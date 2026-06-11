Equipe de France Coupe du monde 2026 : dates, heures des matchs... Le programme des Bleus

L'équipe de France va lancer son Mondial dans quelques jours.

L'équipe de France de football se prépare à la Coupe du monde qui se dispute dès le 11 juin prochain aux Etats-Unis. Championne du monde en 2018, finaliste au Qatar en 2022 après une finale totalement folle, la France vise une troisième finale de Mondial en trois éditions. Selon les projections du supercalculateur d'Opta, l'équipe favorite pour remporter la Coupe du monde 2026 n'est pas la France, mais l'Espagne. Après 25 000 simulations du tournoi, les Espagnols soulèvent le trophée dans environ 16 % des cas, devant la France avec 13 %. Mais pour Arsène Wenger, cela ne fait pas de doutes, les Bleus vont être sacrés. "Je les mets au-dessus des autres (...) La France a tellement de talents et Deschamps a de l'expérience. On a tellement de joueurs offensifs que le danger, c'est d'être un peu déséquilibré offensivement. Mais aujourd'hui, le joueur moderne, même offensif, sait faire sa part du travail défensif (...) Quand tu es à 0-0 contre la France à 20 minutes de la fin, tu perds le match. La puissance fait la différence" a-t-il expliqué au Figaro.

Mardi 16 juin 2026 : France - Sénégal à New York New Jersey à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale)

- Sénégal à New York New Jersey à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale) Lundi 22 juin 2026 : France - barragiste à Philadelphie à 23 heures (heure française, 17 heures, heure locale)

- barragiste à Philadelphie à 23 heures (heure française, 17 heures, heure locale) Vendredi 26 juin 2026 : Norvège - France à Boston à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale)

à Boston à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale) 25 septembre 2026 : Turquie - France

28 septembre 2026 : Belgique - France

2 octobre 2026 : France - Italie au Stade de France

5 octobre 2026 : France - Belgique au Stade de France

12 novembre 2026 : Italie - France

15 novembre 2026 : France - Turquie au Stade Atlantique de Bordeaux.

Voici la dernier liste de Didier Deschamps :