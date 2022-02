DIRECT. Ligue 1 : programme de la 23e journée et le classement

14:00 - Le programme de la 23e journée de Ligue 1

Après la Coupe de France, la Ligue 1 fait son grand retour ce week-end à l'occasion de la 23e journée, avec Marseille et Angers qui ouvrent le bal ce vendredi à 21 heures. Samedi, Saint-Etienne accueille Montpellier à 17 heures avant le choc entre Monaco et Lyon à 21 heures. Dimanche, Lorient et Lens s'affrontent à 13 heures avant le multiplex de 15 heures, où Nice jouera notamment face à Clermont. Après le derby breton entre Rennes et Brest (17 heures), le Losc recevra le leader, le PSG, à 20h45.