" ne se contenteront pas d'un seul match de préparation avant l'Euro. Après France - Pays de Galles, une autre rencontre amicale est prévue mardi prochain, le 8 juin, face à la Bulgarie, trois jours avant le début de la compétition. Pour rappel, l'équipe de France n'a pas tiré le meilleur groupe pour débuter cet Euro 2021 puisque les hommes de Deschamps vont affronter d'emblée l'Allemagne, à Munich de surcroît, le mardi suivant (15 juin). Il faudra venir également à bout de la Hongrie et du Portugal, un autre sacré morceau, pour se qualifier pour la phase finale fin juin. Le calendrier des Bleus pour l'Euro 2021 Mardi 8 juin : France - Bulgarie, à Saint-Denis (préparation)

Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich (1er tour, groupe F)

Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest (1er tour, groupe F)

Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest (1er tour, groupe F)

L'actualité du 1er juin, l'équipe de France au complet à dix jours du début de l'Euro 2021 Didier Deschamps a dressé une liste de 26 joueurs pour l'Euro 2021 à venir mais trois d'entre eux manquaient à l'appel puisque N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma étaient retenus dans leur club de Chelsea avec lequel ils ont remporté la finale de la Ligue des champions samedi dernier. Les Blues sont à nouveau des Bleus puisqu'ils ont rejoint ce mardi le centre d'entraînement de Clairefontaine où est réunie l'équipe de France avant la compétition. Il paraît toutefois peu probable qu'ils participent au match de préparation face au Pays de Galles, prévu demain à Nice, ou du moins pas en intégralité. Les nouveaux champions d'Europe ont quoi qu'il en soit été chaleureusement félicités par leurs coéquipiers et leur sélectionneur Didier Deschamps à leur arrivée au château : Nos 3 vainqueurs de la Champions League avec Chelsea ont rejoint l'équipe ! ????



On monte le son pour écouter l'accueil réservé à N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma ???? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/dcrho8Mqdd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2021

L'actualité du lundi 31 mai, zoom sur la préparation de l'équipe de France Cyril Moine, le préparateur physique de l’équipe de France de football, s'est exprimé aujourd'hui sur le site Internet de la FFF au sujet de la préparation des Bleus pour l'Euro 2021. "Jeudi, nous avons effectué une séance où j’ai pu les tester sur les aspects physique, cardio et course et e suis content des résultats mesurés sur le terrain, indique-t-il notamment. Je dispose d’une bonne cartographie de l’ensemble des joueurs. Il ne faut pas non plus oublier les séances avec ballon qui sont aussi très importantes et au cours desquelles, nous avons plutôt eu un bon retour notamment sur les courses à haute intensité ou la fraîcheur des joueurs. Le groupe arrive dans un état de forme intéressant (...) On va surtout individualiser les séances à dominante physique et il y en aura pas mal. On va alors travailler en trois groupes déterminés à partir des tests réalisés. Cela peut être évolutif, on peut commencer dans le groupe 1 et aller dans le groupe 2 puis dans le 3. Rien n’est figé. Il y aura trois phases dans cette préparation avec autant d’approche : celle où on ne dispute pas de matches, la deuxième avec les amicaux (les 2 et 8 juin) puis la dernière lors de la phase de poules (...) L’objectif, c’est d’être prêts dès le premier match contre l’Allemagne (le 15 juin), de même contre la Hongrie puis le Portugal (...) Il n’y a pas que l’aspect physique à prendre en compte, l’approche psychologique est importante (...) . Il faut être à l’écoute, échanger avec eux, les rassurer et trouver des entraînements qui vont permettre de retrouver de la fraîcheur mentale grâce à des séances un peu plus ludiques".

L’actualité du dimanche 30 mai, la menace des tests positifs au Covid "Si un joueur est positif au Covid, c’est fini." La phrase, prononcée par le sélectionneur Didier Deschamps mercredi 26 mai, est sans équivoque. Le règlement de l’UEFA est impitoyable face au Covid-19, comme le rapporte Le Parisien. En effet, en cas de positivité au coronavirus, un joueur devra quitter le groupe sans espoir de revenir plus tard. Les choses sont donc claires : si un Bleu était contaminé, la compétition s’arrêterait immédiatement pour lui, et ce même s’il était asymptomatique ou s’il devait simplement s’isoler dix jours, précisent nos confrères. Enfin, tout le staff technique est d’ores et déjà vacciné avec deux doses.

L’actualité du 29 mai, la mascotte de l'Euro divise Skillzy ne plaît pas à tout le monde. La nouvelle mascotte de l’Euro 2021, qui succède à Super Victor (Euro 2016), se prend une volée de bois vert, rapporte L’Équipe. La mascotte a été dévoilée vendredi 28 mai, à deux semaines du coup d’envoi de la compétition (du 11 juin au 11 juillet). C’est notamment sur les réseaux sociaux que les critiques sont très dures envers Skillzy, censé être “inspiré de la culture du freestyle et du panna”, un genre de foot de rue, comme le précise l’AFP dans un tweet. Et les internautes n’y vont pas de main morte, qualifiant Skillzy de "blague” ou de “mascotte la plus immonde de l’histoire de l’humanité”. Cet accueil n’est toutefois pas exceptionnel, puisque chaque mascotte est généralement copieusement critiquée à sa présentation, souvent comparée à l'inimitable Footix, comme le rappelle l’Équipe.

L'actualité du 28 mai, un nouvel hymne pour les Bleus ? La polémique créée par des responsables politiques issus du Rassemblement national et du parti Les Républicains au sujet de la chanson du rappeur Youssoupha, qui avait accompagné la vidéo de présentation de la liste des Bleus la semaine passée, a donné des envies à certains artistes. c'est le cas du rappeur niçois Kaotik 747 qui a proposé que son morceau "Allons enfants de la patrie" devienne l'hymne des Bleus pour l'Euro 2021. Voici sa proposition : Et pour rappel, voici le clip de présentation de la liste de Didier Deschamps, accompagné du morceau de Youssoupha : Écris mon nom en Bleu,

Crie mon nom en Bleu ! ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/KErYY40a6j — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2021

L'actualité du 27 mai, l'Italie peaufine sa liste Contrairement à d'autres sélections, l'Italie a décide communiquer sa listes des joueurs sélectionnés pour l'EUro 2021 en deux temps? Le sélectionneur Roberto Mancini a livré une liste de 30 qu'il devra réduire à 26 d'ici lundi. Une précaution prise pour tenir compte notamment de l'état physique incertain de certains éléments en particulier de celui de Marco Verratti, touché au genou le 7 mai dernier avec le PSG, mais qui "récupère plus vite que prévu" selon Mancini, qui profitera également du match de préparation face à San Marin, ce vendredi, pour affiner ses choix. La liste des 30 de l'Italie : Gardiens de but : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino).

: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Torino). Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio Rome), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio Rome), Gianluca Mancini (AS Rome), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta Bergame).

: Francesco Acerbi (Lazio Rome), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio Rome), Gianluca Mancini (AS Rome), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta Bergame). Milieux de terrain : Nicolo Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

: Nicolo Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rome), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Atalanta Bergame), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Fribourg), Ciro Immobile (Lazio Rome), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Naples), Giacomo Raspadori (Sassuolo).