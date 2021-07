"Euro 2021 : les dernières actus en direct avant la finale"

EURO 2021. J-1 avant la grande finale de l'Euro de football. Ce dimanche, l'Angleterre et l'Italie se disputent le précieux trophée au bout du calendrier de la compétition. Tout ce qu'il faut savoir avant le dernier match de cet Euro 2021...

09/07/21 - 23:55 - Le ministre des Transports britannique met un holà [FIN DU DIRECT] C'est l'une des questions les plus épineuses liées à cet Euro 2021 : celle des contaminations à la Covid-19, liées aux déplacements multiples des équipes et des supporters. Si 1000 supporters ont été autorisés à assister à la finale de la compétition qui se tiendra ce dimanche 11 juillet 2021 sur la pelouse du stade de Wembley, le ministre des Transports britannique, Grant Schapps a vivement déconseillé à d'autres supporters d'effectuer le voyage. Au micro de la Times Radio, il a d'ailleurs déclaré : "Ne le faites pas est la réponse à cette question évidente". Afin de contrer d'éventuels récalcitrants, certains vols entre l'Italie et l'Angleterre ont même été annulés afin de juguler de potentiels clusters dans un pays qui est en proie à une flambée des cas de Covid-19.

09/07/21 - 23:20 - Une anglaise licenciée après avoir prétexté une maladie pour assister à Danemark-Angleterre C'est pas bien de mentir. Et ce n'est pas Nina Farooqi, cette anglaise âgée de 37 ans, qui vous dira le contraire. C'est la drôle d'histoire que nous rapporte RMC Sports ce vendredi 9 juillet 2021. Alors qu'elle avait indiqué à son patron être malade, la jeune femme avait visiblement oublié qu'elle se rendait dans un stade où les caméras et les objectifs seraient omniprésents. Et, bien évidemment, sa présence dans les gradins a été capturée par les caméras du stade. La réaction de son patron ne s'est pas faite attendre : le lendemain matin, "au moment de prendre le train pour partir, Nina Farooqi a reçu un appel de son patron pour lui indiquer qu'elle était virée pour lui avoir menti", relate RMC Sports.

09/07/21 - 22:55 - Pour qui sera le titre de meilleur buteur ? Au-delà de connaître l'équipe victorieuse de cet Euro 2021, les fans de football sont également impatients de savoir qui sera élu meilleur buteur de la compétition. Un classement qui se calcule... en évaluant le nombre de buts marqué par les joueurs, tout simplement. Ledit classement qui a été réajusté à la fin de chaque match place pour l'instant Cristiano Ronaldo (Portugal) et Patrik Schick (République tchèque) en tête. Les deux équipes dont ils font partie ayant été éliminées de l'Euro, tout reste possible ; notamment pour Harry Kane qui disputera la finale face à l'Italie dans son équipe des Three Lions (Angleterre).

09/07/21 - 22:02 - Don de 80 tonnes de bananes grâce à un partenariat Pour chaque kilomètre parcouru, l'équipe d'Espagne s'était engagée à faire don de 100 kilos de bananes à des banques alimentaires du pays. C'est maintenant chose faite. Et ce vendredi 9 juillet 2021, ce sont nos confrères de RMC Sports qui nous rapportent cette bonne nouvelle. Au regard des quelque 766,5 kilomètres parcourus lors de cet Euro 2021, l'équipe espagnole de la Roja va pouvoir faire don de 80 tonnes de bananes à 54 banques alimentaires espagnoles. Cette initiative était partie d'un engagement entre une association de producteurs des îles Canaries en partenariat avec le local Pedri et la Fédération espagnole. Un beau geste.

09/07/21 - 21:15 - Sur quelle chaîne regarder la finale ? A deux jours de la finale de la compétition qui verra s'affronter la Nazionale (Italie) et les Three Lions (Angleterre), nombreux sont ceux qui souhaitent regarder le match dans leur canapé. Ce dernier match sera diffusé en clair sur M6 ou sur BeiN Sport en crypté. Avec ces informations, à vous de voir si vous souhaitez le regarder depuis votre canapé ou dans les nombreux bars qui le diffuseront.

09/07/21 - 20:55 - Roxana Maracineanu "déçue" du parcours des Bleus Ce vendredi 9 juillet 2021, Roxana Maracineanu s'est exprimée sur la débâcle subie par l'équipe de France lors des huitièmes de finale de l'Euro. La ministre des Sports a regretté que les Bleus soient sortis aussi vite de la compétition mais reste positive et estime qu'il "faut tirer toutes les leçons de ce qui n'a pas marché". Elle a par ailleurs salué la décision de l'UEFA de sanctionner la Fédération hongroise de football après les cris racistes entendus dans les tribunes ainsi que les pancartes homophobes affichées par les supporters hongrois.

09/07/21 - 20:14 - La Hongrie sanctionnée par l'UEFA Ce vendredi 9 juillet 2021, l'UEFA a annoncé avoir sanctionné la Fédération hongroise de football au motif du "comportement discriminatoire de ses supporters" intervenus lors de trois matches disputés lors de sa sélection à l'Euro. Durant la phase de poules, l'équipe nationale avait rencontré le Portugal (0 - 4), la France (1 - 1) et l'Allemagne (2 - 2) et le comportement des supporters hongrois présents dans les gradins avait fait grand bruit. D'abord, il y a eu les cris racistes à l'encontre des joueurs noirs de l'équipe de France, le 19 juin dernier. Ensuite, l'UEFA a mené des investigations sur les banderoles et pancartes sur lesquelles étaient inscrites des slogans homophobes. La Fédération hongroise de football écope donc d'une amende de 100 000 euros mais ce n'est pas tout ; elle devra également déployer "une bannière avec le message "#EqualGame" au cours des prochains matchs à domicile qui se dérouleront à huis clos", détaille l'AFP.

