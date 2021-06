"Euro 2021 : quel programme après Turquie - Italie ? Les résultats et les dernières infos"

EURO 2021. L'Euro 2021 est officiellement lancé depuis vendredi soir. Après un premier match riche en émotion qui a vu l'Italie étriller la Turquie, trois rencontres sont organisées ce samedi. Découvrez sans plus attendre le programme du jour, mais aussi les derniers résultats et informations.

13:31 - "Ce qui a été décisif ? Quand on a joué vite dans les changements d’ailes", note Roberto Mancini Interviewé par la Rai (média italien) après le match Turquie - Italie, le sélectionneur italien Roberto Mancini est également revenu sur la victoire de son équipe lors du tout premier match de l'Euro 2021. "On a fait un bon match, même en première période, quand on n’arrivait pas à trouver le chemin des filets", a-t-il remarqué, notant au passage que "ce n’était pas un match simple". Roberto Mancini s'est toutefois félicité : "C’est un bon début contre une bonne équipe. Il y a l’appui du public. On est heureux." Questionné sur ce qui a été décisif, il a répondu : "Quand on a joué vite dans les changements d’ailes."

13:14 - Y a-t-il des fans zones malgré le Covid-19 pendant cet Euro 2021 ? La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, l'a confirmé la semaine passée : il y aura bien des fan-zones pour cet Euro 2021 et ce, malgré l'épidémie de coronavirus. Toutefois, les personnes devront être assises en intérieur, et en extérieur, il ne sera pas possible d'accepter plus de 5 000 personnes. De même, une chaise vide devra être laissée entre chaque supporter ou groupe de six supporters venus ensemble au match. Dans les grandes fan-zones, de plus de 1 000 places, le protocole des événements de cette taille devra être scrupuleusement respecté. Enfin, le pass sanitaire devra être présenté pour pouvoir accéder à ces lieux.

12:51 - "On n’était pas toujours très bons sur les centres", estime l'Italien Ciro Immobile L'attaquant italien Ciro Immobile s'est livré à une petite analyse de la rencontre Turquie - Italie au micro de BeIn Sports. "On a essayé de les (les Turcs ndrl.) affaiblir pendant la première mi-temps en balayant de droite à gauche. On n’était pas toujours très bons sur les centres", a-t-il concédé, expliquant : "On a essayé d’être plus rapides. On a eu du mal au début, on a essayé d’accélérer, mais on se heurtait à un mur. En deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus fatigués, ils ont essayé de nous presser mais les espaces se sont ouverts, et on a vu notre qualité à ce moment-là."