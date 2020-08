Equipe de France : la nouvelle liste de Deschamps, les 23 joueurs face à la Suède et à la Croatie

EQUIPE DE FRANCE 2020 - Le grand retour de l'équipe de France ! Ce jeudi à 14h, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va dévoiler sa première liste officielle après 287 jours d'attente pour affronter la Suède et la Croatie.

[Mis à jour le 27 août 2020 à 11h37] C'était le 17 novembre dernier, la France s'imposait en Albanie sur le score de 2-0... 287 jours plus tard et après des matchs amicaux annulés et un Euro de foot reporté à 2021, les sélections nationales dont la France vont reprendre le chemin des terrains pour le coup d'envoi de la seconde édition de la Ligue des Nations. Avec l'arrêt des différents championnats, la fin de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, il existe de nombreuses inconnues sur la forme physique des joueurs pour ces rencontres internationales face à la Croatie et la Suède. Sous fond de coronavirus, des dispositions ont déjà été prises pour cette liste de Didier Deschamps. Tous les joueurs présélectionnés ont reçu un courriel leur demandant de se tester dans leurs clubs ou par leurs propres moyens s'ils sont en vacances, afin de présenter le résultat à leur arrivée à Clairefontaine lundi après-midi avant d'être à nouveau testés 72h avant le déplacement à Stockholm. Les joueurs et les membres du staff ont également dû remplir un questionnaire "Covid" en répondant à plusieurs questions.

Malgré ce contexte particulier, cette première liste a un gros enjeu sportif et devrait permettre un petit renouvellement du groupe France à quelques mois de l'Euro. Durant cette période, plusieurs joueurs se sont distingués. Grâce à leurs parcours dans le final 8 de Ligue des champions, Houssem Aouar et Dayot Upamecano pourraient intégrer la liste de Didier Deschamps. Parmi les autres noms, les défenseurs de Séville, récent vainqueur de la Ligue Europa, Jules Koundé et Nordi Mukiele sont également cités.

En attendant la toute nouvelle liste de Didier Deschamps pour le coup d'envoi de la Ligue des Nations de l'UEFA, voici la dernière liste composée par le sélectionneur. La composition de l’équipe de France :

Gardiens : Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

: Alphonse Areola (Real Madrid/ESP), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille) Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelone/ESP), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City/ENG), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)

: Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelone/ESP), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City/ENG), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ENG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER)

: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Juventus/ITA), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ENG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER) Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Nabil Fekir (Betis Séville/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG)

L'équipe de France dispute en ce mois de septembre 2020 les deux premiers matchs de la seconde édition de la Ligue des nations. Les Bleus affronteront dans un premier temps la Suède, à Stockholm, avant de retrouver la Croatie, son adversaire en finale de la Coupe du monde au Stade de France. Le calendrier des matchs :