Equipe de France : comment vont les joueurs blessés avant la Suisse ? Le point sur l'infirmerie

EQUIPE DE FRANCE. La qualification de l'équipe de France face au Portugal la semaine dernière a laissé des traces avec pas moins de 5 joueurs incertains dans l'effectif avant le 8e de finale face à la Suisse ce lundi...

Les temps sont durs pour l'équipe de France. Qualifiés pour les huitièmes de finale dans la douleur face à la Hongrie et au Portugal la semaine dernière, les Bleus arrivent à la National Arena de Bucarest, ce lundi 28 juin, avec une infirmerie encore sur le qui-vive avant le France - Suisse de ce soir. Après la blessure musculaire d'Ousmane Dembélé, qui a quitté le groupe et qui devrait être absent plusieurs mois, puis les soucis au genou de Lucas Hernandez et la lésion à la cuisse de Lucas Digne (ils ont dû être remplacés lors du match contre la Hongrie), deux autres joueurs ont été victimes d'une blessure le 24 juin, pendant l'entraînement des Bleus. Marcus Thuram a d'abord écourté la séance en raison d'une douleur aux adducteurs puis Thomas Lemar, touché au tibia après un choc avec son coéquipier Clément Lenglet, a dû lui aussi quitter le terrain. Ce dernier est "resté au sol de longues minutes avant de sortir de la séance soutenu par deux médecins", précise le site Internet de L'Equipe, qui ajoute : "Le visage du milieu des Bleus témoignait d'une douleur intense".

L'équipe de France se présente donc avec une infirmerie plus ou moins pleine et l'incertitude demeure sur l'état de forme des joueurs concernés. Les dernières informations avant le 8e de finale face à la Suisse sont rassurantes, mais pour beaucoup, il sera sans doute prématuré de revenir dans l'effectif dès ce lundi soir.

Lucas Digne, blessé à une cuisse, est clairement forfait. Son retour avant la fin de l'Euro est encore incertain. Selon Téléfoot, il devrait d'ailleurs rater au moins deux matchs, ce qui annonce un hypothétique retour en équipe de France en demi-finale...

Lucas Hernandez n'est pas tout à fait sorti de sa gêne à un genou. S'il a été jugé "disponible" par le staff de l'équipe de France, sa titularisation face à la Suisse est peu probable, le latéral gauche n'ayant pas participé à la mise en place tactique lors de l'ultime entraînement dimanche, se contentant d'exercices individuels avec le ballon.

Marcus Thuram, touché aux adducteurs, sera absent ce lundi soir. Des nouvelles rassurantes ont été dispensées par le staff des Bleus ces derniers jours, qui a évoqué "un coup sans gravité". Cette semaine, il est néanmoins resté en salle pour effectuer du travail de récupération.

Jules Koundé, victime d'un coup à une cuisse, ne devrait pas lui non plus figurer sur la feuille de match face à la Suisse, mais son cas reste énigmatique. Cette semaine, il s'est entraîné à part, accompagné d'un kiné.

Thomas Lemar, qui a reçu un coup à la jambe gauche, est lui aussi indisponible. L'encadrement médical rassure sur son état, mais continue de le suivre de près. L'ancien Monégasque était présent à l'entraînement ce week-end, mais il semble encore prématuré pour Didier Deschamps de l'aligner en 8e de finale.

L'incertitude sur la disponibilité d'Hernandez et l'absence de Digne font planer le doute sur le côté gauche tout particulièrement. Un système à trois défenseurs centraux serait "une option" indique l'AFP, Didier Deschamps disposant de "différents profils", comme celui de Clément Lenglet, en quête de ses premières minutes. Rappelons que l'équipe de France, comme toutes les autres sélections participant à l'Euro, ne peut plus rappeler de nouveau joueur, même en cas de blessure grave, la deadline en la matière ayant été fixée par l'UEFA à 24 heures avant le premier match de l'équipe concernée dans la compétition...

Didier Deschamps a communiqué le 18 mai dernier la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour disputer l'Euro 2021 de football, en annonçant notamment le retour de Karim Benzema, absent de la sélection depuis cinq ans. La liste des 26 :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille).

: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM), Mike Maignan (Lille). Défenseurs : Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC).

: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville FC). Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid).

: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid). Attaquants : Marcus Thuram (Borusssia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barça), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (Monaco), Ousmane Dembélé (Barça).

L'équipe de France de football sort de la phase de poules avec un calendrier déjà fixé en termes de dates. Après le huitième de finale face à la Suisse, le tableau est le suivant pour les Bleus, sous réserve évidemment de passer chaque tour désormais :

Lundi 28 juin, 21h : France - Suisse (8e de finale)

Vendredi 2 juillet, 18h : quart de finale

Mardi 6 juillet, 21h : demi finale

Dimanche 11 juillet, 21h : finale

La France faisait partie du groupe F de ce Championnat d'Europe des nations 2021. Du France Allemagne du 15 juin au Portugal - France du 23 juin, découvrez ci-dessous tous les résultats de ce groupe F, avant la phase finale :

Pour se qualifier en huitièmes de finale de cet Euro 2021, l'équipe de France devait terminer dans les deux premiers de sa poule, ou faire partie des quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes. Elle a finalement obtenu le premier rang. Voici le classement final de la France dans le groupe F de cet Euro :