"Ballon d'Or 2022 : le classement complet après le sacre de Benzema"

BALLON D'OR. Lundi 17 octobre, le Français Karim Benzema a remporté le 66e Ballon d'Or France Football. Le classement.

24 ans après Zinedine Zidane, Karim Benzema est sur le toit du monde après avoir remporté la 66e édition du Ballon d'Or devant le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin de Bruyne. Ultra favori après avoir remporté la Liga, la Ligue des champions, tout en étant meilleur buteur et meilleur joueur des deux compétitions, le capitaine du Real est le 5e Français de l'histoire à obtenir une telle consécration.

Sur la scène du Théâtre du Chatelet à Paris lundi 17 octobre, le joueur est apparu très ému et reconnaissant après avoir réalisé son rêve de gosse. "De voir ça (le public l'acclamer) devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail accompli, je n'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie : Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher, c'est s'entraîner encore plus mais surtout toujours garder ce rêve dans la tête, que tout est possible (...) Ce Ballon d'Or, c'est individuel mais ça reste aussi collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. "

Quel est le classement du Ballon d'Or 2022 ?

Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or 2022 et devient le 5e joueur français de l'histoire titré après Papin, Zidane, Platini et Kopa, voici le classement complet :

1er : Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

2e : Sadio Mané (SEN/Liverpool / Bayern Munich)

3e : Kevin De Bruyne (BEL/Man City)

4e : Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelone)

5e : Mohamed Salah (EGY/LIV)

6e : Kylian Mbappé (FRA/PSG)

7e : Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid)

8e : Vinicius Jr (BRE/ Real Madrid)

9e : Luka Modric (CRO/ Real Madrid)

10e : Erling Haaland (NOR/Dortmund/ Manchester City)

11e : Son Heung-min (CDS, Tottenham)

12e : Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

13e : Sébastien Haller (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

14e ex-aequo : Fabinho (BRE, Liverpool)

14e ex-aequo : Rafael Leao (POR, AC Milan)

16e : Virgil Van Dijk (HOL, Liverpool)

17e ex-aequo : Casemiro (BRE, Real Madrid)

17e ex-aequo : Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool)

17e ex-aequo : Dusan Vlahovic (SER, Fiorentina puis Juventus)

20e : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United)

21e : Harry Kane (ANG, Tottenham)

22e ex-aequo : Trent Alexander-Arnold (ANG, Liverpool)

22e ex-aequo : Phil Foden (ANG, Manchester City)

22e ex-aequo : Bernardo Silva (POR, Manchester City)

25e ex-aequo : Antonio Rüdiger (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

25e ex-aequo : Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig)

25e ex-aequo : Darwin Nunez (URU, Benfica puis Liverpool)

25e ex-aequo :Mike Maignan (FRA, AC Milan)

25e ex-aequo : Joshua Kimmich (ALL, Bayern Munich)

25e ex-aequo : Joao Cancelo (POR, Manchester City)

Quel est le classement du Ballon d'Or féminin ?

Alexia Putellas, la joueuse du FC Barcelone a été sacrée pour la deuxième fois consécutive en 2022. Elle est la première de l'histoire à obtenir une telle consécration. "C'est magique ! Avec le premier j'ai découvert ce que c'était que le Ballon d'Or. L'avoir à nouveau aujourd'hui, ça me rend unique. L'objectif maintenant, c'est de me remettre en forme, me remettre à niveau, voire mieux car je ne veux pas dire adieu à tout ça" avait-t-elle expliqué lors de la cérémonie. Le classement :

1. Alexia Putellas (ESP, 28 ans ; FC Barcelone)

2. Beth Mead (ANG, 27 ans ; Arsenal)

3. Sam Kerr (AUS, 28 ans ; Chelsea)

4. Lena Oberdorf (ALL, 20 ans ; Wolfsburg)

5. Aitana Bonmati (ESP, 24 ans ; FC Barcelone)

6. Alexandra Popp (ALL, 31 ans ; Wolfsburg)

7. Ada Hegerberg (NOR, 27 ans ; Lyon)

8. Wendie Renard (FRA, 32 ans ; Lyon)

9. Catarina Macario (USA, 22 ans ; Lyon)

10. Lucy Bronze (ANG, 30 ans ; Manchester City/FC Barcelone)

11. Vivianne Miedema (HOL, 26 ans ; Arsenal)

12. Christiane Endler (CHL, 31 ans ; Lyon)

13. Alex Morgan (USA, 33 ans ; Orlando Pride/San Diego Wave)

14. Selma Bacha (FRA, 21 ans ; Lyon)

15. Millie Bright (ANG, 28 ans ; Chelsea)

16. Asisat Oshoala (NGA, 27 ans ; FC Barcelone)

17. Marie-Antoinette Katoto (FRA, 23 ans ; Paris-SG)

18. Trinity Rodman (USA, 20 ans ; Washington Spirit)

19. Fridolina Rolfo (SUE, 28 ans ; FC Barcelone)

20. Kadidiatou Diani (FRA, 27 ans ; Paris-SG)

Quel est le classement du trophée Kopa ?

L'Espagnol du FC Barcelone Gavi a pris la succession de son coéquipier Pedri en remportant le trophée Kopa de meilleur jeune à l'issue de la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Le classement :

1. Gavi (ESP, 18 ans ; FC Barcelone)

2. Eduardo Camavinga (19 ans, FRA ; Real Madrid)

3. Jamal Musiala (19 ans, ALL ; Bayern Munich)

4. Jude Bellingham (19 ans, ANG ; Borussia Dortmund)

5. Nuno Mendes (20 ans, POR ; Paris-SG)

6. Josko Gvardiol (20 ans, CRO ; RB Leipzig)

6. Ryan Gravenberch (20 ans, HOL ; Ajax Amsterdam/Bayern Munich)

8. Bukayo Saka (20 ans, ANG ; Arsenal)

9. Karim Ayedemi (20 ans, ALL ; RB Salzbourg/Borussia Dortmund)

10. Florian Wirtz (19 ans, ALL ; Bayer Leverkusen)

Quel est le classement du trophée Yachine ?

Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga 2022 et 7e au classement du 66e Ballon d'Or a remporté le trophée Yachine de meilleur gardien. Le classement complet :

1. Thibaut Courtois (30 ans, BEL : Real Madrid)

2. Alisson Becker (30 ans, BRÉ ; Liverpool)

3. Ederson (29 ans, BRÉ ; Manchester City)

4. Edouard Mendy (30 ans, SEN ; Chelsea)

5. Mike Maignan (27 ans, FRA ; AC Milan)

6. Kevin Trapp (32 ans, ALL ; Eintracht Francfort)

7. Manuel Neuer (36 ans, ALL ; Bayern Munich)

8. Jan Oblak (29 ans, SLN ; Atlético de Madrid)

9. Yassine Bounou (31 ans, MAR ; Séville FC)

10. Hugo Lloris (35 ans, FRA ; Tottenham)

Quand aura lieu le Ballon d'Or 2023 ?

La cérémonie du Ballon d'Or 2023 devrait couronner l'un des artisans de la prochaine Coupe du monde, moment clé de la saison 2022-2023. Le trophée devrait être une nouvelle fois remis au Théâtre du Chatelet aux alentours de la mi octobre.