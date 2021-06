"Euro 2021 : match test pour l'Espagne, les résultats en direct"

EURO 2021. Le résultat de Pologne - Slovaquie fait bouger les lignes dans ce Championnat d'Europe des nations. La Pologne s'incline 2-1 face à la Slovaquie, ce lundi. Le coup de sifflet a été donné à Séville où l'Espagne affronte la Suède. Le point sur les derniers résultats.

L'essentiel sur l'Euro 2021 EN CE MOMENT. C'est parti pour le tant attendu match Espagne - Suède !

AU PROGRAMME. Un autre match sera au menu de l'UEFA Euro 2020 ce soir, toujours dans le groupe E : Espagne - Suède à 21 heures. L'équipe de France entrera en lice mardi soir contre l'Allemagne. Le calendrier

DERNIERS RESULTATS. L'Ecosse a raté son entrée dans l'Euro 2021, cet après-midi, en s'inclinant sur le score de 2-0 face à la République tchèque, dans le groupe D. Généreux et entreprenants, les Ecossais ont pêché par manque de réalisme devant le but et se sont heurtés au talent de Patrick Schick, l'avant-centre, tchèque, auteur des deux buts dont un magnifique lob de plus de 40 mètres. Quant à la Pologne, qui affrontait la Slovaquie, elle craque (2-1) malgré un but de K.Linetty. Classement des groupes et Résultats

et L'ACTU. Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque samedi lors du match contre la Finlande, se remet doucement après avoir frôlé le pire. "Je l'ai eu dimanche, il allait bien, a confié son agent. Il rigolait et était de bonne humeur. On veut comprendre ce qu'il s'est passé, lui aussi : les médecins font des examens approfondis, il faudra du temps". Découvrez en live les dernières infos concernant l'Euro 2021, ci-dessous, avec toutes les infos-clés sur la compétition.

Euro 2021 : en savoir plus

Les dates de la phase finale de celui que l'on continue à appeler officiellement "UEFA Euro 2020" ont été fixées l'an passé : la compétition est programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) a lieu du 11 juin au 23 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les 8e de finale, les 26, 27, 28 et 29 juin. Les quarts de finale auront lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputeront les 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley.

L'équipe de France connaît son calendrier précis lors de la phase de poules de l'Euro avec le lieu et la date de chaque match. Les Bleus débuteront face à l'Allemagne avant d'affronter la Hongrie puis le Portugal. Le programme des matchs de la France dans le groupe F :

Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich

Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest

Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest

Découvrez également le calendrier complet de l'Euro 2021 en PDF, avec toutes les dates et les horaires des matchs ainsi que les chaînes de diffusion.

Les groupes de la phase finale de cet Euro de football, finalement disputé en 2021 ont été constitués le 30 novembre 2019, à l'occasion du tirage au sort, et complétés à l'issue des barrages. L'équipe de France a hérité d'une poule particulièrement relevée.

La composition du groupe A : Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles

La composition du groupe B : Belgique, Russie, Danemark, Finlande

La composition du groupe C : Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord

La composition du groupe D : Angleterre, Croatie, République tchèque, Ecosse

La composition du groupe E : Espagne, Pologne, Suède, Slovaquie

La composition du groupe F : Allemagne, France, Portugal, Hongrie

En France, la diffusion TV des matchs de la phase finale de l'Euro sera assurée par TF1 (douze matchs) et M6 (onze matchs dont la finale) et par beIN Sports (disponible sur abonnement), qui proposera la retransmission l'intégralité de la compétition. Toutes les rencontres des Bleus seront proposées sur une chaîne en clair (TF1 ou M6). Ce sera également le cas pour les demi-finales et la finale, même si les Bleus n'y participent pas.

Suivez sur cette page, tout au long de cet UEFA Euro 2020, les résultats des matchs dans chacun des six groupes, puis en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, et en finale :

Résultats groupe A Groupe A Vendredi 11 juin Turquie 0 - 3 Italie Samedi 12 juin Pays de Galles 1 - 1 Suisse

Résultats groupe B Groupe B Samedi 12 juin Danemark 0 - 1 Finlande Belgique 3 - 0 Russie

Résultats groupe C Groupe C Dimanche 13 juin Autriche 3 - 1 Macédoine Pays-Bas 3 - 2 Ukraine

Résultats groupe D Groupe D Dimanche 13 juin Angleterre 1 - 0 Croatie Lundi 14 juin Écosse 0 - 2 République Tchèque

Résultats groupe E Groupe E Lundi 14 juin Pologne 1 - 2 Slovaquie

La première quinzaine de cet Euro 2021 sera donc rythmée par la phase de poules. Découvrez, au fil des jours, le classement actualisé de chacun des six groupes, sur cette page. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes seront ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale.