DIRECT. Ligue 1 : le calendrier de la 17e journée le classement

Ligue 1. La Ligue 1 fait déjà son retour ce samedi avec la 17e journée du championnat de France de Ligue 1. Deuxième avant cette journée, Marseille tentera de consolider sa place face à Brest alors que le choc de la journée opposera Lens à Paris.

Après une 16e journée riche d'enseignements avec la victoire de Marseille, la défaite de Rennes et Lyon où encore le match nul de Paris, la 17e journée débute ce samedi 4 décembre avec plusieurs belles affiches au programme comme un certain Lens - PSG. Vous pouvez vivre en direct et en intégralité sur notre page le multiplex de la Ligue 1 avec l'évolution des scores, des résultats et du classement en temps réel.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:00 - Le programme de la 17e journée de L1 En raison de la 16e journée de Ligue 1 disputée mercredi, il n'y a exceptionnellement pas de rencontre de Ligue 1 ce vendredi soir, pour permettre aux équipes de récupérer plus longtemps. Il y a aura trois matchs au programme samedi, dont Marseille-Brest à 17 heures et Lens-PSG à 21 heures. Comme d'habitude, il y a sept matchs dimanche, avec en clôture de cette 17e journée le déplacement de Lyon à Bordeaux (20h45).

02/12/21 - 18:45 - Point de pénalité avec sursis confirmé pour l'OM Le CNOSF a estimé que la sanction infligée le 6 octobre par la commission de discipline de la LFP (1 point de pénalité avec sursis, mais aussi la fermeture de son espace visiteurs, à l'extérieur, jusqu'au 31 décembre) était justifiée au regard des événements.

Amazon pass ligue 1 Suivez la Ligue 1 sur Amazon Prime Vidéo pour 9,99 € / mois pendant trois mois (puis 12,99 € / mois). Offre sans engagement réservée aux abonnés Amazon Prime.

Découvrir l'offre

02/12/21 - 18:00 - Petkovic pense encore être l'homme de la situation Humilié par Strasbourg 5-2 lors de cette 16e journée de Ligue 1, Bordeaux poursuit sa descente aux enfers, mais l'entraîneur pense toujours être l'homme de la situation. "Je pense encore être l'homme de la situation. Ça n'a rien à voir avec le style mais plutôt la technique individuelle, savoir se placer par rapport à ses coéquipiers. La volonté des joueurs ne manque pas, les intentions sont là, mais c'est plutôt une question de concentration. Nous sommes très abattus pour nos supporters. Il faut que l'on prenne nos responsabilités."

02/12/21 - 17:15 - Kombouaré a aimé la deuxième période "Le sentiment, c'est d'abord la déception parce qu'on perd. On avait travaillé pour ramener un résultat positif. Je suis surtout déçu de notre entame de match. Marseille a mis en place son jeu de possession et surtout son jeu de position, qui nous a causé des problèmes. On n'a pas été capables de récupérer les ballons suffisamment haut. Les rares qu'on a récupérés, on a eu du mal à les jouer (...) n a montré du caractère, du courage et aussi de la qualité. On fait une meilleure période à dix qu'à onze. On est capables de développer du jeu, de ressortir les ballons, on s'est créé quelques occasions même s'il a manqué de la justesse" a analysé le coach de Nantes après la rencontre face à Marseille pour la 16e journée de Ligue 1.

02/12/21 - 16:30 - Pour Gueye, "la maîtrise n'a pas suffi" "On retient la maîtrise du jeu. En première période, on a bien contrôlé le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis de l'emporter. On aurait aimé gagner. La maîtrise n'a pas suffi. C'est ce qui nous manquait dans les matches précédents. On a réussi à le faire cette fois, mais on n'a pas su convertir le peu d'occasions qu'on avait. On fait nul contre Nice, une bonne équipe, qui a bien fermé les lignes, bien défendu. Il faut continuer de travailler afin de parfaire notre jeu et la finition dans les prochains matches" a expliqué le milieu de terrain du PSG.

02/12/21 - 15:40 - José Fonte parle de grosse "performance" "C'est une performance, dans la souffrance, dans le coeur, dans la passion. C'est une performance que l'on ne doit qu'à nous, au LOSC. C'est ce qu'on doit faire, avoir cet esprit, même quand on ne joue pas bien. Sur le plan défensif, c'est bon d'avoir Sven Bortman de nouveau avec nous ! Mais je suis très content de Tiago Djaló, qui a joué ce soir à droite, ce n'était pas simple mais je suis très content de notre travail" a expliqué le capitaine de Lille après la rencontre.

02/12/21 - 14:44 - Gourvennec a "apprécié" cette victoire Vainqueur sur la pelouse de Rennes, l'entraîneur de Lille était très satisfait de ses joueurs après cette 16e journée de Ligue 1. "On apprécie cette victoire à l'extérieur. Nous sommes venus avec beaucoup d'humilité, la dynamique rennais était impressionnante. Il fallait se rassurer collectivement, avec ce besoin de constance. Le fait d'avoir passé les vingt premières minutes, qui étaient dures, nous a permis de ressortir les ballons et de leur faire mal. Je suis content car on avait bien préparé ce scénario."

02/12/21 - 13:57 - Sampaoli heureux comme tout "Ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM, c'est la version que l'on aime, c'est la version que l'on construit. Ça m'a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n'est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat" a commenté Sampaoli après la victoire de l'OM face à Nantes.

02/12/21 - 13:09 - Donnarumma espère que Paris sera "plus solide" "Nous savions que ce serait un match difficile. Nous sommes déçus car nous voulions gagner devant notre public. Après chaque match on essaie de transformer les point négatifs en choses positives. Nous allons essayer d'être plus solides, de gagner tous les matches à venir. Ce ne sera pas simple, mais nous allons faire le maximum" a analysé le portier italien après la rencontre face à Nice.

02/12/21 - 12:30 - Pochettino : "On méritait de gagner" Mauricio Pochettino était frustré en conférence de presse après le match nul face à Nice. "On était meilleurs aujourd'hui (mercredi). On s'est procuré des occasions mais on n'a pas marqué. On méritait de gagner. C'est comme ça. Dans la saison, ça arrive des matches comme celui-là. On joue de la manière qu'on doit jouer avec les moyens qu'on a aujourd'hui. On s'améliore petit à petit. On est premiers en Ligue 1 et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On doit continuer à s'améliorer pour être prêts pour les moments décisifs."

02/12/21 - 12:00 - Enclencher une "nouvelle dynamique" pour Genesio Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, a réclamé une "nouvelle dynamique" de la part de son équipe après la défaite face à Lille. "On a fait une bonne entame et puis on a un peu tout confondu. On a voulu aller trop vite, on s'est beaucoup déséquilibré et on a favorisé les attaques rapides de Lille [...]. On ne peut pas toujours gagner 4-1 ou 3-0, il faut savoir être patient et gagner les matches 1-0 comme on a fait contre Strasbourg. On a voulu aller trop vite. On a joué long, perdu beaucoup de ballons parce qu'on n'a pas pris le temps de construire nos attaques..."

02/12/21 - 11:30 - Galtier : "On a fait un bon match" "On a fait un bon match et je ne veux pas que l'on dise qu'on a joué un petit Paris. On a joué un très bon Paris et des joueurs qui enchaînent les matches. Évidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar ou Verratti, on voit ce que ce dernier a apporté quand il est entré. C'est une réelle performance : on est la première équipe à faire un résultat nul et à ne pas encaisser de but ici" a analysé le coach de Nice.

02/12/21 - 11:17 - Dante : "Nous sommes très fiers" Le capitaine de Nice était très heureux de la performance de ses coéquipiers après le match nul arraché face à Paris. "Nous sommes très fiers de notre prestation, malgré le fait qu’on voulait attaquer un peu plus et plus contrôler la possession. Mais je pense que toute l’équipe a fait beaucoup d’efforts. C’est ça qu’on a dû retrouver. Refaire un "clean sheet" était très important, surtout contre le PSG à Paris. Mais il faut vite basculer parce que dimanche on a encore une vraie bataille."

02/12/21 - 11:00 - Nice accroche le PSG mais passe 4e Les Aiglons sont venus au Parc avec l'ambition de prendre des points, Christophe Galtier a réussi son pari et ramène un bon point du Parc des Princes. En revanche, Nice perd quand même une place au classement et est désormais 4e de la Ligue 1.

02/12/21 - 10:30 - Lyon s'incline, Bosz inquiet En perdant à domicile dans les dernières minutes face à Reims, Lyon laisse encore échapper des points et s'inquiète. "On ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Dès le début du match, on n'était pas bien. On s'est créé des occasions pendant 20-25 en première mi-temps mais on n'a pas bien joué. Quand tu regardes, c'était pas bon du tout (...) Bien sûr que ça m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux.

02/12/21 - 09:58 - La bonne opération de l'OM Les Marseillais, en s'imposant 1-0 sur la pelouse du FC Nantes, reprennent la 2e place du classement de la Ligue 1. Dominateurs, les Olympiens se sont seulement imposés 1-0 grâce à un but de Gerson alors que Nantes était à 10 pendant presque une heure.

01/12/21 - 22:54 - PSG - Nice : ⌛ PSG et Nice se quittent sur un score vierge (0-0) Aucune formation n’a finalement réussi à prendre l’avantage au score (0-0). Pourtant, c’est le Paris Saint-Germain qui en termine avec l’avantage des chiffres, concernant la possession de balle (71%-29%) et concernant le nombre de tirs cadrés (4-3). Cette supériorité ne s’est néanmoins pas traduite au tableau d’affichage au cours de ce match. PSG - Nice en direct

01/12/21 - 22:53 - Rennes - Lille : ⌛ Le match Rennes - Lille est terminé (1-2) Le Lille OSC a été en réussite. Au terme de ce match, la possession de balle s’affiche en effet nettement en faveur du Stade Rennais (63% contre 37% pour Lille OSC), mais chacune des deux équipes a le même total de tirs cadrés au compteur (2) et ce sont les Lillois qui terminent avec l’avantage au tableau d’affichage (1-2). Rennes - Lille en direct

01/12/21 - 22:52 - Lyon - Reims : ⌛ Benoit Millot siffle la fin de la rencontre au Groupama Stadium (1-2) A l’issue de cette rencontre, le Stade Reims a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour Olympique Lyonnais) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (46%-54%). Pourtant, ce sont bien les Rémois qui terminent avec l’avantage au score (1-2). L'Olympique Lyonnais va devoir faire preuve de plus de réalisme pour espérer mieux lors des prochaines échéances. Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:52 - Clermont - Lens : ⌛ Pas de vainqueur au Stade Gabriel Montpied (2-2) Malgré un très net avantage au niveau de la possession de balle (60% - 40%), le Clermont Foot n’a pas fait la différence au score. Le RC Lens, qui en termine aussi avec un nombre de frappes cadrées inférieur à son adversaire (6 - 3), peut s’estimer heureux de repartir avec le match nul (2-2). Clermont - Lens en direct

01/12/21 - 22:51 - Nantes - OM : ⌛ Eric Wattellier siffle la fin du match au Stade de la Beaujoire (0-1) Une indiscutable supériorité en termes de possession de balle (74% contre 26%), plus de tirs cadrés (5 tirs cadrés contre 1), et bien sûr l’avantage au score (0-1) : l'Olympique Marseille a bien mené cette confrontation. Le FC Nantes devra livrer une autre prestation pour espérer mieux lors des prochaines échéances. Nantes - OM en direct

01/12/21 - 22:50 - Lyon - Reims : ⚽ But signé Hugo Ekitike au Groupama Stadium (1-2) ! But en faveur du Stade Reims, inscrit par Hugo Ekitike à la 90e minute de jeu dans cette 2e période ! Le duel est relancé pour les Rémois qui reprennent l'avantage sur l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Lyon - Reims en direct

01/12/21 - 22:43 - Rennes - Lille : ⚽ But : le Stade Rennais réduit l'écart au Roazhon Park (1-2) ! Le Stade Rennais réduit l'écart dans ce duel contre le Lille OSC, grâce à un but signé Benjamin Bourigeaud à la 85e minute de jeu dans cette 2e période. Nous voilà à 1 à 2 au Roazhon Park. Rennes - Lille en direct

01/12/21 - 22:41 - Clermont - Lens : Carton rouge pour Yadaly Diaby (Clermont Foot) ! Yadaly Diaby, le joueur de le Clermont Foot, récolte un carton rouge à la 86e minute, dans cette 2e mi-temps. Clermont - Lens en direct