"Equipe de France : premier match test pour Deschamps avant l'Euro 2021, le calendrier des Bleus"

EQUIPE DE FRANCE DE FOOT. A 15 jours de leur entrée en lice dans l'Euro 2021, les Bleus de Didier Deschamps disputent mercredi un match de préparation contre le Pays de Galles, avec la première apparition très attendue de Karim Benzema depuis son retour en sélection. Dernières infos, liste des 26, calendrier des matchs… Découvrez l'actu de l'équipe de France de football.

[Mis à jour le 1er juin 2021 à 17h20] Cela commence à sentir bon l'Euro 2021 pour l'équipe de France de foot qui, après une semaine de préparation à Clairefontaine, va retrouver le terrain, ce mercredi, avec un match "amical" face au Pays de Galles, qui sera observé de près. Cette rencontre devrait en effet donner des indications sur la manière dont Didier Deschamps compte organiser la composition de son équipe-type pour la compétition à venir. Après avoir rappelé Benzema dans le groupe, le sélectionneur devrait faire du joueur du real Madrid l'un des fers de lance de son attaque, en, association avec les deux autres stars offensives, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, mais l'organisation globale du onze pose encore question. Quel schéma tactique sera choisi pour tenter de mettre ces trois joueurs dans les meilleures conditions ? Qui seront les grands perdants ? Ces derniers jours Didier Deschamps a cherché à éluder la question en rappelant qu'il disposait de nombreuses autres armes offensives (Giroud, Coman, Dembélé...) et qu'il ne fallait pas se focaliser sur Benzema, Griezmann et Mbappé, mais la performance du trio, et notamment celle de l'attaquant du Real Madrid, sera évidemment l'objet de tous les regards.

Didier Deschamps a communiqué le 18 mai dernier la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour disputer l'Euro 2021 de football, en annonçant notamment le retour de Karim Benzema, absent de la sélection depuis cinq ans. La liste des 26 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille).

Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC).

Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid).

Attaquants : Marcus Thuram (Borusssia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barça).

L'équipe de France de football connaît les dates et les noms de ses adversaires pour ses trois premiers matchs de l'Euro 2021, dans le groupe F. Le calendrier des matchs des Bleus avant et pendant la compétition :