Ligue 1 : l'OL se replace, le PSG se détache, le classement après la 10e journée

Le classement de la Ligue 1 de football s'éclaircit après dix journées. Le Paris Saint-Germain a pris ses distances en tête et derrière, les positions se resserrent. Lyon réapparaît à la cinquième place. Découvrez les résultats du week-end.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 11h01] En battant Rennes, troisième avant cette dixième journée, et en profitant des défaites de Lille et Nice, le PSG a fait le trou en tête du classement de la Ligue 1. Le club de la capitale possède désormais cinq points d'avance sur le LOSC, sic points sur le Stade Rennais et sur Marseille, et sept sur un quatuor composé de Lyon, Monaco, Montpellier et Nice. L'OL, vainqueur de Saint-Etienne dimanche soir, est d'ailleurs l'un des principaux bénéficiaires des résultats du week-end et se replace dans la course à la qualification en Ligue des champions. A noter également les succès à l'extérieur d'Angers, qui n'a fait qu'une bouchée de Nîmes et du FC Nantes, opportuniste sur la pelouse de Lorient. Les résultats de la 10e journée :

Strasbourg - Marseille : 0-1

Bordeaux - Montpellier : 0-2

PSG - Rennes : 3-0

Brest - Lille : 3-2

Metz - Dijon : 1-1

Lens - Reims : 4-4

Nîmes - Angers : 1-5

Lorient - Nantes : 0-2

Nice - Monaco : 1-2

Lyon - Saint-Etienne : 2-1

Voici donc le nouveau classement de cette Ligue 1 de foot où le PSG apparaît en tête, devant Lille et Rennes. Dans la deuxième partie du tableau, Lorient, Nîmes, Strasbourg et surtout Dijon sont en mauvaise posture :

A la suite de cette 10e journée de @Ligue1UberEats, l'@OL remonte à la 5e place, l'@AS_Monaco à la 6e, le @PSG_inside creuse l'écart...



Que retenez-vous de ce classement ? pic.twitter.com/l5xCtGdlZP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 8, 2020

Le clandrier de la Ligue 1 2020-201 s'étale à nouveau sur 38 journées. La dernière d'entre elles est programmée le dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Par ailleurs, cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine. Notez aussi que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour). Découvrez le calendrier complet sur le site de la LFP.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :