Sa femme, tatouages en arabe, sa soeur au Bataclan... Les secrets d'Antoine Griezmann

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Maud Griezmann, comme son frère, a été touchée de près par les attentats du 13 novembre. © BPIREX Shutterstock - SIPA
Le 13 novembre 2015, le jour des attentats terroristes qui ont endeuillé la France, Antoine Griezmann était sur la pelouse du Stade de France, pour France-Allemagne, lorsque des bombes ont explosé à proximité de l'enceinte. Et à quelques kilomètres de là, sa sœur Maud était au Bataclan. Quelques jours plus tard, il racontait sa soirée au Canal Football Club : "Je savais que ma sœur était à un concert donc j'ai demandé à ma mère quel concert c'était. Elle m'a dit que ça ne devait pas être là-bas parce qu'elle n'aime pas ce genre de musique… Alors je suis allé voir sur Internet pour voir quel genre de musique c'était. Et là j'ai été certain qu'en fait elle était là-bas". Maud Griezmann parviendra finalement à s'extirper, saine et sauve, de la salle de concert.
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La Rédaction