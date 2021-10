Ligue 1 : le programme de la 12e journée et le classement

Ligue 1. Nouvelle journée de championnat ce week-end avec la 12e journée. Plusieurs belles affiches sont au programme avec PSG - Lille dès vendredi, Lyon - Lens samedi et Clermont - OM dimanche. Les dernières infos et le classement de la Ligue 1.

Après un match de championnat dans la semaine entre Nice et Marseille se concluant sur un match nul 1-1, le calendrier de la Ligue 1 reprend sa marche en avant ce week-end avec la 12e journée. Le PSG, leader pour le moment incontesté du championnat de France, reçoit une équipe du LOSC dans le doute pour l'entame de cette journée. Plusieurs belles affiches sont également au programme avec un Lyon - Lens samedi soir ou encore Clermont - Marseille pour terminer la journée de championnat. La deuxième place du classement étant en ligne de mire pour les Lensois et les Marseillais. Suivez en direct, ci-dessous, les dernières infos clés concernant la Ligue 1 2021-2022.

15:30 - Le Losc a bien joué récemment face au PSG Champion de France en titre, le Losc a plutôt bien négocié ces derniers rendez-vous avec le Paris Saint-Germain lors de cette 12e journée de Ligue 1. Sur les quatre derniers affrontements avec le PSG, le club lillois compte deux victoires, un match nul et une défaite (en Coupe de France) mais c'était lorsque Christophe Galtier était encore en place sur le banc lillois. Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec, la machine tourne moins bien et la mauvaise forme de Burak Yilmaz n'y est certainement pas étrangère. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, se méfie tout de même du club lillois: "Lille a mérité son titre de champion et ce sera un défi pour nous".

14:45 - Paris veut se reprendre Après une semaine entière pour travailler, chose rare dans les calendriers modernes des clubs de football, le PSG accueille Lille ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 avec l'intention de mettre encore plus la pression sur ses plus proches poursuivants que ce sont Lens, Nice et Marseille. Le club parisien peut même s'offrir le luxe de ne pas penser au déplacement important à Leipzig en Ligue des champions, qui n'aura lieu que mercredi prochain. Egalement engagé en C1, Lille jouera une partie de sa survie dans la compétition mardi à Séville.

14:00 - Le programme de la 12e journée de L1 Après le match en retard disputé entre l'OGC Nice et l'OM mercredi à Troyes (1-1), la Ligue 1 continue dès ce vendredi soir avec le choc entre les deux derniers clubs champions de France, le Paris Saint-Germain et Lille (21 heures), au Parc des Princes. Samedi, un duel du bas de tableau opposera Metz à Saint-Etienne (17h) avant une affiche du haut de tableau entre l'OL et Lens (21 heures). Dimanche se joueront les sept derniers matchs de cette 12e journée de L1 avec le déplacement à Clermont de l'OM (20h45) en clôture.

27/10/21 - 22:51 - Nice - OM : ⌛ Résultat nul à Troyes (1-1) La domination territoriale de l'Olympique Marseille s’est révélée assez stérile : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est largement en sa faveur (61% contre 39% pour OGC Nice), mais les Niçois se sont créés moins d’opportunités devant le but avec 1 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour OGC Nice, et n’ont pas réussi à faire la différence à la marque (1-1). Nice - OM en direct

27/10/21 - 22:02 - Nice - OM : Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Clément Turpin, à Troyes. Le score est de 1-1. Nice - OM en direct

27/10/21 - 21:46 - Nice - OM : Les joueurs sont au vestiaire au @venue_name L'Olympique Marseille tient le ballon mais n'arrive pas à l'exploiter : à la mi-temps, la possession de balle est ainsi à l’avantage des Marseillais (55% contre 45%), mais ce sont les Niçois qui se sont créés le plus d’opportunités avec 2 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour l'Olympique Marseille. Personne n'a pourtant réussi à prendre l’avantage à la marque (1-1). Nice - OM en direct

27/10/21 - 21:42 - Nice - OM : ⚽ But : l'Olympique Marseille recolle au score (1-1) ! Egalisation à la 42e minute de jeu au @venue_name ! Dimitri Payet remet l'Olympique Marseille dans les clous dans cette 1e mi-temps face à l'OGC Nice. Le tableau d'affichage passe à 1 à 1 dans cette confrontation ! Nice - OM en direct

