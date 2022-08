DIRECT. Ligue 1 : le Losc doit se reprendre, classement et calendrier

14:00 - Le programme de la 4e journée de Ligue 1

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end après les derniers barrages européens disputés cette semaine. Ce vendredi soir, Ajaccio recevra à 21 heures le Losc, qui essayera de se remettre de la claque reçue face au PSG dimanche dernier (1-7). Samedi, Auxerre accueille Strasbourg à 17 heures avant le choc entre Rennes et Lens à 21 heures. Dimanche, à 13 heures, Nantes reçoit le TFC avant les quatre matchs du multiplex de 15 heures: Brest-Montpellier, Lorient-Clermont, Troyes-Angers et surtout Nice-Marseille. À 17h05, l'OL se déplace à Reims avant le duel entre le PSG et l'AS Monaco au Parc des Princes, dont le coup d'envoi est prévu à 20h45.