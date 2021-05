Ligue 1 : gros suspense au classement, le calendrier de la 36e journée

LIGUE 1. La lutte pour le titre de champion de France de football se poursuit entre Lille, le PSG et, à un degré moindre, Monaco et Lille. Suivez les évolutions au classement et les résultats des matchs en direct tout au long du week-end.

Diffusion TV L'essentiel sur la 36e journée de Ligue 1 A trois journées de la fin du championnat de France de foot 2020-2021, la lutte est toujours serrée à tous les étages, que ce soit pour l'attribution du titre de champion, pour les places européennes ou dans la bagarre pour le maintien. Le classement

Aucune confrontation direct entre prétendants au titre ou à la qualification en Ligue des champions n'est au programme ce week-end. Lille est en déplacement à Lens, le PSG à Rennes, Monaco à Reims, et Lyon reçoit Lorient. Le calendrier

Classement Ligue 1 2021 Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Lille 76 35 22 3 10 59 22 37 2 PSG 75 35 24 8 3 79 27 52 3 Monaco 71 35 22 8 5 73 41 32 4 Lyon 70 35 20 5 10 70 37 33 5 Lens 56 35 15 9 11 55 48 7 6 Marseille 56 35 15 9 11 50 43 7 7 Rennes 54 35 15 11 9 48 37 11 8 Montpellier 47 35 12 12 11 55 59 -4 9 Metz 46 35 12 13 10 42 42 0 10 Nice 46 35 13 15 7 44 47 -3 11 Reims 42 35 9 11 15 41 43 -2 12 Saint-Etienne 42 35 11 15 9 41 53 -12 13 Angers 41 35 11 16 8 34 53 -19 14 Brest 40 35 11 17 7 48 61 -13 15 Bordeaux 39 35 11 18 6 37 52 -15 16 Strasbourg 38 35 10 17 8 44 54 -10 17 Lorient 38 35 10 17 8 46 62 -16 18 Nantes 34 35 7 15 13 39 53 -14 19 Nîmes 32 35 8 19 8 35 64 -29 20 Dijon 18 35 3 23 9 24 66 -42

19:20 - Qui décrochera le maintien en Ligue 1 ? La question ne trouvera pas de réponse définitive durant le week-end mais la situation pourrait se clarifier nettement en fonction des résultats des principales équipes concernées. Une chose est certaine : Dijon (20e, 18 points) finira dernier et sera relégué à l'étage inférieur en fin de saison. Le club bourguignon sera accompagné par l'équipe qui terminera en 19e position et le 18e jouera un barrage face au troisième de Ligue 2. Pour le moment, ces positions sont respectivement occupées par Nîmes (19e, 32 points), et par Nantes (18e, 34 points). Les Canaris restent donc sous la menace des Crocos mais espèrent poursuivre leur dynamique (2 victoires d'affilée) en battant Bordeaux samedi Une éventuelle victoire qui les rapprocherait d'ailleurs des Girondins (15e, 39 points), voire même de Lorient et Strasbourg (38 points) ne sont pas encore complètement à l'abri. 18:47 - Marseille convoite la 5e place Un tout petit peu plus bas au classement, la bagarre s'annonce également passionnante à suivre pour la 5e place, qui donnera droit à une participation à l'Europa League la saison prochaine. Elle est pour le moment occupée par Lens, qui compte toutefois le même nombre de points que Marseille (56), tandis que Rennes suit à deux longueurs (54 points). Lors de la précédente journée, ces trois équipes avaient quasiment fait du surplace puisque les Rennais et les Lensois avaient été battus tandis que l'Om n'en avait pas vraiment profité, en obtenant un nu face à Strasbourg. Le week-end à venir pourrait permettre de décanter la situation : Lens reçoit donc Lille ce soir et attendra ensuite les résultats de Marseille et Rennes, opposés respectivement à Saint-Etienne et au PSG dimanche. 18:00 - La lutte pour le titre encore au cœur de la 36e journée de Ligue 1 La Ligue 1 reprend ses droits à partir de ce soir avec le début d'antépénultième journée de la saison. Lille se déplace aujourd'hui à Lens avec l'ambition de conserver sa place de leader, qui ne tient qu'à un fil. Le LOSC (76 points) ne possède en effet qu'une longueur d'avance sur le PSG, en déplacement à Rennes, dimanche soir. Ces deux clubs semblent être les deux derniers prétendants au titre mais, sur le plan purement arithmétique, Monaco (71 points), qui jouera à Reims dimanche, et Lyon (70 points), qui recevra Lorient samedi, n'ont pas encore abandonné tout espoir d'être sacré et bataillent toujours, quoi qu'il en soit, pour la troisième place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Calendrier de la 36e journée de Ligue 1 Journée 36 sur 38 Vendredi 7 mai Lens En cours Lille Samedi 8 mai Nantes En cours Bordeaux Lyon En cours Lorient Dimanche 9 mai Saint-Etienne 13:00 Marseille Nice 15:00 Brest Strasbourg 15:00 Montpellier Metz 15:00 Nîmes Angers 15:00 Dijon Reims 17:05 Monaco Rennes 21:00 PSG

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assuraient la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-2021, et pour une période qui devait courir jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui avait récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposait cette année 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conservait la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. Après l'arrêt de Mediapro en janvier, c'est Canal+ qui a récupéré l'intégralité des droits de retransmission jusqu'à la fin de la saison.