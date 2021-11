"Ballon d'Or 2021 : Benzema et Lewandowski favoris ? Date, classement... Les infos"

BALLON D'OR 2021. Après une nouvelle semaine de compétition, Robert Lewandowski et Karim Benzema semblent être les grands favoris pour prendre la succession de Lionel Messi. Les dernières infos.

[Mis à jour le 4 novembre 2021 à 11h00] Si le vote peut toujours être surprenant, ce Ballon d'Or 2021 devrait récompenser la saison d'un joueur aux statistiques affolantes. Si Lionel Messi reste Lionel Messi et qu'avec sa victoire en Copa America, la Pulga est dans la liste des favoris, deux noms semblent sortir du lot depuis quelques semaines : Robert Lewandowski et Karim Benzema. Le premier nommé empile le but et a encore inscrit un triplé face à Benfica lors de la dernière journée de Ligue des champions. Mais que dire de Karim Benzema ? Le Français impressionne et a même inscrit le 1000e but de l'histoire du Real en Ligue des champions lors de la dernière journée. Interrogé à ce sujet, le coach du Shakhtar vote pour l'ancien lyonnais. "Je n'avais pas besoin de le voir en action mercredi pour avoir un avis sur lui. Il est un Ballon d'Or. C'est l'attaquant le plus fort du monde en ce moment" a lancé Roberto De Zerbi.

Nommés au Ballon d'Or masculin : Cristiano Ronaldo, Gerard Moreno, Phil Foden, Kylian Mbappé, Luis Suarez, Robert Lewandowsk, Jorginho, Mohamed Salah, Cesar Azpilicueta, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Neymar, Ruben Dias, Lautaro Martinez, Simon Kjaer, Lionel Messi, Bruno Fernandes, Pedri, Luka Modric, Giorgio Chiellini, Harry Kane, Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema, Rahem Sterling, Nicolo Barella, Ryad Mahrez, Ngolo Kanté, Erling Haaland, Leonardo Bonucci et Mason Mount

Le résultat du vote sera connu le lundi 29 novembre prochain à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or 2021, organisée au Théâtre du Chatelet, à Paris, en présence du gratin du foot mondial et présentée par l'ancien international ivoirien Didier Drogba. La soirée sera également rythmée par la remise des trois autres trophées : le Ballon d'Or féminin, le trophée Kopa et le trophée Yachine.

La course au Ballon d'Or 2021 masculin s'annonce assez ouverte, dans la mesure où aucun joueur ne semble avoir écrasé la concurrence depuis janvier. Comme d'habitude, les principaux favoris sont à chercher au sein des clubs ou des équipes qui ont remporté un titre majeur durant l'année 2021. L'Argentin Lionel Messi, dernier lauréat du Ballon d'Or en date (2019) et vainqueur de la Copa America avec l'Argentine (4 buts et 5 passes décisives en 7 matchs), paraît ainsi bien placé pour remporter son septième Ballon d'Or et établir un nouveau record en la matière. Avant de signer au PSG, l'ancien Barcelonais a par ailleurs signé saison pleine avec le Barça, en marquant 30 buts en 35 matchs de championnat (9 passes décisives) et en remportant la Coupe du Roi. Seule ombre au tableau : l'élimination du club catalan en 8e de finale de la Ligue des champions (par le PSG).

L'Italien Jorginho pourrait aussi être récompensé de sa superbe saison avec son club de Chelsea et sa sélection. Vainqueur de la Champions League face à Manchester City, de la Supercoupe de l'UEFA face à Villarreal et de l'Euro avec l'Italie, le milieu de terrain, malgré son déficit de notoriété, peut rêver de succéder à son compatriote Fabio Cannavaro, sacré en 2006. Il faudra aussi sans doute compter avec Kevin De Bruyne, toujours aussi régulier à Manchester City, avec Robert Lewandoski, le serial buteur du Bayern de Munich), et l'incontournable Cristiano Ronaldo (Juventus Turin puis Manchester United).

Côté français, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé peuvent également espérer un bon résultat sur ce Ballon d'or malgré un Euro manqué avec l'équipe de France. Le milieu de terrain des Blues sort d'une nouvelle saison de très haut niveau avec Chelsea (vainqueur de la LDC et de la Supercoupe de l'UEFA). Elu meilleur joueur des demies-finale et de la finale, N'Golo Kanté a une nouvelle fois montré tout son talent aux yeux du monde entier. Le parcours décevant des Bleus durant l'Euro (éliminés en huitièmes de finale par la Suisse) peut cependant compromettre ses chances de victoire. C'est également le cas pour Mbappé, qui a néanmoins a réalisé une nouvelle très bonne saison aussi bien en club avec le PSG, 27 buts et 7 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 et 8 buts et 3 passes décisives en 10 matchs de Ligue des champions (défaite en demi-finale face à Manchester City). Un autre joueur tricolore peut aussi prétendre à bon classement : il s'agit de Karim Benzema, brillant avec le Real Madrid et auteur d'un retour réussi en équipe de France (4 buts lors de l'Euro).

Les règles du vote concernant le Ballon d'or sont les suivantes : 180 journalistes de 180 pays différents sont chargés par France Football de livrer un classement de 1 à 5 et en attribuant 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. La période de vote durait plusieurs semaines, jusqu'au 24 octobre 2021 . Ce même jury était invité à se prononcer pour le trophée Lev Yachine remis au meilleur gardien de but. Pour le Ballon d'or féminin, France Football réunit 50 journalistes, tandis que pour le trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins de 21 ans, ce sont 32 anciens gagnants du trophée qui sont invités à s'exprimer.

2020 : annulé en raison de la pandémie de coronavirus

2019 : Lionel Messi (ARG)

2018 : Luka Modric (CRO)

2017 : Cristiano Ronaldo (POR)

2016 : Cristiano Ronaldo (POR)

2015 : Lionel Messi (ARG)

2014 : Cristiano Ronaldo (POR)

2013 : Cristiano Ronaldo (POR)

2012: Lionel Messi (ARG)

2011 : Lionel Messi (ARG)

2010 : Lionel Messi (ARG)

2009 : Lionel Messi (ARG)

2008 : Cristiano Ronaldo (POR)

2007 : Kaka (BRE)

