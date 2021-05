"Equipe de France : voici la liste de Deschamps pour l'Euro 2021 ! Benzema-Mbappé-Griezmann"

LISTE DESCHAMPS. La liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro 2021 a été annoncée ce mardi 18 mai au soir. Cette équipe de France new look a un invité surprise : Karim Benzema fait son grand retour chez les Bleus...

21:08 - Deschamps : "Martial était censé être là" Didier Deschamps a évoqué le cas d'Anthony Martial. Le sélectionneur de l'équipe de France a révélé que l'attaquant de Manchester United ne pouvait être présent pour cet Euro à cause d'une blessure. S'il avait pu, l'ancien entraîneur de Monaco et de la Juventus aurait fait appel à l'ancien lyonnais. "Un joueur était censé pouvoir être là, c'est Martial. Mais il n'est pas disponible. Il a des soucis physiques, comme d'autres joueurs ont pu en avoir". Une absence qui a sûrement profité à Marcus Thuram qui fait son retour en équipe de France.

20:59 - Lucas Hernandez : "Benzema ? Il le mérite" Lucas Hernandez participera bien à l'Euro 2021. Sur RMC, il est revenu sur la sélection de Karim Benzema qui est pour lui un bonne chose. "Je n'étais pas au courant. Il a été sélectionné et il le mérite. Il fait de très gros matchs, il réalise une très grosse saison avec le Real Madrid. Le travail a payé. On n'a pas eu de contact avec Didier mais on était tous impatients de voir cette liste. On est tous contents et fiers de pouvoir représenter la France pour cet Euro".

20:55 - Le Graët : "Benzema ? Cela n'a jamais été un sujet de fâcherie avec Didier" Noël Le Graët a expliqué qu'il n'avait pas interféré dans le choix de Didier Deschamps pour la confection de cette liste pour le prochain Euro. "J'ai toujours respecté le choix de Didier qui a des résultats incontestables. Cela n'a jamais été un sujet de fâcherie entre nous. Benzema n'a jamais posé de problèmes dans le groupe. On a gagné beaucoup de choses sans lui. Mais il peut apporter beaucoup pour ce championnat d'Europe".

20:48 - Noël Le Graët : "Benzema ? Un vrai bonheur" Interrogé par le journal l'Équipe, Noël Le Graët s'est réjoui de la sélection de Karim Benzema par Deschamps pour l'Euro 2021. "Je suis très content que ces deux hommes se réconcilient, qu'il y ait la paix entre eux. J'ai toujours à peu près souhaité que cela se termine comme cela, vous le savez bien. C'est un vrai bonheur. Didier a fait preuve d'une grande intelligence. Et Benzema est tellement fort sur toute la saison... Sportivement, c'est un choix incontestable. On a évoqué cela avec Didier il y a un petit mois. Je lui ai évidemment tout de suite donné mon assentiment".

20:40 - Deschamps : "L'équipe de France ne m'appartient pas" Le sélectionneur de l'équipe de France a rappelé que la sélection de Benzema, comme des 25 autres joueurs, était dans l'intérêt du collectif, de l'équipe de France. "J'ai déjà été confronté à des situations difficiles mais j'ai toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire".

20:35 - Deschamps : "Sur le papier, plusieurs choses peuvent paraitre belles" Didier Deschamps a été interrogé sur l'effectif extrêmement talentueux des Bleus et du trio Mbappé-Benzema-Griezmann qui lui tend les bras. "Sur le papier, plusieurs choses peuvent paraitre belles. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des joueurs de très, très haut niveau, les attaquants comme les autres. Je ne me plains pas du potentiel offensif de mon équipe".

20:29 - Deschamps : "Benzema ? On s'est vu, on a discuté longuement" Didier Deschamps a évidemment été interrogé sur la présence de Karim Benzema dans cette liste pour l'Euro. "Je ne peux pas revenir en arrière. L’important c’est aujourd’hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. On s’est vu, on a discuté longuement. J’ai eu une longue réflexion pour arriver à prendre cette décision".

20:25 - La liste complète, Benzema ira bien à l'Euro ! Voici la liste des 26 joueurs qu'a choisi Didier Deschamps pour le prochain Euro. Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan. Défenseurs : Raphael Varane, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Kurt Zouma, Clément Lenglet Milieux de Terrain : N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso, Thomas Lemar. Attaquants : Karim Benzema, Kinglsey Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Kylian Mbappé.

20:16 - L'heure approche, la liste de Deschamps pour l'Euro va être dévoilée Dans moins de 5 minutes, Didier Deschamps va annoncer la liste de l'équipe de l'équipe de France pour le prochain Euro de football. La grande surprise est donc la présence de Karim Benzema mais d'autres noms inattendus pourraient être révélés.

20:10 - Karim Djaziri : "Benzema et Deschamps avaient une relation père-fils" Karim Djaziri, agent de Karim Benzema, avait été interviewé dans l'After Foot sur RMC. En avril dernier, il rappelait la relation forte qu'avait Didier Deschamps et Karim Benzema avait une relation très forte. "Ils avaient une relation père-fils, expliquait-il. Benzema, c''était l'homme de base de son projet pour l'après-Laurent Blanc. C'était son gars". Aujourd'hui, dans quelques minutes, Benzema va être appelé par Deschamps pour participer au prochain Euro. Sauf retournement de situation improbable, il fera partie de la liste du sélectionneur.

20:07 - Deschamps : "ll faut accorder autant si ce n’est plus à ceux qui jouent peu ou pas" Le sélectionneur des Bleus avait fait part de l'importance de maintenir un groupe motivé de A à Z. "Notre objectif, surtout quand on est en grande compétition, c’est de ne perdre personne. Le 1er jour, ils ont tous la banane. Après, chaque jour qui passe… Il y a les matches de prépa, puis la compète. Il faut accorder autant si ce n’est plus à ceux qui jouent peu ou pas".

19:58 - Deschamps : "L’essentiel pour moi est d’avoir une relation de confiance" Il y a 2 jours, Didier Deschamps avait accordé une interview à l'Agence France Presse. Le sélectionneur des Bleus avait évoqué le lien qu'il entretient avec ses joueurs. "La proximité n’empêche pas le respect et l’autorité. Ils savent bien que c’est moi qui décide. L’essentiel pour moi est d’avoir une relation de confiance. Je ne leur donne pas de conseils mais mon avis, je vois ensuite comment ils réagissent".

19:48 - Marcus Thuram fait partie de la liste Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram va être convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro. Il fait partie de la liste des 26 joueurs.

19:40 - Mbappé n'évoquera pas son avenir ce soir Quelques minutes avant le dévoilement de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, Kylian Mbappé est l'invité du 20h de TF1. Le joueur du PSG, dont l'interview a été enregistrée ce lundi, n'évoquera pas son avenir et encore moins le retour de Benzema en équipe de France. Selon le journaliste de l'équipe David Aiello, "Mbappé ne tranche pas sur son avenir, désireux de ne pas polluer l'annonce de Didier Deschamps et de rester concentré sur la fin de saison". Pour ceux qui craignaient/espéraient une soirée folle, vous pouvez ranger vos cachets : le retour de Benzema sera la seule sensation.Désireux de ne pas polluer l'annonce de DD et de rester concentré sur la fin de saison, K. Mbappé ne tranche pas sur son avenir dans son ITV à TF1. — David Aiello (@Aiello_David) May 18, 2021