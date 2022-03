DIRECT. Ligue 1 : des chocs et un PSG à la relance, le programme et classement

Ligue 1. Après la semaine européenne en demi-teinte pour les clubs français, retour de la Ligue 1 ce week-end avec la 28e journée du championnat.

14:00 - Le programme de la 28e journée de Ligue 1 Après une semaine européenne au bilan mitigé pour les clubs français, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec le match entre Lille et Saint-Etienne dès ce vendredi soir (21 heures). Samedi, Montpellier recevra Nice à 17 heures avant le match entre Troyes et Nantes à 21 heures. Dimanche, après sa déconvenue face au Real Madrid, le PSG recevra Bordeaux dès 13 heures avant le multiplex de 15 heures. À 17h05, Lyon accueillera Rennes pour l'un des chocs de cette 28e journée avant le dernier match entre Brest et l'OM à 20h45.

10/03/22 - 16:00 - À Angers, Saïb Chabane ne lâchera pas Gérald Baticle Le SCO d'Angers est à l'heure actuelle dans une période compliquée, après avoir subi une sixième défaite consécutive la semaine passée à Rennes (2-0). Grâce à un bon début de saison, le SCO est encore à distance de la zone de relégation, mais ils ne possèdent que cinq points d'avance sur Lorient, actuel 18e et barragiste de Ligue 1. La réception de Reims à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1, dimanche, revêt donc une importance particulière avant celle de Brest. Pour autant, Saïd Chabane, le président d'Angers, ne compte pas lâcher son entraîneur Gérald Baticle malgré cette période délicate: "Les personnes qui applaudissaient l'organisation en début de saison sont les mêmes qui disent l'inverse aujourd'hui. Quand tout va bien, yallah ! Et quand vous traversez une période de perturbation, on ne voit plus le côté positif, a-t-il concédé dans une interview à L'Equipe mercredi. Je n'ai jamais lâché un coach pour ses résultats." Le président angevin a pris l'exemple de son ancien coach, Stéphane Moulin: "Les gens me regardaient en se disant "Mais il est fou ?" L'aventure, elle, s'arrête quand on ne s'entend plus parler. Là, avec Gérald, on est sur la même longueur d'onde."

10/03/22 - 11:00 - Laborde et Dembélé, buteurs prolifiques En marquant lors de la 27e journée de Ligue 1 le week-end dernier, Gaëtan Laborde et Moussa Dembélé sont tous les deux montés dans le classement des joueurs qui ont marqué contre le plus grand nombre de clubs différents. Buteur face à Angers SCO, le Rennais a désormais marqué contre 27 des 28 équipes qu’il a affrontées en Ligue 1, n’échouant que face à l’AS Nancy Lorraine. Grâce à son but face au FC Lorient, Moussa Dembélé a désormais inscrit un but contre 22 des 24 clubs qu’il a affrontés dans l’élite, restant muet face au Stade Rennais et à l’EA Guingamp. Dans ce classement, le premier reste Dimitri Payet, du haut de ses 461 matchs dans l’élite. Le meneur de jeu de l'OM a trouvé le chemin des filets face à 34 clubs différents en championnat. Il devance Jimmy Briand (Girondins de Bordeaux), buteur face à 33 équipes différents. De retour en France depuis l’été dernier, Kevin Gameiro (RC Strasbourg Alsace) complète le podium, lui qui a frappé contre 30 formations différentes en Ligue 1.