09/07/21 - 19:55 - Une finale au prix d'une flambée de cas en Angleterre ? Ce dimanche 11 juillet 2021 se tiendra la finale de l'Euro qui verra s'opposer l'Angleterre à l'Italie sur la pelouse du stade de Wembley (Londres). Pour ce dernier match de la compétition, 65 000 spectateurs sont attendus dans les gradins du stade de la capitale anglaise et un nombre incalculable de fans suivront les exploits footballistiques des joueurs depuis des fanzone ou encore dans des pubs. Mais au prix de quoi ? C'est bien la question qui inquiète car, en dépit d'avoir le meilleur taux de vaccination d'Europe, l'Angleterre est confrontée à une flambée des cas de Covid-19 liés au variant Delta que les scènes de liesse d'après-match pourraient encore aggraver.

09/07/21 - 19:25 - Aleksander Ceferin : "Je ne soutiendrai plus ce format" Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA a évoqué, ce vendredi 9 juillet 2021, l'organisation du Championnat d'Europe. Cette année, l'Euro s'est déroulé dans plusieurs pays, et la forme de cette organisation a fait couler beaucoup d'encre, notamment en raison de la pandémie de Covid-19 qui continue de se propager. Le dirigeant slovène a exprimé ses regrets face à la complexité de ce calendrier européen et ne souhaite pas réitérer son format : "Si vous me demandez mon avis, je ne soutiendrai plus ce format. Je pense que c'est trop difficile, et d'une certaine manière injuste que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 kilomètres et les autres 1 000 par exemple"

09/07/21 - 18:55 - Une supportrice comblée C'est l'histoire d'une petite Anglaise de dix ans qui se souviendra de cet Euro 2021. Dans un article paru ce 9 juillet 2021, Le Parisien nous fait (re)découvrir une séquence qui a marqué lors du match de demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark (2 - 1, a.p.) mercredi soir. Après la fin de la rencontre, Mason Mount, le milieu de Chelsea s'est dirigé vers la jeune Belle McNally avant de lui donner son maillot. L'histoire en a évidemment fait la coqueluche des médias britanniques, friands de ce genre d'histoires et Belle a fait le tour des plateaux télévisés. Mason Mount a réagi via un message vidéo qu'il conclut par : "Merci de ton soutien, ça signifie beaucoup et j'espère te voir dimanche".

09/07/21 - 18:15 - Leonardo Bonucci : "On va jouer chez eux mais ça ne nous effraie pas" Ce vendredi 9 juillet 2021, Leonardo Bonucci s'est exprimé, lors d'une conférence de presse, sur la finale qui opposera l'équipe d'Italie aux Three Lions d'Angleterre lors de la finale de la compétition qui se déroulera le 11 juillet 2021. D'après le défenseur central de l'Italie, "ce sera le meilleur spectacle pour le football européen et mondial, de la part de l'Angleterre, de l'Italie et du corps arbitral". Sur la question du Covid-19, qui a conduit au report de l'Euro, il souligne que la pandémie a aidé les joueurs à "gagner en expérience et en enthousiasme, ce qui [leur] permet d'être là aujourd'hui, à croire en quelque chose qui, il y a trois ans, semblait utopique".

09/07/21 - 18:06 - Angleterre-Italie : un match pour l’histoire Pour cette finale de l’EURO 2021, l’Angleterre affronte l’Italie le dimanche 11 juillet à 21 heures à Wembley en Angleterre. Depuis 1933, les deux équipes se sont rencontrées 27 fois. L’Italie a gagné 10 fois, a fait match nul 9 fois et a perdu 8 fois. Le dernier match entre les deux équipes remonte en mars 2018 lors d’un match amical (1-1). Lorenzo Insigne avait égalisé pour l’Italie. Dans un EURO, les deux équipes se sont affrontées deux fois : une victoire de l’Italie en phase de groupes de l’EURO 1980 (1-0) et une autre victoire de l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2012 aux pénaltys (0-0, 4-2 t.a.b).

09/07/21 - 17:54 - Aleksander Ceferin (UEFA) contre l’EURO dans plusieurs pays Le président de l’UEFA a indiqué ne plus vouloir organiser un EURO dans plusieurs pays. Dans cet EURO 2021, il y avait 11 villes hôtes avec les demi-finales et la finale à Wembley. Il a trouvé injuste que les supporters devaient faire des kilomètres pour supporter leurs équipes. "Si vous me demandez mon avis, je ne soutiendrai plus ce format. Je pense que c'est trop difficile, et d'une certaine manière injuste que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 kilomètres et les autres 1 000 par exemple, a déclaré Ceferin à BBC Sport. Ce n'est pas juste pour les fans, dont certains devaient être à Rome et quelques jours plus tard à Bakou. C'est une idée intéressante mais difficile à mettre en œuvre. Je ne pense pas que nous le referons". Le prochain EURO sera organisé exclusivement en Allemagne en 2024.

09/07/21 - 17:38 - 60.000 spectateurs pour la finale à Wembley Après plusieurs semaines d’interrogations et de changements, la finale à Wembley devrait accueillir 60.000 personnes (sur 90.000 places possibles) comme lors des demi-finales. Avec la Covid-19 et le variant Delta, les mesures sanitaires seront toujours très contrôlées. 1.000 supporters italiens sont attendus dans le stade pour la finale.