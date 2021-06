"Euro 2021 : quel programme ce dimanche ? Résultats et dernières infos"

EURO 2021. Au lendemain de la grosse frayeur "Eriksen", la compétition se poursuit avec l'entrée en lice de l'Angleterre et des Pays-Bas. C'est aussi un grande première pour la Macédoine du Nord ce dimanche, puisqu'elle va disputer pour la toute première fois un match dans une compétition internationale de renom.

11:18 - Le défenseur belge Timothy Castagne est forfait pour le reste de l'Euro 2021 Coup dur pour les Belges ! En ce début d'Euro 2021, l'équipe doit déjà faire une croix sur l'un de ses défenseurs. Victime d'une "double fracture de l’orbite", selon le sélectionneur des Diables rouges, Roberto Martinez, samedi 12 juin lors de la rencontre qui a opposé la Belgique à la Russie, Timothy Castagne est aujourd'hui forfait et ne pourra donc participer au reste de l'Euro 2021, sa première grande compétition à laquelle il participait. 11:02 - "Nous avons vécu l'enfer", confie le sélectionneur danois Le grave malaise de Christian Eriksen a particulièrement affecté l'équipe danoise samedi 12 juin. "Nous avons vécu l'enfer", a d'ailleurs confié le sélectionneur Kasper Hjulmand. "Quand l'un des nôtres est allongé là et se bat pour sa vie, ça me touche et ça affecte les joueurs", a expliqué le technicien, avant de confié sa fierté vis-à-vis de certains joueurs qui ont eu des comportement exemplaire : "Je dois dire que j'ai très, très rarement été aussi fier de certains garçons que maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour se rassembler, jouer la seconde mi-temps, c'est impressionnant. C'est un groupe fantastique dont je suis juste très fier." 10:45 - Benzema, Varane et Griezmann de retour à l'entraînement ! La bonne nouvelle pour l'équipe de France ! Les Bleus ont pu compter sur les retours de Karim Benzema, Raphaël Varane et Antoine Griezmann à l'entraînement. Tous étaient présents samedi hormis Kurt Zouma nous apprend Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport. Une très bonne chose afin de préparer au mieux le match contre l'Allemagne qui se jouera mardi prochain. 25 joueurs à l’entraînement aujourd’hui à Clairefontaine. Retour de Karim Benzema, Raphaël Varane et Antoine Griezmann. Seul Kurt Zouma était ménagé #equipedefrance — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 12, 2021 10:33 - Malaise d'Eriksen : le poignant témoignage du médecin de l'équipe danoise Les images ont fait le tour du monde. En plein match de l'Euro 2021, Christian Eriksen, victime d'un malaise, s'est effondré sur la pelouse. Dans les médias, le médecin de l'équipe est revenu sur son intervention. "On a été appelé sur le terrain quand Christian s'est effondré, je ne l'avais pas vu moi-même tomber, mais c'était clair qu'il était inconscient", a confié Martin Boesen, avant d'expliquer la situation qu'il a découvert en arrivant sur place : "Quand on est arrivé près de lui, il était sur le côté, il respirait et je pouvais sentir son pouls, mais tout à coup, tout a changé et on a commencé à lui faire un message cardiaque." Dans ces propos relayés notamment par la BBC, le médecin explique que très vite de l'aide supplémentaire est arrivée et que tout a été fait pour "faire revenir Christian" Eriksen à lui. "Il m'a parlé avant d'être emmené à l'hôpital", a enfin confié Martin Boesen. 10:16 - Quels sont les matchs au programme de l'Euro 2021 ce dimanche ? Dimanche 13 juin, l'Angleterre affronte la Croatie à partir de 15h, tandis que l'Autriche et la Macédoine du Nord feront leur entrée sur la pelouse à 18h. Enfin, pour conclure la journée, les Pays-Bas et l'Ukraine tenteront de remporter leur premier match de l'Euro 2021, à partir de 21h.

Euro 2021 : les infos utiles

Les dates de la phase finale de celui que l'on continue à appeler officiellement "UEFA Euro 2020" ont été fixées l'an passé : la compétition est programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. La phase de groupes (six poules de quatre équipes) aura lieu du 11 juin au 23 juin. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes disputeront les 8e de finale, les 26, 27, 28 et 29 juin. Les quarts de finale auront lieu le 2 et le 3 juillet 2021. Les demi-finales se disputeront les 6 et 7 juillet, au stade de Wembley de Londres (Angleterre) tandis que la finale est prévue le 11 juillet 2021, à 21 heures, toujours à Wembley.

L'équipe de France connaît son calendrier précis lors de la phase de poules de l'Euro avec le lieu et la date de chaque match. Les Bleus débuteront face à l'Allemagne avant d'affronter la Hongrie puis le Portugal. Le programme des matchs de la France dans le groupe F :

Mardi 15 juin 2021 (21h) : France - Allemagne, à Munich

Samedi 19 juin 2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest

Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest

Découvrez également le calendrier complet de l'Euro 2021 en PDF, avec toutes les dates et les horaires des matchs ainsi que les chaînes de diffusion.

Les groupes de la phase finale de cet Euro de football, finalement disputé en 2021 ont été constitués le 30 novembre 2019, à l'occasion du tirage au sort, et complétés à l'issue des barrages. L'équipe de France a hérité d'une poule particulièrement relevée.

La composition du groupe A : Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles

La composition du groupe B : Belgique, Russie, Danemark, Finlande

La composition du groupe C : Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord

La composition du groupe D : Angleterre, Croatie, République tchèque, Ecosse

La composition du groupe E : Espagne, Pologne, Suède, Slovaquie

La composition du groupe F : Allemagne, France, Portugal, Hongrie

En France, la diffusion TV des matchs de la phase finale de l'Euro sera assurée par TF1 (douze matchs) et M6 (onze matchs dont la finale) et par beIN Sports (disponible sur abonnement), qui proposera la retransmission l'intégralité de la compétition. Toutes les rencontres des Bleus seront proposées sur une chaîne en clair (TF1 ou M6). Ce sera également le cas pour les demi-finales et la finale, même si les Bleus n'y participent pas.

Suivez sur cette page, tout au long de cet UEFA Euro 2020, les résultats des matchs dans chacun des six groupes, puis en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, et en finale :

Résultats groupe A Journée sur Vendredi 11 juin Turquie 0 - 3 Italie Samedi 12 juin Pays de Galles 1 - 1 Suisse

Résultats groupe B Journée sur Samedi 12 juin Danemark 0 - 1 Finlande Belgique 3 - 0 Russie

La première quinzaine de cet Euro 2021 sera donc rythmée par la phase de poules. Découvrez, au fil des jours, le classement actualisé de chacun des six groupes, sur cette page. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes seront ensuite qualifiés pour les huitièmes de finale.