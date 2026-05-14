Equipe de France : le programme complet jusqu'à la Coupe du monde 2026
L'équipe de France prépare la Coupe du monde 2026 avec plusieurs matchs amicaux au programme.
L'équipe de France de football se prépare à la prochaine Coupe du monde qui se dispute à partir du 11 juin prochain aux Etats-Unis. Championne du monde en 2018, finaliste au Qatar en 2022 après une finale totalement folle, la France vise une troisième finale de Mondial en trois éditions. En attendant, l'heure est à la préparation et aux matchs amicaux avant une compétition de un mois pour une troisième étoile...
Quel est le calendrier de l'équipe de France de football ?
- Jeudi 4 juin 2026 : France - Côte d'Ivoire à Nantes
- Lundi 8 juin 2026 : France - Irlande du Nord à Lille (Villeneuve-d'Ascq, adversaire à déterminer)
- Coupe du monde de la FIFA 2026, premier tour (groupe I) :
- Mardi 16 juin 2026 : France - Sénégal à New York New Jersey à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale)
- Lundi 22 juin 2026 : France - barragiste à Philadelphie à 23 heures (heure française, 17 heures, heure locale)
- Vendredi 26 juin 2026 : Norvège - France à Boston à 21 heures (heure française, 15 heures, heure locale)
- 25 septembre 2026 : Turquie - France
- 28 septembre 2026 : Belgique - France
- 2 octobre 2026 : France - Italie au Stade de France
- 5 octobre 2026 : France - Belgique au Stade de France
- 12 novembre 2026 : Italie - France
- 15 novembre 2026 : France - Turquie au Stade Atlantique de Bordeaux.
Quelle liste pour l'équipe de France de foot ?
Voici la dernier liste de Didier Deschamps :
- Gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Lucas Chevalier
- Défenseurs : Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Pierre Kalulu, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto
- Milieux : Eduardo Camavinga, N'golo Kanté, Manu Koné, Warren Zaïre Emery, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni
- Attaquants : Rayan Cherki, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Marcus Thuram