27/10/21 - 21:06 - Nice - OM : ⚽ Premier but signé Amine Gouiri pour l'OGC Nice (1-0) ! Amine Gouiri ouvre la marque pour l'OGC Nice à la 6e minute dans cette 1e mi-temps. Ce Nice - OM est désormais sur les rails : le score passe à 1 à 0 au @venue_name ! Nice - OM en direct

27/10/21 - 21:00 - Nice - OM : ⏱️ Clément Turpin lance la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique Marseille ! Le coup d’envoi de ce match entre l'OGC Nice et l'Olympique Marseille a été donné par Clément Turpin, à @venue_city. Nice - OM en direct

27/10/21 - 20:27 - Gueye (OM) regrette le huis clos Après avoir affronté le PSG dans un stade Vélodrome bouillant, dimanche, l'OM se retrouve à jouer un match devant des tribunes vides, aujourd'hui, à Troyes. "C'est compliqué de jouer à huis clos, a concédé le milieu de terrain olympien Pape Gueye. On passe de 65 000 personnes à un stade vide mais on ne doit pas y penser. L'objectif, ce sont les trois points et on doit préparer cette rencontre comme si elle se jouait à guichets fermés".

27/10/21 - 20:10 - Sampaoli : "Ce serait une belle récompense" Jorge Sampaoli a fait part de sa détermination, hier en conférence de presse, avant ce match de Ligue 1, tout en se montrant prudent à l'évocation des qualités de son adversaire du jour : "C'est important pour nous de gagner, on a la possibilité de monter au classement, ce serait une belle récompense (...) Nice est une équipe à l'image de ce qu'elle a montré le week-end dernier, cette équipe peut gagner à tout moment. Elle joue avec des transitions rapides. Elle a aussi montré une solidité défensive importante. Si on ne contrôle pas le match comme on veut, on va souffrir".

27/10/21 - 19:51 - Quels absents du côté de l'OM ? Jorge Sampaoli, le coach de l'Olympique de Marseille, doit, lui, composer avec les absences de Balerdi , suspendu, de Lirola et Harit, qui n'était pas qualifiés non plus au mois d'août dernier. L'OM devrait rester fidèle à son schéma tactique singulier, articulé en 3-2-4-1, qui a plutôt bien fonctionné depuis le début de cette Ligue 1 2021-2022. La composition probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rogier, Kamara - Ünder, Guendouzi, Payet, De la Fuente - Milik.

27/10/21 - 19:42 - Nice privé de Delort Andy Delort n'était pas encore un joueur de Nice le 22 août dernier lorsque l'OGCN et Marseille s'étaient affrontés une première fois, et n'est donc pas qualifié pour le match de ce soir. Les Aiglons seront également privés de Bambu, Kluivert et Stengs, tous les trois blessés, pour ce match de la 3e journée de Ligue 1. La composition probable de Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Kamara - Dolberg, Gouiri.

27/10/21 - 19:33 - Dante : "Garder notre identité" Dante, le capitaine de l'OGC Nice, s'est également exprimé hier avant ce choc de Ligue 1 : "C'est un derby, un match très important pour l'histoire de Nice et de Marseille. Pour le classement, ce serait bien d'être deuxième mais le plus important est de garder notre identité. Notre identité, c'est d'être dans la guerre, la bataille, tous les week-ends, même si à certains moments, tu joues moins bien que l'adversaire, comme ça s'est passé dimanche dernier (NDLR : mené 0-2 par Lyon, les Niçois l'avaient finalement emporté 3-2). Mais tu ne lâches rien, tu te bas jusqu'au bout, c'est cet état d'esprit qu'il faut garder jusqu'à la fin du championnat".

27/10/21 - 19:14 - Galtier (Nice) : "Pas de parfum de revanche" Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, a tenu à replacer cette rencontre de Ligue 1 sur le plan sportif, hier, en conférence de presse. "Ce serait vous mentir que dire que c'est un match comme un autre avec l'historique des confrontations", a-t-il d'abord indiqué, avant de préciser : "Ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un match important de par la situation des équipes au classement. Il n'y a pas de parfum de revanche, il y a trois points en jeu, on en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Donc il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice. Il y a simplement trois points en jeu qui seront très importants parce qu'on serait dans une position très confortable".