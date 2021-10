DIRECT. Ligue 1 : tous les matchs, les résultats et le classement en live

Ligue 1. Après un Saint-Etienne - Angers électrique, la 11e journée de Ligue 1 se poursuit ce week-end. Le point sur les derniers matchs, le calendrier et le classement à jour...

10:00 - Deux matchs au programme ce samedi Après le match entre Saint-Etienne et Angers vendredi soir, la 11e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres. Après le match nul à Bordeaux la semaine passée (1-1), Nantes accueille Clermont à 17 heures avec l'ambition de s'installer dans la première moitié de tableau. A 21 heures, Lille reçoit Brest, après son match nul face au FC Séville mercredi en Ligue des champions (0-0).

22/10/21 - 23:53 - Saint-Etienne - Angers : ⌛ Pas de gagnant au Stade Geoffroy-Guichard (2-2) L'Angers SCO a résisté tant bien que mal : après ce duel, la possession de balle ressort à l’avantage de l'AS Saint-Etienne (55% contre 45% pour Angers SCO), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 6 tirs cadrés contre 2 pour Angers SCO, mais nous en restons à 2-2. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 23:52 - Saint-Etienne - Angers : ⚽ But : l'AS Saint-Etienne revient au score (2-2) ! Mickael Nade trouve l'ouverture et remet l'AS Saint-Etienne sur les rails à la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Tout est à refaire pour les Angevins. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 23:18 - Saint-Etienne - Angers : ⚽ Wahbi Khazri réduit l'écart au Stade Geoffroy-Guichard (1-2) ! Wahbi Khazri vient de réduire le score à la 61e minute de jeu dans cette 2e mi-temps ! Mais les Stéphanois sont toujours menés 1 à 2 au Stade Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 23:15 - Saint-Etienne - Angers : ⚽ Angelo Fulgini double la mise pour l'Angers SCO (0-2) ! Angelo Fulgini inscrit le deuxième but d'Angers SCO, qui accentue son avance à la 56e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Stade Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois vont désormais devoir se réveiller s'ils veulent revenir au score ! Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 23:02 - Saint-Etienne - Angers : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Saint Etienne. Le score est de 0-1. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 22:46 - Saint-Etienne - Angers : Stéphanois et Angevins sont au vestiaire L'Angers SCO a mieux joué les coups : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est un peu à l’avantage de l'AS Saint-Etienne (52% contre 48% pour l'Angers SCO), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Angers SCO, mais qui est pour l'instant en retard sur le score de 0-1. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 22:27 - Saint-Etienne - Angers : ⚽ Premier but de Ismael Traoré pour l'Angers SCO (0-1) ! Le premier but de ce duel est inscrit par Ismael Traoré à la 28e minute de jeu dans cette 1e mi-temps ! Le duel bascule à l'avantage d'Angers SCO au Stade Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois doivent désormais réagir. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 21:59 - Saint-Etienne - Angers : ⏱️ Début du match Saint-Etienne - Angers ! Le coup d’envoi de ce match entre l'AS Saint-Etienne et l'Angers SCO vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Saint Etienne. Saint-Etienne - Angers en direct

22/10/21 - 20:30 - Angers réussit bien à Saint-Etienne historiquement Saint-Etienne et Angers ont disputé 11 matches en Ligue 1 depuis la remontée du SCO en L1 lors de la saison 2015-2016. La balance penche en faveur des Verts jusqu'ici, avec 6 victoires pour 4 matchs nuls et une seule défaite, lors de la saison 2019-2020 à Angers (4-1). L'ASSE n'a jamais perdu en Ligue 1 face à Angers et espère bien que cette série continuera un peu plus ce soir, même si les deux clubs connaissent un début de saison bien différent. Après dix journées, Saint-Etienne est 20e tandis que le SCO pointe à la 5e place du classement.

22/10/21 - 19:50 - Saint-Etienne sera privé de Green Pour la réception d'Angers ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne sera toujours privée de son gardien titulaire, Etienne Green. Victime d'une commotion cérébrale lors du match à Strasbourg dimanche dernier (1-5) et remplacé avant la mi-temps, le portier stéphanois n'a pas eu le feu vert des médecins pour reprendre et sera donc remplacé dans la cage par Stefan Bajic. Claude Puel devrait également faire sans Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco (blessés), mais aussi sans Zaydou Youssouf, expulsé à Strasbourg et donc automatiquement suspendu.

