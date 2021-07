"Euro 2021 : quel deuxième qualifié pour la finale ? Les résultats en direct"

EURO 2021. Après la qualification de l'Italie hier soir, aux dépens de l'Espagne, la deuxième demi-finale de l'UEFA Euro 2020 de foot oppose ce soir l'Angleterre au Danemark. Découvrez le tableau de la phase finale, les derniers résultats et toute l'actu de la compétition en live.

Euro 2021 : l'actu en direct

Recevoir nos alertes live !

21:10 - Boris Johnson, premier supporter des Trois Lions ? Une heure avant le coup d'envoi du match qui voit ce soir s'opposer le Danemark et l'Angleterre sur la pelouse du stade de Wembley (Londres), le Premier ministre britannique a partagé une photo de lui arborant un T-shirt aux couleurs de l'équipe anglaise sur son compte Twitter. We're behind you @England! ???????????????????????????? pic.twitter.com/MQSUvoexkb — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021

21:00 - Angleterre - Danemark : ⏱️ C'est parti entre l'Angleterre et le Danemark ! La rencontre est lancée à Londres, où Danny Makkelie siffle le coup d’envoi de Angleterre - Danemark. Suivre Angleterre - Danemark en direct

20:40 - Les unes des journaux britanniques et danois de ce jour Bien entendu, ça ne reste que du sport... mais les unes journaux anglais et danois de ce mercredi 7 juillet 2021 n'ont pas manqué d'exposer leur attachement à leur nation, non sans humour. Regardez plutôt : Rivalité déjà déclarée dans la presse pour le match ce soir #ENG ⚔ #DEN

Dans le journal danois B.T. du jour, page 4&5,

"Ça ne rentre pas à la maison, nous rentrons à la maison!".

Et à côté, une page achetée par le média anglais The Sun : "On vous reçoit pour le petit déjeuner" pic.twitter.com/7jQijeisH0 — Nordisk Football (@NordiskFootball) July 7, 2021

20:22 - 8000 places prévues dans les tribunes de Wembley pour les supporters danois En raison de la pandémie de Covid-19 qui touche tous les continents depuis près de deux ans, il n'y avait que 8000 places disponibles pour les supporters danois dans les tribunes du stade de Wembley, à Londres. Grande surprise de cet Euro 2021, l'équipe danoise a su déjouer les pronostics pour se hisser jusqu'à la demi-finale de ce soir qui l'oppose à l'Angleterre. Chanceux donc, ceux qui avaient déjà pris leur place alors rien ne prédisait que l'équipe danoise jouerait dans ce stade. Pas de panique pour les supporters danois, de nombreuses fanzones ont été installées à Copenhague où ils pourront regarder le match en direct sur grand écran. Pour ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Londres, il sera également possible de suivre le match ... dans les traditionnels pubs de la capitale anglaise.

20:08 - Quelle composition anglaise face à l'équipe du Danemark ? Ce soir, l'Angleterre affronte à domicile l'équipe du Danemark lors des deuxièmes phases de demi-finales de l'Euro de football. Sur la pelouse du stade de Wembley, les Anglais tenteront d'obtenir, pour la première fois, leur ticket pour la finale de l'Euro qui se jouera face à l'Italie, premier pays qualifié hier lors de la première phase de demi-finales contre l'Espagne (1 - 1 ; t.a.b 4 - 2). Voici la composition de l'équipe anglaise : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Philips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane (cap.).

19:53 - Quelle composition danoise face à l'équipe d'Angleterre ? Ce soir se jouera la deuxième phase de demi-finale de l'Euro qui opposera les Danois aux Anglais sur la pelouse du stade de Wembley à Londres. L'équipe danoise, emmenée par son sélectionneur Kasper Hjulmand conserve la même composition que lors du match contre la République tchèque (2-1) : Schmeichel - Christensen, Kjaer, Verstergaard - Stryger, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

18:50 - Le père de Kasper Schmeichel a déjà remporté l'Euro en 1992 Va-t-il marcher sur les pas de son père et permettre au Danemark de remporter, pour la seconde fois, la compétition de l'Euro ? Sur son compte Twitter, Peter Schmeichel, l'ancien gardien de but de Manchester United a partagé une photo de lui et de son fils en train de jouer à « Pierre, feuille, ciseaux » dans un avion quand Kasper était enfant. Le père du gardien de but s'est dit "si excité pour ce soir" en encourageant l'équipe danoise... et son joueur de football de fils. So excited for tonight. Come on Denmark ???????? pic.twitter.com/mKlIraEGVe — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 7, 2021

