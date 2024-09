Antoine Griezmann, un joueur et un homme de secrets

Paul Pogba et Antoine Griezmann. © BFeil MiS Pixathlon - SIPA

Si Antoine Griezmann passe pour un jeune homme sage et bien sous tous rapports, il possède également sa part de folie. C'est son coéquipier Paul Pogba qui le révélait dans le magazine So Foot, en mai 2016. Interrogé sur son ami, le milieu de terrain s'était exclamé : "Faut que vous sachiez un truc… Griezmann, je vais le dénoncer… Le mec que vous voyez devant les caméras, ce n'est pas le vrai ! Parce que lui, c'est un fou. Il aime les musiques africaines ! C'est un danseur, il danse sur tout, il est reggaeton, Grizou !". Ses coéquipiers semblent unanimes : "Grizou" est apprécié aussi bien sur le terrain que dans la vie du groupe, pour sa bonne humeur et son sourire.