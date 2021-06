"Equipe de France : quel tableau potentiel jusqu'à la finale de l'Euro ?"

EQUIPE DE FRANCE. Difficile de se projeter alors que la phase de poules n'est pas encore terminée, mais on sait déjà quel tableau pourrait se présenter à l'équipe de France pour les deux prochaines étapes de cet Euro 2021, les huitièmes puis les quarts de finale...

C'est désormais certain, l'équipe de France de football va continuer la compétition après le choc de l'Euro 2021, ce mercredi 23 juin, face au Portugal. Mais une question se pose déjà : quels adversaires vont se dresser devant les Bleus lors des huitièmes de finale et après ? Si les hommes de Didier Deschamps terrassent Cristiano Ronaldo et les siens ce soir et terminent premiers du groupe F, le tableau est des plus simples, ils joueront au prochain tour face à l'Ukraine ou la Suisse. A la deuxième place du groupe, l'équipe de France aura un adversaire autrement plus corsé : il faudra aller éliminer l'Angleterre chez elle à Londres. Si les "Three Lions" n'ont pas vraiment brillé dans cette phase de groupe, ils disposent comme les Bleus d'un très bel effectif et ne peuvent que monter en puissance. Si les Tricolores terminent troisièmes enfin, c'est à la Belgique qu'il faudra se frotter en huitièmes. Un très gros morceaux qui voudra certainement sa revanche de la demi-finale de Coupe du Monde en Russie il y a trois ans.

Concernant la suite du tableau de cet Euro 2021, si d'aventure l'équipe de France parvenait en quarts de finale, c'est le grand flou pour le moment. Si la France était première de son groupe, elle serait confrontée à la Croatie, la Slovaquie, la Suède ou l'Espagne selon ce qui se passera ce soir sur les autres terrains et dans les prochains jours dans les autres huitièmes. En cas de deuxième place, Finlande, Ukraine et République-Tchèque viennent s'ajouter aux adversaires potentiels des Bleus en quarts et la Croatie n'est plus de ce tableau. En cas de troisième place enfin, ce sera a priori l'Italie, le Pays-de-Galles, le Danemark ou l'Autriche qui se dresseront sur leur route. Avec une prime pour la Squadra Azzurra qui a réalisé un début de compétition tonitruant.

Didier Deschamps a communiqué le 18 mai dernier la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour disputer l'Euro 2021 de football, en annonçant notamment le retour de Karim Benzema, absent de la sélection depuis cinq ans. La liste des 26 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille).

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille). Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC).

: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC). Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid).

: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid). Attaquants : Marcus Thuram (Borusssia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barça).

L'équipe de France de football connaît depuis longtemps les dates et les noms de ses adversaires pour ses trois premiers matchs de l'Euro 2021, dans le groupe F. Le calendrier des matchs du groupe F à l'Euro 2021 :

Calendrier groupe F Groupe F Mercredi 23 juin Portugal 2 - 2 France Allemagne 1 - 2 Hongrie

Quels sont les résultats de la France et de ses adversaires dans le groupe F de ce Championnat d'Europe des nations 2021 ? Du France Allemagne du 15 juin au Portugal - France du 23 juin, découvrez ci-dessous tous les résultats du groupe F :

Pour se qualifier en huitièmes de finale de cet Euro 2021, l'équipe de France doit terminer dans les deux premiers de sa poule, ou faire partie des quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes. Voici le classement actuel de la France dans le groupe F de cet Euro :