18:30 - Kasper Schmeichel raille ses homologues anglais Interrogé par des journalistes, le gardien de l'équipe Danoise, Kasper Schmeichel s'est fendu d'un trait d'humour au moment d'évoquer le trophée de l'Euro. Depuis le début de la compétition, les supporters anglais chantent, en effet, l'hymne non-officiel "It's coming home", en faisant référence à leur sacre mondial de 1996. Un propos que Kasper Schmeichel s'est amusé à rectifier en précisant que le trophée ne pouvait pas revenir à la maison, dans la mesure où elle n'y a jamais été car les Trois Lions n'ont jamais remporté le titre européen, ni même participé à une finale de cette compétition de football. ???? #EURO2020

???????????? Schmeichel : "It's coming home ? L'avez-vous déjà gagnée ?" pic.twitter.com/HS4SWJxU9r — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

18:15 - Gareth Southgate et l'équipe britannique aux portes de la finale Alors que la deuxième demi-finale de l'Euro débutera dans quelques heures, les Anglais seront sous pression car ils affrontent, à domicile, les Danois ce mercredi 7 juillet 2021 à 21h. La pression est d'autant plus forte pour les Trois Lions car l'Angleterre n'a jamais franchi un tel cap dans cette compétition. Le sélectionneur de l'équipe anglaise, Gareth Southgate essaie de ne pas trop s'encombrer d'un stress inutile puisqu'il estime que "c'est une source motivation, c'est un défi" ; et de poursuivre : "Nous n'avons pas une aussi bonne histoire footballistique que nous aimons le croire parfois. Ces joueurs font d'énormes progrès et brisent les barrières en permanence". Alors, l'Angleterre parviendra-t-elle à se hisser, pour la première fois de son histoire, en demi-finales ? Réponse dans quelques heures...

18:06 - L'Angleterre favorite face au Danemark selon les pronsotics L’Angleterre affronte ce soir le Danemark en demi-finales de l’Euro 2021. L’Angleterre est donnée favorite dans cette rencontre au stade Wembley de Londres. Selon Betclic, une victoire anglaise est cotée à 1,80, un succès danois à 5,75 et un nul à 3,55.

17:49 - Kasper Dolberg (Danemark) : "nous devons aussi jouer avec nos propres forces" L’attaquant danois, déjà auteur de 3 buts en 5 matchs, s’est exprimé sur la demi-finale à venir. S’il est fier du parcours de son équipe, il espère encore aller le plus possible et ce dès ce soir face à l’Angleterre. "Tout le monde dans le camp a une grande confiance en l'équipe. C'est exceptionnel ce que nous avons fait ces dernières semaines, et nous devons emporter cette expérience avec nous en demi-finale. Cette conviction que nous pouvons le faire. Bien sûr, nous devons regarder l'Angleterre et peut-être aussi nous adapter un peu, mais nous devons aussi jouer avec nos propres forces.".

17:33 - Le Danemark avec Dolberg et Wass ? Le sélectionneur du Danemark devrait réaligner la même équipe qui avait joué face à la République tchèque. Il pourra compter sur ses trois défenseurs Kjaer, Christensen et Vestergaard. Daniel Wass serait de retour sur le côté droit. Kasper Dolberg est en forme ses derniers matchs et devrait être aligné en pointe. La composition probable du Danemark en 3-4-3 : Schmeichel - Kjaer, Wass, Maehle, Vestergaard, Christensen - Delaney, Damsgaard, Höjbjerg - Dolberg, Braithwaite.

17:16 - La jolie image de Peter Schmeichel avant le match de son fils Le mythique gardien de but danois, vainqueur de l’EURO en 1992, a posté une belle photo sur ses réseaux sociaux. On y voir son fils Kasper Schmeichel, le gardien actuel du Danermark, jouer avec lui. Peter Schmeichel en a profité pour souhaiter bonne chance aux danois. So excited for tonight. Come on Denmark ???????? pic.twitter.com/mKlIraEGVe — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 7, 2021

17:07 - Retour sur le parcours du Danemark L’équipe danoise est renversante depuis le début du tournoi. Après sa défaite 1-0 face à la Finlande et le terrible accident de Christian Eriksen (malaise cardiaque), les danois se sont relevés et ont fait preuve d’une grande solidarité. Malgré la défaite 2-1 face à la Belgique, le Danemark s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021 en battant 4-1 la Russie. Ils ont terminé deuxièmes du groupe B avec 3 points derrière la Belgique (9 points) mais devant la Finlande (3 points) et la Russie (3 points). En huitièmes de finale, les danois ont écrasé le Pays de Galles 4-0. C’était le premier quart de finale pour le Danemark depuis l’EURO 2004 et la défaite contre la République tchèque (3-0). Une revanche prise puisque les joueurs de Kasper Hjulmand ont gagné 2-1.