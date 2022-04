Equipe de France : Allemagne, Sénégal... Quel est le pire tirage pour les Bleus ?

EQUIPE DE FRANCE. Les Bleus vont connaître aujourd'hui à 18h00 leurs premiers adversaires de la Coupe du monde 2022 lors du tirage au sort de la phase de poules du Mondial. L'occasion de se pencher le meilleur et le pire tirage pour les Bleus de Didier Deschamps.

[Mis à jour le 1 avril 2022 à 9h30] JOUR-J pour les Bleus. Championne du monde en titre, l'équipe de France va connaître aujourd'hui dès 18h00 heure française, ses adversaires en phase de poules de la Coupe du monde 2022. Les Bleus seront fixés sur les premières rencontres qu'ils disputeront lors du Mondial au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.

Tête de série grâce à sa troisième place au classement FIFA, l'équipe de France est placée dans le chapeau n°1 avec le Qatar, pays hôte, mais aussi de grandes nations du football mondial comme le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal. Les Français pourront néanmoins rencontrer l'Allemagne ou les Pays-Bas qui figurent dans le deuxième chapeau. Le Sénégal, la Pologne et la Serbie, membres du chapeau n°3, seront de sérieux prétendants à la qualification pour les huitièmes de finale. Dans le chapeau n°4, des nations phares du football africain comme le Cameroun ou le Ghana seront présentes.

À noter que la présence de Kylian Mbappé était souhaitée aujourd'hui lors du tirage au sort. Estimant qu'il n'est pas le capitaine de l'équipe de France et qu'il a entraînement avec son club du Paris Saint-Germain pour préparer au mieux la réception de Lorient en Ligue 1 dimanche 3 avril à 20h45, l'international français a refusé l'invitation.

Le meilleur tirage pour l'équipe de France : France / Etats-Unis / Iran / Equateur ou Nouvelle Zélande (en cas de qualification)

Le pire tirage pour l'équipe de France : France / Allemagne / Sénégal / pays de Galles - Ukraine - Ecosse ou Canada

Sachez que cet avis concerne la rédaction de L'Internaute et que bien évidemment, tout le monde peut en avoir un différent. Concernant le pire tirage, nous avons sélectionné l'Allemagne et pas les Pays-Bas compte tenu des dernières performances de l'Allemagne et de son récent passé en Coupe du monde. Les Allemands ont passé un cap depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur, Hansi Flick et la Mannschaft est un sérieux prétendant à la victoire finale au Qatar. Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est l'une des nations les plus redoutables du chapeau 3, comme le barragiste de la zone Europe (pays de Galles - Ukraine ou Ecosse : la date de report du barrage entre l'Ukraine et l'Ecosse n'est pas encore connue) .

Pour le "meilleur tirage", les Etats-Unis sont pour nous, la nation la moins dangereuse du chapeau n°2 parmi l'Uruguay, la Croatie ou le Mexique. Pour le troisième chapeau, l'Iran apparaît comme la nation la plus abordable par rapport à la Pologne, la Serbie ou le Canada. Dernière nation qualifiée en Amérique du Sud, l'Equateur fait partie des nations où la France devrait normalement s'imposer en Coupe du monde.

Chapeau n°1 :

Qatar

Belgique

Brésil

France

Argentine

Angleterre

Espagne

Portugal

Chapeau n°2 :

Danemark

Pays-Bas

Allemagne

Mexique

Etats-Unis

Suisse

Croatie

Uruguay

Chapeau n°3 :

Sénégal

Iran

Japon

Maroc

Serbie

Pologne

Corée du Sud

Tunisie

Chapeau n°4 :

Arabie Saoudite

Equateur

Ghana

Cameroun

Canada

Vainqueur du barrage CONMEBOL

Vainqueur du barrage CONCACAF

Vainqueur du barrage Europe

Voici le calendrier de l'équipe de France de football pour l'année 2022 :

3 juin : France - Danemark

France - Danemark 6 juin : Croatie - France

Croatie - France 10 juin : Autriche - France

: Autriche - France 13 juin : France - Croatie

Voici tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des Bleus jusqu'au Mondial 2022

1er Avril 2022 : Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril à 18h00(Doha)

Tirage au sort de la phase de groupes du Mondial-2022, le 1er avril à 18h00(Doha) 3 juin : France - Danemark

France - Danemark 6 juin : Croatie - France

Croatie - France 10 juin : Autriche - France

: Autriche - France 13 juin : France - Croatie

: France - Croatie 22 septembre : France - Autriche

: France - Autriche 25 septembre : Danemark - France

: Danemark - France Novembre 2022: Coupe du monde au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre

Voici tous les résultats de l'équipe de France :

24 mars 2021. France - Ukraine : 1-1

28 mars 2021. Kazakhstan - France : 0-2

31 mars 2021. Bosnie - France : 0-1

1er septembre 2021. France - Bosnie : 1-1

4 septembre 2021. Ukraine - France : 1-1

7 septembre 2021. France - Finlande : 2-0

25 mars 2022 : France - Côte d'Ivoire : 2-1

29 mars 2022 : France - Afrique du Sud : 5-0

Voici le classement du meilleur buteur de l'équipe de France de foot avec un Thierry Henry toujours au sommet de la hiérarchie :

Thierry Henry : 51 buts Olivier Giroud : 48 buts Antoine Griezmann : 42 buts Michel Platini : 41 buts David Trezeguet : 34 buts Karim Benzema : 33 buts Zinédine Zidane : 31 buts Just Fontaine : 30 buts Jean-Pierre Papin : 30 buts Youri Djorkaeff : 28 buts Kylian Mbappé : 26 buts

Le maillot de l'équipe de France est changé lors des nouvelles compétitions. Le maillot actuel a été utilisé lors de l'Euro 2020, mais ne le sera pas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon un site, Footy Headlines, le maillot de l'équipe de France pour 2022 est déjà prêt. Le maillot est bleu marine, au col rond simple, avec de fines zébrures horizontales . Le logo de la FFF, numéro, logo de l'équipementier Nike seraient dorés.

Voici la dernière composition de la liste des 23 joueurs de l'équipe de France par Didier Deschamps :