22/10/21 - 19:15 - ASSE-Puel: "Je veux tout donner" Bousculé par les supporters stéphanois, Claude Puel, comme son équipe évidemment, a grandement besoin d'une première victoire cette saison, ce vendredi soir face à Angers lors de la 11 journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse d'avant-match jeudi, il n'a pas voulu répondre à la banderole déployée par les ultras des Verts: "Je vis tout cela à travers mon équipe. Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant, a-t-il avoué, dans des propos relayé par Le Progrès. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. Pour moi, il n'y pas de pression. Tout est centré sur mes joueurs. Je veux voir des sourires, et la meilleure façon, c'est de gagner. Je vois de la progression dans nos entraînements, et aussi, paradoxalement, entre nos matchs. Les joueurs ne vont pas au combat pour leur entraîneur, mais pour leur club et aussi parce qu'ils veulent s'extirper de cette situation."

22/10/21 - 18:30 - Les ultras stéphanois mettent la pression sur Claude Puel Conspué depuis plusieurs semaines par Geoffroy-Guichard, Claude Puel peut s'attendre à une pression encore plus importante ce soir lors du match de la 11e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Angers, dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures. Les différents groupes d'ultras stéphanois ont accroché une banderole mençante, vite retirée, au centre d'entraînement des Verts: "Puel: on te laisse 24h pour démissionner...". L'ambiance s'annonce électrique ce soir à Saint-Etienne.

22/10/21 - 17:45 - Saint-Etienne cherche son premier succès L'AS Saint-Etienne occupe la dernière place du classement de Ligue 1 après dix journées, avant la réception du SCO d'Angers ce vendredi à Geoffroy-Guichard (21 heures). Les Verts n'ont toujours pas gagné le moindre match cette saison et l'urgence commence à se faire sentir dans le Forez. De son côté, après la défaite cruelle au Parc des Princes vendredi dernier (2-1), Angers espère reprendre sa marche en avant et pourquoi pas retrouver le podium à la fin de 11e journée de L1.

22/10/21 - 17:00 - Seko Fofana élu joueur du mois de septembre Acteur majeur du bon début de saison du RC Lens, Sekou Fofana a été élu vendredi meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Le milieu de terrain international ivoirien a été préféré au Brésilien de l'OL, Lucas Paqueta, et au Niçois Amine Gouiri. Le joueur lensois succède au Parisien Kylian Mbappé, sacré au mois d'août pour la sixième fois de sa carrière. Pour cette 11e journée de Ligue 1, le RC Lens, dauphin du PSG, accueillera le FC Metz, dimanche à 15 heures. "Lens n'a pas les joueurs pour être compétitif en Ligue 1"????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



Seko Fofana remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de Septembre de @Ligue1UberEats????#TropheesUNFP pic.twitter.com/46Hb1yldHT — UNFP (@UNFP) October 21, 2021

22/10/21 - 16:15 - OM-PSG à guichets fermés Le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se disputera ce dimanche à partir de 20h45, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, dans un stade Orange-Vélodrome à guichets fermés. Il n'y a plus de places disponibles à la vente, a fait savoir le club marseillais jeudi. Déjà grandiose dimanche dernier pour l'hommage à Bernard Tapie, le Vélodrome pourrait bien être incandescent ce dimanche pour ce match entre Marseillais et Parisiens. [#OMPSG - ???????????????????????????? ????????????????????́] Le club vous alerte sur les risques liés à l’achat de places illicites. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

22/10/21 - 15:30 - Kylian Mbappé pourrait égaler Zlatan Ibrahimovic Kylian Mbappé pourrait égaler un certain Zlatan Ibrahimovic dimanche soir, en cas de but face à l'OM au Vélodrome lors de la 11e journée de Ligue 1. L'attaquant français du PSG n'est plus qu'à une longueur du Suédois au nombre de buts inscrits en Ligue 1 au 21e siècle, avec 112 buts marqués par Mbappé contre 113 à Ibrahimovic. Trois joueurs se trouvent devant ces deux attaquants: Bafétimbi Gomis (122), Pauleta (130) et Edinson Cavani (138).

22/10/21 - 14:45 - OM-PSG, Classique très attendu Cette 11e journée de Ligue 1 se clôturera dimanche soir (20h45 heures) avec le très attendu Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45 au stade Orange-Vélodrome. Si le PSG occupe la tête du classement, avec neuf points d'avance sur Lens et dix sur l'OM, les Phocéens comptent un match de retard et pourraient donc revenir à seulement quatre points du club parisien, en cas de succès dimanche et lors du match en retard à disputer contre l'OGC Nice, mercredi 27 octobre (21 heures). Le résultat de ce match pourrait donc relancer le championnat en cas de succès des joueurs de Jorge Sampaoli.