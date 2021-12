Ligue 1 : le calendrier de la 16e journée et le classement

Ligue 1. La 16e journée de Ligue 1 se déroule ce mercredi avec plusieurs belles affiches au programme comme la réception de Nice par le PSG. Retrouvez toutes les actus, le calendrier et la classement.

09:45 - Neymar absent 8 semaines Blessé face à Saint-Etienne après une violence entorse à la cheville, Neymar sera éloigné du terrant pendant près de 8 semaines. L'objectif pour le Brésilien est de revenir avant les huitièmes de la Ligue des champions.

09:00 - Le programme de la 16e journée Une journée en semaine ça vous tente ? La Ligue 1 est de retour ce mercredi avec la 16e journée. Au programme, plusieurs belles affiches comme le PSG qui reçoit Nice, Rennes qui accueille le champion de France Lille, Marseille qui se déplace à Nantes ou encore le déplacement de Reims sur la pelouse de Lyon.

29/11/21 - 16:15 - Gueye : "Félicitations au gardien stéphanois qui a fait un très très beau match" Le milieu de terrain, auteur d'un très gros match face à Saint-Etienne lors de la 15e journée de Ligue 1, a fait part de sa satisfaction après la rencontre. " Nous sommes très satisfaits du résultat. On a bien commencé le match mais malheureusement on prend ce but là qui nous a fait un peu mal. On s'est bien repris par la suite, on a essayé de maitriser le jeu et de marquer ces buts. Finalement on marque 3-1 et nous sommes très heureux. Félicitations au gardien stéphanois qui a fait un très très beau match aujourd'hui, qui a fait beaucoup d'arrêts. Même s'il prend trois buts on le félicite parce qu'il a fait un beau match. On est contents aussi on aurait pu marquer plus de buts mais l'essentiel était de gagner et on l'a fait."

29/11/21 - 15:30 - Pochettino relativement satisfait "C'était important de gagner et de prendre les 3 points. Dans l'ensemble la performance était bonne. Le plus important était l'effort dans des circonstances très difficiles. Nous sommes heureux et nous attendons avec impatience les prochains matches. Je pense que nous avons concédé un but que nous n'aurions pas dû concéder. C'est quelque chose sur quoi nous allons travailler. Nous avons travaillé mais nous devons pousser un peu plus, être plus concentrés dans ce type de situation, nous ne pouvons pas concéder ce type de but. Nous repartons avec la victoire donc je suis très content pour les joueurs" a analysé le technicien argentin.

29/11/21 - 14:45 - Ramos heureux de son retour à la compétition Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Sergio Ramos était très heureux après le match. " C'est une sensation unique. Je suis très heureux et satisfait. C'est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes. On a fait une bonne performance, on a remporté les 3 points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain. La première période a été très disputée au niveau de la possession. Après l'expulsion du stéphanois on a eu plus le contrôle sur le jeu, on s'est procuré plus d'occasions. Tout cela fait que nous sommes allés chercher un très bon résultat et nous repartons avec la victoire."

29/11/21 - 14:00 - Bosz satisfait "Je suis d'autant plus content qu'on a mal joué. On a dominé, mais sur un tempo trop bas, et sur une super pelouse, la plus belle que j'ai vue cette saison, on aurait dû faire beaucoup mieux. Mais on a marqué un beau but, avec un bon centre de Malo (Gusto). C'est notre cinquième match à l'extérieur après une rencontre de Ligue Europa, et c'est la première fois qu'on gagne, alors c'est bien" a analysé le coach de Lyon.

29/11/21 - 13:15 - Lyon se relance grâce à Paqueta Après le match interrompu de la semaine dernière, le sport a repris ses droits pour Lyon avec une victoire 1-0 grâce à un but en tout début de match de son Brésilien Lucas Paqueta.

29/11/21 - 12:30 - Pelissier déçu "Prendre ces deux buts en fin de match, c'est un gros regret. Jusque-là, on avait très bien manoeuvré dans ce qu'on voulait faire, même si on savait qu'on avait face à nous une superbe équipe. Ils ne se créaient pas autant d'occasions que cela, Paul (Nardi) n'avait pas eu d'arrêts à faire."

29/11/21 - 11:45 - Pour Petkovic, "il faut se regarder dans le miroir" L'entraîneur de Bordeaux a fait un constat amer après la défaite de son équipe. "C'est un grand problème de jouer très bien pendant une heure, ne rien lâcher à l'adversaire, le dominer et tout perdre en quelques minutes. Avant le premier but encaissé, ils ont une occasion une minute avant, l'équipe a pris peur, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver dans le foot. Quand il arrive des choses comme ça, l'adversaire revient dans le match et nous, on perd confiance et on commence à subir. Ce n'est pas la première fois qu'une erreur en entraîne une deuxième, une troisième. On a aussi manqué d'énergie, on a laissé le match à l'adversaire. Ce (dimanche) soir, on ne le méritait pas. Il faut que chacun d'entre nous se regarde dans le miroir, prenne ses responsabilités."

29/11/21 - 11:00 - Victoire méritée selon Oscar Garcia "En première mi-temps, je pense qu'on a eu un peu peur de jouer, d'être l'équipe qu'on est. Clermont a été meilleur que nous, surtout avec le ballon. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais on était en retard sur chaque ballon. On s'est précipité, c'était difficile de trouver un joueur libre" a analysé le coach de Reims après la victoire acquise dans les dernières minutes.

29/11/21 - 10:30 - Monaco perd encore des points Face à Strasbourg, Monaco a perdu de nouveaux points dans la lutte pour le podium de la Ligue 1. Les Monégasques sont à la 9e place, juste derrière leur adversaire. "On n'a pas été au niveau d'il y a trois jours (victoire contre la Real Sociedad, ndlr). On a concédé six penalties cette saison. C'est trop, surtout à ce niveau et surtout en 15 matches seulement. On manque de concentration. On aurait dû gagner 1-0. On a du mal à faire des clean sheets. Et tout ne s'explique pas par l'âge."